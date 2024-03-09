Обновленный лифтбэк FAW Bestune B70 приедет в Россию этим летом
В сравнении с предыдущей модификацией, обновленный Bestune B70 получил несколько существенных изменений во внешнем облике.
Автомобиль получил двухъярусную переднюю оптику с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями, небольшую решетку радиатора с горизонтальными ламелями и 18- или 19-дюймовые колесные диски. Также изменения получили и передний и задний бамперы. Салон автомобиля оснащен новой приборной панелью с цифровой индикацией.
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На китайском авторынке обновленный Bestune B70 комплектуется 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л. с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод – исключительно передний.
Стоимость автомобиля на китайском рынке составляет около 30 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей по текущему курсу). Цена обновленного Bestune B70 для России будет объявлена ближе к началу продаж.
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Источник: Autonews