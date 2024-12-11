В России наладят выпуск новых китайских автомобилей

Компания FAW может запустить производство своих машин в России

Китайский бренд FAW рассматривает возможность выпуска своих машин в России, сообщили представители компании.

Они отметили, что предприятие компании FAW в Китае имеет все необходимые ресурсы и мощности, чтобы полностью отвечать запросам российских потребителей.

При этом бренд Bestune внимательно следит за ситуацией на рынке и рассматривает возможный вариант локальной сборки в России в дальнейшем, пояснили представители компании.

Накануне на специальном мероприятии в российской столице дебютировали рестайлинговый лифтбек Bestune B70 и новый флагманский кроссовер T90. Цена первого будет находиться в пределах 2,5-3,25 млн рублей, а второй обойдется в 2,78-3,72 млн рублей в зависимости от комплектации.

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Источник: Известия