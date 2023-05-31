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Как (не) надо менять масло в двигателе — 7 фатальных ошибок

Эта сервисная операция совсем не сложная. Только нужно помнить о нескольких важных моментах, чтобы случайно не загубить мотор и не попасть на дорогой ремонт.

Большие интервалы между заменами

За РулемКак сэкономить на масле и не запороть двигатель?

Менять масло согласно заводской инструкции – не всегда хорошо. Производители обычно рекомендуют проводить эту операцию раз в 15 000 км. А для большинства автомобилей это чересчур растянутый интервал.

Даже хорошие синтетические масла эффективно работают 250–300 моточасов. Средняя скорость у автомобилей, часто толкающихся в городских пробках, – около 25 км/ч. Соответственно, масло желательно обновлять каждые 7500 км.

Некоторые автопроизводители делают оговорку: при трудных условиях эксплуатации следует менять масло вдвое чаще. А поездки в загруженном городе вполне можно считать трудными условиями. Хотите продлить жизнь двигателю – на заменах масла лучше не экономить.

На многих автомобилях масло можно менять откачкой через трубку маслоизмерительного щупа. Нужно лишь приобрести специальный насос. Особенно это удобно делать на двигателях, у которых фильтр откручивается сверху или из колесной ниши.
На многих автомобилях масло можно менять откачкой через трубку маслоизмерительного щупа. Нужно лишь приобрести специальный насос. Особенно это удобно делать на двигателях, у которых фильтр откручивается сверху или из колесной ниши.
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Халатное обслуживание

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Масло могут не заменить вообще. Причем это случается не только в гаражном автосервисе, но и у официальных дилеров. Фильтр снаружи протрут тряпкой, а что масло черное, далеко не всякий клиент заметит. В дизельных моторах даже свежее масло темнеет почти мгновенно.

Или могут вместо рекомендованного автопроизводителем залить масло подешевле и, соответственно, попроще. Ведь сервисные станции получают масло в 200-литровых бочках, которые обычно находятся вне ремзоны. И клиент не может быть уверен, что в двигатель залили то, что нужно.

К тому же сервисмены часто округляют до целого количество залитого масла (в свою пользу, естественно!). Так, заправочный объем двигателя составляет 3,7 л. А заплатите, как за четыре.

Классическая замена масла в автосервисе. Автомобиль вывешивают на подъемнике, снимают защиту силового агрегата, сливают масло в специальную емкость, меняют фильтр.
Классическая замена масла в автосервисе. Автомобиль вывешивают на подъемнике, снимают защиту силового агрегата, сливают масло в специальную емкость, меняют фильтр.

Именно поэтому лучше присутствовать при замене и привозить с собой масло и фильтр.

Или, как альтернативный вариант, – освоить эту операцию самому.

Неподходящее масло

То есть отличающееся по уровню качества и вязкости от рекомендованного или просто поддельное. Если подбираете масло сами, следуйте требованиям автопроизводителя. Вязкость, кстати, можно корректировать в соответствии с сезоном, но тоже с оглядкой на инструкцию.

Меньше всего подделывают масла отечественных производителей. А также мало раскрученные продукты европейских, канадских, корейских и японских брендов.

Вот пара вариантов нераскрученных (и притом хороших) масел — немецкое Fuchs и итальянское Eni.
Вот пара вариантов нераскрученных (и притом хороших) масел — немецкое Fuchs и итальянское Eni.

Самые частые подделки – под оригинальные масла автопроизводителей, а также под продукцию именитых мировых брендов, вроде Mobil, Castrol, Shell.

Некачественный фильтр

За РулемМасло ниже минимума: что долить, чтобы не убить мотор

Масляные фильтры подделывают не реже, чем масло. И такие детали обычно плохо выполняют свои обязанности.

Неотфильтрованное масло ускоряет износ деталей газораспределительного механизма, шатунно-поршневой группы, коленвала, а также может вывести из строя актюаторы системы управления фазами.

В проверенных сетевых магазинах риск приобрести подделку намного меньше. А еще лучше покупать расходники, изготовленные по оригинальным технологиям, которые кустарям копировать тяжело и дорого (пример на фото ниже).

Фильтры французской фирмы Purflux отличаются тем, что гофры на фильтрующей бумаге изогнуты в двух плоскостях. Такую зигзагообразную укладку бумаги подделывать не будут — слишком сложно.
Фильтры французской фирмы Purflux отличаются тем, что гофры на фильтрующей бумаге изогнуты в двух плоскостях. Такую зигзагообразную укладку бумаги подделывать не будут — слишком сложно.

Ненужные промывки

Некоторые автолюбители при каждой замене масла используют промывки. Например, так называемые «пятиминутки».

В этом нет необходимости, если регулярно менять масло в двигателе, соблюдая укороченные интервалы. Напрасно потратите время и деньги.

Дополнительные присадки

Нормально работающему двигателю, в который залито высококачественное масло, присадки не требуются.

А если начался масложор, появились стуки, вызванные перекладкой поршней, вытянулась цепь и разрегулированы клапаны, никакие чудо-средства не помогут. Двигатель нужно ремонтировать.

На доливку

Приобретая масло или поменяв его на сервисе, желательно взять в запас хотя бы литр такого же. Даже если двигатель не страдает масложором, при изменении режима эксплуатации расход может стать ощутимым. Такое часто случается в продолжительных поездках, например когда выбрались в отпуск. При движении по скоростным дорогам или горным серпантинам потребление масла двигателем растет.

На многих автомобилях масло можно менять откачкой через трубку маслоизмерительного щупа. Нужно лишь приобрести специальный насос. Особенно это удобно делать на двигателях, у которых фильтр откручивается сверху или из колесной ниши.
Классическая замена масла в автосервисе. Автомобиль вывешивают на подъемнике, снимают защиту силового агрегата, сливают масло в специальную емкость, меняют фильтр.
Вот пара вариантов нераскрученных (и притом хороших) масел — немецкое Fuchs и итальянское Eni.
Фильтры французской фирмы Purflux отличаются тем, что гофры на фильтрующей бумаге изогнуты в двух плоскостях. Такую зигзагообразную укладку бумаги подделывать не будут — слишком сложно.

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За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
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