Как (не) надо менять масло в двигателе — 7 фатальных ошибок

Эта сервисная операция совсем не сложная. Только нужно помнить о нескольких важных моментах, чтобы случайно не загубить мотор и не попасть на дорогой ремонт.

Большие интервалы между заменами

Менять масло согласно заводской инструкции – не всегда хорошо. Производители обычно рекомендуют проводить эту операцию раз в 15 000 км. А для большинства автомобилей это чересчур растянутый интервал.

Даже хорошие синтетические масла эффективно работают 250–300 моточасов. Средняя скорость у автомобилей, часто толкающихся в городских пробках, – около 25 км/ч. Соответственно, масло желательно обновлять каждые 7500 км.

Некоторые автопроизводители делают оговорку: при трудных условиях эксплуатации следует менять масло вдвое чаще. А поездки в загруженном городе вполне можно считать трудными условиями. Хотите продлить жизнь двигателю – на заменах масла лучше не экономить.

На многих автомобилях масло можно менять откачкой через трубку маслоизмерительного щупа. Нужно лишь приобрести специальный насос. Особенно это удобно делать на двигателях, у которых фильтр откручивается сверху или из колесной ниши.

Халатное обслуживание

Масло могут не заменить вообще. Причем это случается не только в гаражном автосервисе, но и у официальных дилеров. Фильтр снаружи протрут тряпкой, а что масло черное, далеко не всякий клиент заметит. В дизельных моторах даже свежее масло темнеет почти мгновенно.

Или могут вместо рекомендованного автопроизводителем залить масло подешевле и, соответственно, попроще. Ведь сервисные станции получают масло в 200-литровых бочках, которые обычно находятся вне ремзоны. И клиент не может быть уверен, что в двигатель залили то, что нужно.

К тому же сервисмены часто округляют до целого количество залитого масла (в свою пользу, естественно!). Так, заправочный объем двигателя составляет 3,7 л. А заплатите, как за четыре.

Классическая замена масла в автосервисе. Автомобиль вывешивают на подъемнике, снимают защиту силового агрегата, сливают масло в специальную емкость, меняют фильтр.

Именно поэтому лучше присутствовать при замене и привозить с собой масло и фильтр.

Или, как альтернативный вариант, – освоить эту операцию самому.

Неподходящее масло

То есть отличающееся по уровню качества и вязкости от рекомендованного или просто поддельное. Если подбираете масло сами, следуйте требованиям автопроизводителя. Вязкость, кстати, можно корректировать в соответствии с сезоном, но тоже с оглядкой на инструкцию.

Меньше всего подделывают масла отечественных производителей. А также мало раскрученные продукты европейских, канадских, корейских и японских брендов.

Вот пара вариантов нераскрученных (и притом хороших) масел — немецкое Fuchs и итальянское Eni.

Самые частые подделки – под оригинальные масла автопроизводителей, а также под продукцию именитых мировых брендов, вроде Mobil, Castrol, Shell.

Некачественный фильтр

Масляные фильтры подделывают не реже, чем масло. И такие детали обычно плохо выполняют свои обязанности.

Неотфильтрованное масло ускоряет износ деталей газораспределительного механизма, шатунно-поршневой группы, коленвала, а также может вывести из строя актюаторы системы управления фазами.

В проверенных сетевых магазинах риск приобрести подделку намного меньше. А еще лучше покупать расходники, изготовленные по оригинальным технологиям, которые кустарям копировать тяжело и дорого (пример на фото ниже).

Фильтры французской фирмы Purflux отличаются тем, что гофры на фильтрующей бумаге изогнуты в двух плоскостях. Такую зигзагообразную укладку бумаги подделывать не будут — слишком сложно.

Ненужные промывки

Некоторые автолюбители при каждой замене масла используют промывки. Например, так называемые «пятиминутки».

В этом нет необходимости, если регулярно менять масло в двигателе, соблюдая укороченные интервалы. Напрасно потратите время и деньги.

Дополнительные присадки

Нормально работающему двигателю, в который залито высококачественное масло, присадки не требуются.

А если начался масложор, появились стуки, вызванные перекладкой поршней, вытянулась цепь и разрегулированы клапаны, никакие чудо-средства не помогут. Двигатель нужно ремонтировать.

На доливку

Приобретая масло или поменяв его на сервисе, желательно взять в запас хотя бы литр такого же. Даже если двигатель не страдает масложором, при изменении режима эксплуатации расход может стать ощутимым. Такое часто случается в продолжительных поездках, например когда выбрались в отпуск. При движении по скоростным дорогам или горным серпантинам потребление масла двигателем растет.