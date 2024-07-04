Бизнес-класс за 2 млн — шикарный бюджетник от FAW
Мощный мотор FAW Bestune B70
В базовой версии FAW Bestune B70 ничем не цепляет: стандартные на сегодня двигатель 1.5 турбо на 160 сил и преселективный робот. А вот старшая версия – это 217 л.с., снятые с двухлитрового мотора.
Это одна из самых мощных китайских моделей из числа официально поставляющихся в Россию. А если ограничиться сегментом до 3 млн рублей, то самая мощная. По нашим замерам, разгон до 100 км/ч занял 7,4 с.
Автомат FAW Bestune B70
Есть у топовой модификации «семидесятки» еще одно преимущество перед конкурентами. Ставится на нее не робот или вариатор, а классический автомат. Староватый, правда, всего лишь 6-ступенчатый. Но в России такому типу трансмиссии доверяют больше всего, без оглядки на число передач.
Автомат сразу показывает себя с положительной стороны отсутствием подергиваний. Небольшая задержка в реакции на газ присутствует, но высокая мощность это нивелирует.
Почему FAW Bestune B70 – лифтбек
Универсалы у китайцев не в чести: за ними теперь – только к дилерам Лады. Но хотя бы лифтбеки встречаются, и на том спасибо. Огромный Bestune B70 по объему багажника и удобству доступа к нему – ровня популярнейшей у нас Октавии.
Жаль только, что аналогичного набора мелких фишек в «трюме» нет, все сделано по-простому. Расщедрились только на один хлипкий на вид крючок.
Управляемость FAW Bestune B70
По динамике FAW Bestune B70 поспорит, например, с Октавией 1.8 TSI или Маздой 6 2.5. Работа подвески тоже схожа с этими двумя моделями – с заметной жесткостью, хотя и без пробоев. Но это на прямой. А в поворотах между ними – пропасть. Поворачивает «китаец» неохотно, с кренами. Штатные шины Linglong быстро «плывут». Причем делают это без предварительного предупреждения писком.
Опции FAW Bestune B70
Машине не положены шторки безопасности ни в одной из комплектаций. Сейчас предлагать в D-классе автомобиль без них – стыдно. Для всех исполнений, кроме базового, заявлен электропривод пятой двери, но по факту его почему-то нет.
В продаже машина больше года, а медиасистема до сих пор без русского языка. И с обогревами негусто – их предусмотрели только в сиденьях передних кресел. И пока никаких анонсов от представительства о планах по адаптации модели не было.
Недоработки интерьера FAW Bestune B70
Руль не регулируется по вылету – к этому на «китайцах» мы успели привыкнуть. Отделанные бордовой экокожей кресла выглядят шикарно, пока не присмотришься к ним внимательно и не заметишь небрежные швы и складки. Садиться назад нужно аккуратнее, можно ударится головой о низкую крышу. Для коленей места вдоволь, а вот ступни с трудом протискиваются под стоящее впереди кресло, а пространство от головы до потолка составляет чуть больше толщины пальца.
Вывод
Стоит FAW Bestune B70 от 2,45 млн до 2,9 млн рублей. Однако до сих пор, в середине 2024 года, в прайс-листе есть цены на автомобили 2023 и даже 2022 года выпуска. Неужели так плохо покупают? Возможно, ситуацию исправит рестайлинговая версия, которая должная поступить в продажу уже этим летом.
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