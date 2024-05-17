Популярный китайский бренд показал четыре новинки для авторынка России

Китайская компания FAW выведет на рынок РФ четыре новых автомобиля

Компания FAW на презентации в Москве сообщила, что выведет на российский рынок четыре автоновинки. Во второй половине текущего года в стране начнет продаваться новый кроссовер Bestune T90. В 2025 году в РФ привезут обновленный Bestune T77 и новый Bestune T99.

Также в FAW планируют в 2025 году привезти в Россию электрокар. Его название и технические характеристики пока не раскрываются.

FAW Bestune T90 ранее на была представлена на российском рынке. Впервые ее показали на автосалоне в Шанхае в 2023 году, это компактный кроссовер.

Остальные модели уже присутствуют на российском рынке.

FAW Bestune T90

Bestune T77 – кроссовер с габаритами 4525/1845/1615 мм при колесной базе 2700 мм. Размеры этого авто сопоставимы с Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Bestune T99 – флагманская модель в линейке FAW в России. В 2023 году машина обновилась на отечественном рынке. Габариты: 4800/1915/1685 мм при колесной базе 2870 мм.

FAW Bestune T99

Также были раскрыты технические характеристики нового лифтбека Bestune B70, который появится в России. Так, для отечественного рынка будет доступно два двигателя: объемом 1,5 и 2,0 литра.

Двигатель 1,5 литра будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная скорость составит 200 км/ч. С двигателем объемом 2,0 литра максимальная скорость равна 230 км/ч, разгон до «сотни» занимает 7,9 секунды.

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Источник: «Автоновости дня»