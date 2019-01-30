Hyundai привезет в Россию хот-хэтч

Корейцы сертифицировали заряженный хэтчбек i30 N для российского рынка. Его продажи начнутся через несколько месяцев.

В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai i30. Корейская компания добавила в него универсал, фастбэк и, что самое главное, хот-хэтч i30 N.

Судя по ОТТС для России, машина сертифицирована в обоих вариантах: базовом с двигателем мощностью 248 л.с. и в экстремальном исполнении мощностью 275 л.с. Как и на европейском рынке, обе версии оснащаются исключительно 6-ступенчатой механической коробкой передач, хотя в Hyundai уже не первый год обещают ставить на N-версию хэтчбека и роботизированную коробку с двумя сцеплениями.

Продажи стартуют ближе к концу весны этого года. Причем первым на рынок выйдет именно хот-хэтч: окончательное решение о возвращении обычного хэтчбека i30, а также начале продаж универсала и фастбэка в российском офисе Hyundai пока не приняли. Машина получается уж слишком дорогой, так как поставляется к нам из Европы, а в локализации ее производства корейцы не видят смысла, так как в гольф-классе на российском рынке продажи не очень высоки.

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Фото: Hyundai