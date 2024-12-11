Популярный китайский бренд представил в России две новые модели

В России кроссовер FAW Bestune T90 будет стоить от 2,8 млн рублей

Бренд FAW презентовал в РФ флагманский кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбек Bestune B70. Стоимость второго находится в пределах от 2,5 млн до 3,25 млн рублей. Цена Т90 составит 2,78-3,72 млн рублей.

T90 предлагается с двумя моторами на выбор: первый – на 1,5 литра мощностью 160 л.с., он работает в паре с 7-ступенчатым роботом, 2,0-литровый мотор мощностью 245 л.с. сочетается с 8-ступенчатой АКП.

В базовом варианте у модели есть светодиодная оптика, система бесключевого доступа, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и прочее.

Bestune B70 будет доступен в трех комплектациях и с двумя моторами на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с 7-ступенчатым роботом. Двигатель объемом 2 литра и мощностью 217 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой АКП.

У модели есть медиасистема с 12-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, панорамная стеклянная крыша, бесключевой доступ, функция распознавания дорожных знаков и другое.

FAW Bestune T90 и T70

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Источник: «Известия»