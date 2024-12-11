#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автопарк России обновится, а качество авто улучшится — власти профинансируют
11 декабря
Автопарк России обновится, а качество авто улучшится — власти профинансируют
Мишустин сообщил о выделении ₽18 млрд на...
Названы самые частые поломки в машине в сильные холода
11 декабря
Названы самые частые поломки в машине в сильные холода
Эксперт Кузин перечислил шесть проблем с...
Созвездие путешествий
11 декабря
Идеально для путешествий: вклад бренда в развитие автотуризма отметили наградой
Jetour удостоился награды Russian Traveler...

В России наладят выпуск новых китайских автомобилей

Компания FAW может запустить производство своих машин в России

Китайский бренд FAW рассматривает возможность выпуска своих машин в России, сообщили представители компании.

Они отметили, что предприятие компании FAW в Китае имеет все необходимые ресурсы и мощности, чтобы полностью отвечать запросам российских потребителей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

При этом бренд Bestune внимательно следит за ситуацией на рынке и рассматривает возможный вариант локальной сборки в России в дальнейшем, пояснили представители компании.

Накануне на специальном мероприятии в российской столице дебютировали рестайлинговый лифтбек Bestune B70 и новый флагманский кроссовер T90. Цена первого будет находиться в пределах 2,5-3,25 млн рублей, а второй обойдется в 2,78-3,72 млн рублей в зависимости от комплектации.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 6
11.12.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0