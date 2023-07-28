Обслуживаем тормозную систему автомобиля своими силами

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Как ни странно, регламенты технического обслуживания тормозам обычно отводят всего пару пунктов. Первый – осмотр тормозных механизмов и при необходимости очистку, смазку и замену частей. Второй пункт носит обязательный характер – раз в два-три года тормозную жидкость нужно менять. О гидравлической части тормозных механизмов сегодня и поговорим.

Конструкция тормозной системы автомобиля

В современных легковушках используется двухконтурная тормозная система с усилителем. На большинстве установлен модуль антиблокировочной системы (АБС). У дорогих и престижных машин каждый контур отвечает за торможение обоих передних колес и одного из задних. В остальных используется простая диагональная схема: один контур отвечает за переднее левое и заднее правое колесо, другой – за переднее правое и заднее левое.

Почему нужно менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична – она легко впитывает влагу из воздуха. Жидкость с большим содержанием влаги вызывает коррозию стальных и алюминиевых элементов системы. Это может вывести из строя тормозные цилиндры и повредить модуль АБС. Кроме того, при увлажнении снижается температура кипения жидкости: при продолжительных интенсивных торможениях она может закипеть, что приведет к выходу тормозов из строя. Именно поэтому жидкость нужно регулярно менять.

Поломки гидропривода и способы ремонта

Три основных поломки гидропривода – разгерметизация металлической трубки, резиноармированного шланга или рабочего тормозного цилиндра. Трубка может быть повреждена коррозией до такой степени, что стенка при сильном повышении давления (нажатии на педаль) просто разрушится. Еще трубка может перетереться о какую-то близко расположенную деталь при плохом крепеже.Чтобы доехать до места ремонта, нужно найти на трубке место, не поврежденное коррозией, и перегнуть ее пассатижами. Жалеть не о чем: всё равно ее придется менять целиком.

Сплющить загнутую трубку можно молотком или баллонным ключом. Отверстие в шланге имеет диаметр не более 3,5 мм, а потому нужен саморез с небольшой головкой.

Тормозной шланг может быть поврежден посторонним предметом с дороги. Порой он лопается в том месте, где был сильно протерт из-за неправильного крепления. Потерявший герметичность шланг нужно перерезать выше поврежденного места и завернуть в него саморез так глубоко, чтобы круглая головка скрылась в отверстие. Затем на свободный конец шланга устанавливаем проволочный хомут, который не позволит жидкости выдавить саморез.

Разгерметизация контура может произойти и если при изношенном тормозном диске и колодках поршень выйдет из цилиндра слишком далеко. В такой ситуации нужно вынуть тормозные колодки, чтобы они не выпали и не заклинили, и предотвратить выпадение поршня. Для этого подачу жидкости к цилиндру надо отключить, перерезав тормозной шланг или трубку и загерметизировав их одним из вышеуказанных способов. В крайнем случае, если ехать недалеко, можно, чтобы не губить шланг или трубку, отвернуть штуцер прокачки на цилиндре, тем самым не позволяя давлению в контуре повышаться и выдавливать поршень из цилиндра. Жидкость будет медленно выливаться, но это не смертельно, поскольку останется второй рабочий контур.

Если контур не удастся герметизировать, то он не будет работать вообще, а потому двигаться нужно с небольшой скоростью – и только в исключительных случаях, потому что ПДД вообще запрещают такую езду. Если же контур загерметизировать, то он будет обеспечивать небольшое тормозное усилие на третьем, неповрежденном колесе.

Когда нужно прокачивать тормоза

Прокачка для удаления воздуха требуется, если произошла разгерметизация одного или обоих контуров – не только при аварийной ситуации, но и при замене рабочего тормозного цилиндра, шланга, трубки, а также при снятии модуля АБС или главного тормозного цилиндра. Кроме того, прокачка нужна при замене жидкости.