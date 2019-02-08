Subaru представила новое поколение Legacy: ждем в России

Subaru Legacy седьмого поколения снова оснащается легким и мощным турбированным оппозитным двигателем.

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На автосалоне в Чикаго состоялась мировая премьера Subaru Legacy седьмого поколения. Новинка должна появиться в продаже в конце этого года, предположительно осенью. На североамериканском рынке автомобиль будет представлен в шести комплектациях: Base, Premium, Sport, Limited, Limited XT и Touring XT.

Главной новостью стало то, что в линейке двигателей снова появился турбированный агрегат, исчезнувший в 2012 году в угоду 3,6-литровому атмосфернику. Это 4-цилиндровый мотор объемом 2,4 литра и мощностью 260 л.с. Двигатель работает в паре исключительно с вариатором, благодаря чему новинка способна разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды, расходуя 9,8 л на 100 км городских дорог и 7,4 л на 100 км при езде по трассе.

Кроме того, новый Legacy оснащается 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 182 л.с. (плюс 7 л.с.), который тоже идет в паре с вариатором. Эта версия автомобиля разгоняется до 100 км/ч за 8,4 секунды, расходуя в городе 8,7 л, а на трассе — 6,7 л на 100 км пути.

В основу Subaru Legacy седьмого поколения легла платформа Subaru Global, благодаря чему не только увеличилась жесткость кузова на кручение, но и снизился уровень шумов. В результате в салоне стало тише на 3 дБ. Кроме того, был снижен центр тяжести седана, что благотворно отразилось на устойчивости и управляемости машины.

Внешность автомобиля изменилась незначительно и больше напоминает фейслифт. Но при этом дизайн новинки стал заметно изящнее, что позволит ей на равных конкурировать, например, с Toyota Camry. В полностью переделанном салоне появился большой 11,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Следует отметить, что в двух начальных комплектациях предлагается связка из двух 7-дюймовых мониторов. Разработчики предусмотрели возможность подключения и зарядки сразу нескольких гаджетов: в салоне расположены две 12-вольтовые розетки и четыре порта USB — два спереди и два сзади.

Новый Subaru Legacy оснащен в полном соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к безопасности. Во всех комплектациях он может похвастать системой удержания автомобиля в полосе, связанной с адаптивным круиз-контролем, что делает езду по трассам в некоторой степени автономной. В более богатых комплектациях Legacy оснащается системой наблюдения за состоянием водителя и за степенью концентрации его внимания на дороге, а также системой мониторинга слепых зон, расположенных перед автомобилем.

В России продается предыдущее поколение седана бизнес-класса от Subaru. Цены на Легаси, которая представлена на нашем рынке с 2,5-литровым двигателем (175 л.с.) и вариатором, начинаются с отметки в 2 219 000 руб.

С 2014 года продажи Legacy в России были прекращены, но год назад автомобиль вернулся на наш рынок.

Немного позже в продаже появится и новое поколение универсала на базе Legacy — модели Outback.

Фото: Subaru