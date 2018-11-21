Новая Hyundai Sonata: первые фото

На Ближнем Востоке поймали машину нового поколения во время тестов в жарком климате.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Hyundai > Sonata

В прошлом году Hyundai взял курс на индивидуализацию стиля каждой модели, постепенно отходя от практики «масштабируемого дизайна», когда одна модель от другой отличается, по сути, лишь размерами.

Судя по всему, Hyundai Sonata станет одним из первых «индивидуальных» автомобилей марки. На снимках машину застали во время тестов на Ближнем Востоке. Из-за сильного камуфляжа судить об облике модели в целом пока сложно, но некоторые детали маскировочная пленка скрыть не в силах.

Прежде всего, в глаза бросается динамичный силуэт: корейцы явно пытались придать седану купеобразный облик, делающий его похожим на лифтбек. Такое же решение применено на седане Hyundai LaFesta, который продается исключительно в Китае. На крышке багажника разместился небольшой «хвостик» спойлера, так что, вероятнее всего, в Hyundai ходят омолодить целевую аудиторию Сонаты. С-образные задние фонари визуально соединены светодиодной полоской, но в отличие от других производителей, применяющих такое же решение, она размещена снизу.

Судя по всему, Hyundai Sonata не получит фирменную трапециевидную радиаторную решетку: на предсерийном экземпляре она традиционная и не такая огромная, как на нынешней Сонате. Необычно выглядит и капот: он сильно выдается вверх. Видимо, такое решение должно снизить риск травм у пешеходов при наезде.

По предварительным данным, новое поколение Hyundai Sonata получит гамму двигателей мощностью от 120 до 190 л.с. Корейские СМИ утверждают, что у Сонаты появится и заряженная версия с приставкой «N». Ее могут оснастить двигателем от хот-хэтча i30N, который в зависимости от конфигурации выдает 250–275 л.с.

Премьера машины состоится уже в ближайшее время: сначала ее покажут в Южной Корее, а потом привезут на одно из весенних мотор-шоу в США.

Фото: instagram / cars_fantastic99

Новая Hyundai Sonata: первые фото
Новая Hyundai Sonata: первые фото
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

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