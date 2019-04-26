Новый Tucson будет непохож на все Hyundai

Представители корейской компании рассказали подробности о следующем поколении кроссовера.

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Нынешней генерации Hyundai Tucson жить на рынке еще два-три года, после чего она будет сменена принципиально новой моделью. Об этом в интервью Motor Authority рассказал вице-президент по дизайну корейской компании Санюп Ли.

По его словам, компания сделает ставку на дизайн и дистанцирует Tucson от других своих моделей. «Он будет иметь несколько схожих черт, но, чтобы обнаружить их, придется чертовски потрудиться», — заявил Санюп Ли.

После представления новой Hyundai Sonata и кроссовера Hyundai Venue дизайнер больше не видит смысла придерживаться единой стилистики во всем модельном ряду.

«Я скажу так. Когда вы первый раз смотрите на автомобиль, то не видите монументальной связи с другими моделями компании, — продолжает Санюп Ли. — Когда вы начинаете всматриваться, вы видите — да это Hyundai».

Когда появится новое поколение Hyundai Tucson, неизвестно: пока в объективы фотошпионов не попадали даже тестовые мулы. Hyundai недавно обновил кроссовер, добавив новых опций и систем безопасности, так что нынешнее поколение продержится на рынке минимум три года.

Сам Санюп Ли работает в Hyundai с 2016 года. До этого он работал в дизайн-бюро Bentley. Интересной деталью его карьеры является создание концепткара Chevrolet Camaro, в которого переродился Бамблби в одноименном фильме и во франшизе «Трансформеры».

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Фото: Hyundai