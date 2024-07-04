Бизнес-класс за 2 млн — шикарный бюджетник от FAW

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Мощный мотор FAW Bestune B70

В базовой версии FAW Bestune B70 ничем не цепляет: стандартные на сегодня двигатель 1.5 турбо на 160 сил и преселективный робот. А вот старшая версия – это 217 л.с., снятые с двухлитрового мотора.

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Это одна из самых мощных китайских моделей из числа официально поставляющихся в Россию. А если ограничиться сегментом до 3 млн рублей, то самая мощная. По нашим замерам, разгон до 100 км/ч занял 7,4 с.


Автомат FAW Bestune B70

Есть у топовой модификации «семидесятки» еще одно преимущество перед конкурентами. Ставится на нее не робот или вариатор, а классический автомат. Староватый, правда, всего лишь 6-ступенчатый. Но в России такому типу трансмиссии доверяют больше всего, без оглядки на число передач.

Автомат сразу показывает себя с положительной стороны отсутствием подергиваний. Небольшая задержка в реакции на газ присутствует, но высокая мощность это нивелирует.

Под пластиковым пыльником всего 125 мм дорожного просвета. FAW Bestune B70 – машина чисто асфальтовая.
Под пластиковым пыльником всего 125 мм дорожного просвета. FAW Bestune B70 – машина чисто асфальтовая.

Почему FAW Bestune B70 – лифтбек

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Универсалы у китайцев не в чести: за ними теперь – только к дилерам Лады. Но хотя бы лифтбеки встречаются, и на том спасибо. Огромный Bestune B70 по объему багажника и удобству доступа к нему – ровня популярнейшей у нас Октавии.

Жаль только, что аналогичного набора мелких фишек в «трюме» нет, все сделано по-простому. Расщедрились только на один хлипкий на вид крючок.

Управляемость FAW Bestune B70

По динамике FAW Bestune B70 поспорит, например, с Октавией 1.8 TSI или Маздой 6 2.5. Работа подвески тоже схожа с этими двумя моделями – с заметной жесткостью, хотя и без пробоев. Но это на прямой. А в поворотах между ними – пропасть. Поворачивает «китаец» неохотно, с кренами. Штатные шины Linglong быстро «плывут». Причем делают это без предварительного предупреждения писком.

Опции FAW Bestune B70

Передняя панель современная, но вот положенных по классу функций в машине недобор.
Передняя панель современная, но вот положенных по классу функций в машине недобор.

Рубленые формы, большой клиренс – кроссовер чуть дороже Весты

Машине не положены шторки безопасности ни в одной из комплектаций. Сейчас предлагать в D-классе автомобиль без них – стыдно. Для всех исполнений, кроме базового, заявлен электропривод пятой двери, но по факту его почему-то нет.

В продаже машина больше года, а медиасистема до сих пор без русского языка. И с обогревами негусто – их предусмотрели только в сиденьях передних кресел. И пока никаких анонсов от представительства о планах по адаптации модели не было.

Недоработки интерьера FAW Bestune B70

Руль не регулируется по вылету – к этому на «китайцах» мы успели привыкнуть. Отделанные бордовой экокожей кресла выглядят шикарно, пока не присмотришься к ним внимательно и не заметишь небрежные швы и складки. Садиться назад нужно аккуратнее, можно ударится головой о низкую крышу. Для коленей места вдоволь, а вот ступни с трудом протискиваются под стоящее впереди кресло, а пространство от головы до потолка составляет чуть больше толщины пальца.

По габаритам и внутреннему объему FAW хорош для такси. И в этом качестве достаточно часто встречается в Москве.
По габаритам и внутреннему объему FAW хорош для такси. И в этом качестве достаточно часто встречается в Москве.

Вывод

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Стоит FAW Bestune B70 от 2,45 млн до 2,9 млн рублей. Однако до сих пор, в середине 2024 года, в прайс-листе есть цены на автомобили 2023 и даже 2022 года выпуска. Неужели так плохо покупают? Возможно, ситуацию исправит рестайлинговая версия, которая должная поступить в продажу уже этим летом.

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Милешкин Кирилл
Фото:Конин Дмитрий
04.07.2024
Фото:Конин Дмитрий
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