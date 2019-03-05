Subaru меняет дизайн: только посмотрите на этот концепт!

В 2014 году Subaru приняла за основу стиль, который в компании назвали «Dynamic x Solid», в нем выполнены все последние серийные модели бренда. Спустя пять лет японцы решили изменить подход к дизайну. Новая стилистика получила название Bolder. Изменения связаны со среднесрочной программой развития STEP, принятой в конце 2018 года.
На автосалон в Женеву Subaru привезла первый концепт, выполненный по новой «философии». Вернее, судя по официальным фотографиям, это даже не концепт, а макет с наглухо затонированными стеклами.
Машина получила название Subaru VIZIV Adrenaline Concept. Конечно же, это небольшой кроссовер. В официальном пресс-релизе не приводятся размеры новинки. Но, судя по всему, она сопоставима с Subaru XV.
В компании подчеркивают молодежную направленность стиля Bolder. С его помощью Subaru хочет расширить круг покупателей. Самая яркая деталь Subaru VIZIV Adrenaline Concept — необычная «арочная» конструкция крыши.
В остальном это обычный кроссовер с большим дорожным просветом, очень коротким задним свесом, длинной пластиковой защитой передних крыльев и светодиодной оптикой.
По словам представителей компании, к такому стилю прибегли не случайно. Машина рассчитана на человека, который бы хотел получать удовольствие от поездки куда угодно, а также прохватить по бездорожью.
О каких-либо перспективах превращения Subaru VIZIV Adrenaline в серийную модель пока скромно умалчивается.
- С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».
Фото: Subaru
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