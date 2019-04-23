Hyundai назвала российские цены на хот-хэтч i30 N

У нас хэтчбек будет представлен в двух версиях: i30 N и i30N Ultimate.

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В сегменте хот-хэтчей на российском рынке нет заводских моделей: они слишком дороги, а их локализация из-за низкого спроса не имеет смысла. Но корейцы из Hyundai решились привезти к нам i30 N.

Одобрение типа транспортного средства на эту версию было опубликовано еще в конце января, но продажи машины начнутся только в мае. Что, впрочем, логично: обычно такие машины используются только в летнее время.

Хэтчбек оснащен 2-литровым турбодвигателем, который имеет две степени форсировки: 249 и 275 л.с. Последним вариантом оснащается версия Ultimate. Вне зависимости от мотора машина получает 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Над созданием i30 N работал Алекс Бирман, которого корейцы переманили из спортивного отделения BMW Motorsport.

«Hyundai i30 N будет представлена в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи и Казани, — рассказал в своем выступлении управляющий директор „Хендэ Мотор СНГ“ Алексей Калицев. — Мы выбрали эти города, так как в них сконцентрирована целевая аудитория для этой модели, а именно развитые гоночные сообщества. Появление суббренда N на российском рынке — новая страница истории Hyundai Motor в нашей стране».

Машина имеет пять настраиваемых режимов управляющей электроники: Eco, Normal, Sport, N и N Сutom. Кроме того, водителю доступен режим Rev Matching, кратковременно увеличивающий обороты для более эффективного переключения передач.

Стоимость базовой версии составит 2 200 000 рублей, вариант Ultimate будет стоить 2 350 000 рублей.

Вскоре в N-линейке появится и кроссовер на базе Tucson.

Hyundai i30 N входит в число самых ожидаемых в России моделей.

Фото: Hyundai