Лада Ларгус после 150 000 км: боремся с коррозией и делаем ТО
Редакционный Ларгус по-прежнему возит шины, аккумуляторы, пробы топлива для экспертиз и всяческие инструменты с запчастями. Поездки получаются в основном короткими и городскими.
Но температурный режим стал намного стабильнее – год назад я поменял капризничавший термостат на оригинальный Renault. Мотор быстрее прогревается и стал чуть «горячее» – это дает больше тепла в салон зимой и экономию топлива круглый год. В городе почти всегда удается укладываться в 10,0–10,5 л/100 км даже при больших пробках.
Новые проблемы
Я не оставляю практику осмотра автомобиля при каждой возможности. В конце зимы увидел, что задняя часть правого порога облезла, а заглушка большого отверстия отсутствует. Дефект странный, учитывая, что автомобиль не встречается с заснеженными загородными дорогами. Промыл полость порога водой, просушил и залил цинкосодержащим мовилем. Снаружи зачистил поверхность и нанес антигравий. Цена новой заглушки (462 рубля) наводит на мысль, что ее могли просто похитить.
Традиционно, не реже чем раз в два года, я прочищаю полость под ветровым стеклом, где расположен механизм стеклоочистителя. Сняв уплотнитель, отделяющий ее от моторного отсека, обнаружил коррозию кромки, да такую, что уже образовалось углубление. Конечно, почистив воздухоприток, залил ребро и щель уплотнителя мовилем.
Замененные на универсальные пыльники рулевых тяг уже год работают отлично. Доработанные мной передние тормозные колодки сохраняют отличную подвижность – автомобиль катится при едва ощутимом уклоне.
Дозаправленный своими силами два года назад кондиционер немного потерял эффективность, ну да алгоритм известен – еще дозаправка и вновь, направив дефлекторы на себя, можно схлопотать насморк.
ТО своими силами
Самостоятельное проведение ремонтных работ приносит мне удовлетворение и позволяет выделять на это время, когда это удобно. Немаловажна и экономия денег. При таком подходе ТО можно проводить не комплексно «за раз», а растягивать на весь теплый сезон. В одни выходные заменить воздушный и салонный фильтр, в другие – масло в моторе и так далее. Всё спокойно и в охотку.
Ларгус проезжает в год около 6000 км, поэтому оптимальна замена масла раз в год. Производя эту процедуру методом откачки через отверстие для масляного щупа, не загрязняю окружающую среду и сразу получаю пятилитровую банку отработки, которую отправляю на переработку. Для замены на сей раз выбрал масло нераскрученного у нас итальянского бренда Eni – подобные не подделывают из-за невысокой популярности и, соответственно, малых партий поставки.
Ту же идеологию применил и к выбору масляного фильтра, приобретя изделие Purflux. Только Framm и Purflux умеют складывать бумажную штору двойной гармошкой, причем сквозь отверстие в фильтре эту особенность можно разглядеть. Никакая подпольная линия по производству поддельных фильтров не будет заморачиваться с двойным гофрированием бумаги.
В это лето пришло время заменить тормозную жидкость – старая потемнела и набрала влаги. Замену провожу методом вытягивания жидкости через штуцеры прокачки на рабочих цилиндрах. Предварительно увеличиваю отверстие в штуцере и обматываю резьбу ФУМ-лентой. Большой шприц на 150 мл заполняется меньше чем за две минуты, только успевай свежую жидкость подливать.
Замена жидкости в гидроусилителе рулевого управления регламентами не прописана, но 150 тысяч км заставили ее превратиться в черную субстанцию. Пора поменять, чтобы система и дальше работала надежно. По советам читателей несколько лет назад поместил в бачок ГУР пару магнитов – они наловили заметное количество стальных частиц, но очень мелких, что свидетельствует об отсутствии катастрофических разрушений.
Вначале, осушив бачок шприцем, снял и промыл его изнутри. Затем присоединил шланг от бачка к насосу и заткнул отверстие для второго шланга. Шланг подвода жидкости к бачку нарастил отрезком другого шланга и направил его в пустую банку. Залив свежую жидкость для АКП фирмы Elf, пускал двигатель и вращал рулевое колесо. Прогнав около полутора литров, соединил шланги по штатной схеме и заполнил систему. Магниты очистил и оставил в бачке. Пусть ловят дальше.
Заменил свечи зажигания. Пробежав более 30 тысяч км, они не отметились большим износом электродов. Вид изоляторов и электродов свидетельствует о прекрасном состоянии мотора – у нашего Ларгуса он еще «реношный». Ни масла на резьбе, ни нагара – вот что значит использование только бензина АИ‑95, да еще с улучшенными характеристиками, и частая замена масла. Свечные колодцы сухие, а налет на корпусах свечей – признак начала потери их герметичности. Иными словами – пора.
В общем, Ларгус находится в очень неплохом техническом состоянии и при бережной эксплуатации прослужит еще много лет.
Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета 149 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–149 000 км)*
- Расходы на содержание 143 500–149 000 км: 48 440 ₽
- Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,0 л/100 км): 34 020 ₽
- Масло моторное 5 л: 5154 ₽
- Масляный фильтр: 720 ₽
- Воздушный фильтр: 450 ₽
- Салонный фильтр: 390 ₽
- Свечи зажигания: 2012 ₽
- Жидкость ГУР 2 л: 3200 ₽
- Заглушка порога: 462 ₽
- Антикоррозионные препараты: 920 ₽
- Тормозная жидкость 1 л: 1112 ₽
- Общие расходы: 696 264 ₽
- Стоимость 1 км пробега: 5,12 ₽
*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .