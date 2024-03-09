#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Москвич 3
9 марта
Цены на новые «Москвичи» рухнули: в чем причина?
С 7 марта скидка на «Москвичи» 2023 года...
Техника советских дорожных служб – чего только не было! (видео)
9 марта
Техника советских дорожных служб – чего только не было! (видео)
Блогер рассказал о редких грузовиках,...
FAW Bestune B70
9 марта
Обновленный лифтбэк FAW Bestune B70 приедет в Россию этим летом
FAW готовится к выпуску на российский рынок...

Обновленный лифтбэк FAW Bestune B70 приедет в Россию этим летом

FAW готовится к выпуску на российский рынок новой версии лифтбека Bestune B70

В сравнении с предыдущей модификацией, обновленный Bestune B70 получил несколько существенных изменений во внешнем облике.

FAW Bestune B70
FAW Bestune B70

Автомобиль получил двухъярусную переднюю оптику с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями, небольшую решетку радиатора с горизонтальными ламелями и 18- или 19-дюймовые колесные диски. Также изменения получили и передний и задний бамперы. Салон автомобиля оснащен новой приборной панелью с цифровой индикацией.

FAW Bestune B70
FAW Bestune B70
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

На китайском авторынке обновленный Bestune B70 комплектуется 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л. с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод – исключительно передний.

Стоимость автомобиля на китайском рынке составляет около 30 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей по текущему курсу). Цена обновленного Bestune B70 для России будет объявлена ближе к началу продаж.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:FAW
Количество просмотров 1
09.03.2024
Фото:FAW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о FAW Bestum B70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв