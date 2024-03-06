Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах

Как измеряли

Испытания проходили в два этапа. Сначала замерили расход топлива при прогреве моторов на трех автомобилях разных экологических классов (так называемых Евро) и при двух различных температурах окружающего воздуха.

На втором этапе зафиксировали расход топлива при стоянке с прогретым двигателем на минимальных оборотах холостого хода.

Все замеры проводились с помощью маршрутных компьютеров Multitronics, которые получают информацию по каналу OBD-II автомобилей.

Такие замеры не менее точные, чем методом долива, когда автомобиль заправляют под завязку, а после испытаний доливают топливо под крышку и фиксируют, сколько вошло. Ведь маршрутный компьютер считывает все параметры, влияющие на расход топлива.

Маршрутный компьютер Multitronics предоставляет необходимую информацию о расходе топлива.

На каких автомобилях

Замеры проводили на трех автомобилях: Lada Largus с мотором К4М, Kia Rio с двигателем G4FC и Nissan X-Trail с QR25 DE. Агрегаты Лады и Ниссана «заточены» под четвертый экологический класс (Евро-4), а «кореец» – под пятый.

Соответственно, полученные данные будут схожими и с другими автомобилями концернов Renault, Nissan и Hyundai/Kia. Как, впрочем, и с множеством других моделей.

В режиме прогрева

За бортом – минус 15° С. При прогреве расход бензина у моторов с экологическим классом Евро-4 сначала составлял 2,5 л/ч. Когда охлаждающая жидкость прогрелась до 40 градусов, расход чуть превышал 1 л/ч.

Двигатель G4FC пятого экокласса в самом начале прогрева сжигал до 4 л/ч, чтобы быстрее прогреть каталитический нейтрализатор. А затем расход приблизился к тем же цифрам, что и у менее экологичных агрегатов.

Всего за время прогрева моторы израсходовали примерно одинаковое количество топлива, не превышающее 0,6 л. Такой паритет можно объяснить тем, что мотор К4М уже изношен (автомобиль пробежал больше 150 тысяч км). А мотор QR25 DE имеет хоть и больший литраж, но при этом и более совершенную конструкцию.

Корейский двигатель G4FC легче, с фазовращателем, а значит должен быть экономичнее. Но его показатели портят лишние миллилитры топлива, идущие на ускоренный прогрев нейтрализатора.

Подводим итог: прогрев холодного мотора до +40 °С стоит примерно 35 рублей.

В режиме холостого хода

Автомобиль припаркован, а мотор работает, чтобы водитель и пассажиры в салоне не замерзли. В таком режиме двигатели потребляли примерно одинаковое количество топлива – 0,8-0,9 л/ч.

Подводим итог: час стоянки на минимальных оборотах холостого хода обходится примерно в 50 рублей.

Как у других?

Расход топлива у двигателей с большим количеством цилиндров (и, соответственно, с большим рабочим объемом) при прогреве и на холостом ходу будет выше.

Мгновенный расход топлива у самых современных турбомоторов, наоборот, окажется чуть скромнее. Но и прогреваться из-за более высокого КПД до минимальной рабочей температуры (до 40 °С) они будут дольше. И пока они выйдут на рабочий режим, топлива потратят примерно столько же, сколько и атмосферники сравнимой мощности.

Подводим итоги

Прогревать моторы необходимо. И, как показывает наш тест, на это уходит не так много топлива и денег. Особенно в сравнении с остальными расходами на эксплуатацию.

И стоять с заведенным двигателем на холостом ходу можно долго. Это тоже не столь накладно, как кажется. Только желательно после такой стоянки выбраться на скоростную трассу и прогнать мотор на повышенных оборотах, чтобы сжечь образовавшиеся за время простоя нагар и отложения.

Сравнили расход машин по паспорту и в жизни – вот что получили