На рынок России выходят сразу две новинки: одна из них — флагманский кроссовер

FAW представит для рынка России лифтбек Bestune B70 и кроссовер Bestune T90

Китайский автопроизводитель FAW представит сразу две новые модели суббренда Bestune в рамках премьеры в России. Об официальном выходе на рынок лифтбека Bestune B70 и кроссовера Bestune T90 рассказали в пресс-службе компании.

Лифтбек FAW B70 и кроссовер FAW T90

Отмечается, что новый кроссовер T90 призван стать флагманом модельной линейки марки в РФ.

«Модели B70 и T90 отличаются стильным дизайном, богатым оснащением, высоким уровнем комфорта и безопасности», – подчеркнули представители пресс-службы.

Новинки воплощают в себе инновации, отражающие многолетний опыт FAW, благодаря в том числе наличию интеллектуальных систем и ассистентов. Интерьеры Bestune B70 и T90 отличаются лаконичностью, качеством материалов отделки и продуманной эргономичностью.

Премьера B70 и T90 состоится 10 декабря в Москве.

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Источник: пресс-служба Bestune