Лада Ларгус после 150 000 км: боремся с коррозией и делаем ТО

Ларгусу – старейшему обитателю нашего автопарка – исполнилось 11 лет.

Редакционный Ларгус по-прежнему возит шины, аккумуляторы, пробы топлива для экспертиз и всяческие инструменты с запчастями. Поездки получаются в основном короткими и городскими.

Но температурный режим стал намного стабильнее – год назад я поменял капризничавший термостат на оригинальный Renault. Мотор быстрее прогревается и стал чуть «горячее» – это дает больше тепла в салон зимой и экономию топлива круглый год. В городе почти всегда удается укладываться в 10,0–10,5 л/100 км даже при больших пробках.

Новые проблемы

Я не оставляю практику осмотра автомобиля при каждой возможности. В конце зимы увидел, что задняя часть правого порога облезла, а заглушка большого отверстия отсутствует. Дефект странный, учитывая, что автомобиль не встречается с заснеженными загородными дорогами. Промыл полость порога водой, просушил и залил цинкосодержащим мовилем. Снаружи зачистил поверхность и нанес антигравий. Цена новой заглушки (462 рубля) наводит на мысль, что ее могли просто похитить.

Традиционно, не реже чем раз в два года, я прочищаю полость под ветровым стеклом, где расположен механизм стеклоочистителя. Сняв уплотнитель, отделяющий ее от моторного отсека, обнаружил коррозию кромки, да такую, что уже образовалось углубление. Конечно, почистив воздухоприток, залил ребро и щель уплотнителя мовилем.

Замененные на универсальные пыльники рулевых тяг уже год работают отлично. Доработанные мной передние тормозные колодки сохраняют отличную подвижность – автомобиль катится при едва ощутимом уклоне.

Комплект для дозаправки кондиционера, приобретенный два года назад за 2000 рублей, позволил добавить хладагент еще раз. С большим шприцом и с доработанным штуцером прокачки замена тормозной жидкости занимает минуты. Дольше колесо снимать. Можно совместить работу с сезонной сменой колес.

Дозаправленный своими силами два года назад кондиционер немного потерял эффективность, ну да алгоритм известен – еще дозаправка и вновь, направив дефлекторы на себя, можно схлопотать насморк.

ТО своими силами

Самостоятельное проведение ремонтных работ приносит мне удовлетворение и позволяет выделять на это время, когда это удобно. Немаловажна и экономия денег. При таком подходе ТО можно проводить не комплексно «за раз», а растягивать на весь теплый сезон. В одни выходные заменить воздушный и салонный фильтр, в другие – масло в моторе и так далее. Всё спокойно и в охотку.

Разместить магнит в бачке с жидкостью ГУР – хорошая идея. Железосодержащие частицы ловит отлично.

Ларгус проезжает в год около 6000 км, поэтому оптимальна замена масла раз в год. Производя эту процедуру методом откачки через отверстие для масляного щупа, не загрязняю окружающую среду и сразу получаю пятилитровую банку отработки, которую отправляю на переработку. Для замены на сей раз выбрал масло нераскрученного у нас итальянского бренда Eni – подобные не подделывают из-за невысокой популярности и, соответственно, малых партий поставки.

Ту же идеологию применил и к выбору масляного фильтра, приобретя изделие Purflux. Только Framm и Purflux умеют складывать бумажную штору двойной гармошкой, причем сквозь отверстие в фильтре эту особенность можно разглядеть. Никакая подпольная линия по производству поддельных фильтров не будет заморачиваться с двойным гофрированием бумаги.

Откуда взялась коррозия в теплом сухом месте? Столь большое отслоение антигравийного покрытия может говорить о некачественной подготовке поверхности на заводе перед окраской.

В это лето пришло время заменить тормозную жидкость – старая потемнела и набрала влаги. Замену провожу методом вытягивания жидкости через штуцеры прокачки на рабочих цилиндрах. Предварительно увеличиваю отверстие в штуцере и обматываю резьбу ФУМ-лентой. Большой шприц на 150 мл заполняется меньше чем за две минуты, только успевай свежую жидкость подливать.

Замена жидкости в гидроусилителе рулевого управления регламентами не прописана, но 150 тысяч км заставили ее превратиться в черную субстанцию. Пора поменять, чтобы система и дальше работала надежно. По советам читателей несколько лет назад поместил в бачок ГУР пару магнитов – они наловили заметное количество стальных частиц, но очень мелких, что свидетельствует об отсутствии катастрофических разрушений.

Замену жидкости усилителя руля совместил с промывкой системы.

Вначале, осушив бачок шприцем, снял и промыл его изнутри. Затем присоединил шланг от бачка к насосу и заткнул отверстие для второго шланга. Шланг подвода жидкости к бачку нарастил отрезком другого шланга и направил его в пустую банку. Залив свежую жидкость для АКП фирмы Elf, пускал двигатель и вращал рулевое колесо. Прогнав около полутора литров, соединил шланги по штатной схеме и заполнил систему. Магниты очистил и оставил в бачке. Пусть ловят дальше.

Ничего криминального, но пошел прорыв газов – пора менять. Простейшая пластиковая заглушка потрясает ценой: почти 500 рублей!

Заменил свечи зажигания. Пробежав более 30 тысяч км, они не отметились большим износом электродов. Вид изоляторов и электродов свидетельствует о прекрасном состоянии мотора – у нашего Ларгуса он еще «реношный». Ни масла на резьбе, ни нагара – вот что значит использование только бензина АИ‑95, да еще с улучшенными характеристиками, и частая замена масла. Свечные колодцы сухие, а налет на корпусах свечей – признак начала потери их герметичности. Иными словами – пора.

В общем, Ларгус находится в очень неплохом техническом состоянии и при бережной эксплуатации прослужит еще много лет.

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2012

В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года

Пробег на момент отчета 149 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–149 000 км)*

Расходы на содержание 143 500–149 000 км: 48 440 ₽

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,0 л/100 км): 34 020 ₽

Масло моторное 5 л: 5154 ₽

Масляный фильтр: 720 ₽

Воздушный фильтр: 450 ₽

Салонный фильтр: 390 ₽

Свечи зажигания: 2012 ₽

Жидкость ГУР 2 л: 3200 ₽

Заглушка порога: 462 ₽

Антикоррозионные препараты: 920 ₽

Тормозная жидкость 1 л: 1112 ₽

Общие расходы: 696 264 ₽

Стоимость 1 км пробега: 5,12 ₽

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!

Полный отчет по поломкам редакционного Ларгуса — тут.