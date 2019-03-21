Hyundai показал самый крутой Tucson. Появится и у нас

Корейская компания рассекретила топовую версию кроссовера, которая получила название N Line.

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Изначально Hyundai Tucson N Line, который должен занять топовое положение в линейке комплектации кроссовера, планировалось показать на автосалоне в Женеве. Но по каким-то причинам корейская компания передумала и рассекретила машину уже после выставки.

Версия N Line создавалась тем же подразделением Hyundai, что занималось хот-хэтчем i30 N. Правда, прибавка Line означает, что от обычных Tucson машина отличается лишь косметикой и дополнительным оборудованием.

Впрочем, и этого хватило, чтобы серьезно дистанцировать Hyundai Tucson N Line от других версий кроссовера. Машина получила новый передний бампер, переработанные дневные светодиодные огни, радиаторную решетку черного цвета, черную окантовку фар.

Машина получила, в том числе, новый задний бампер, черный спойлер над багажной дверью, в такой же цвет окрашена и крыша автомобиля. Дополняют картину 19-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета.

Интерьер оформлен в спортивном стиле. Здесь комбинированная обивка сидений, множество элементов, обшитых кожей, и везде присутствует красная контрастная прострочка. Педали получили алюминиевые накладки.

В спортивном подразделении говорят, что перенастроили подвеску кроссовера, а также изменили электронный блок электроусилителя руля. Это должно улучшить управляемость кроссовера.

А вот двигатели и трансмиссия остались без каких-либо доработок. Hyundai Tucson N Line будет предлагаться с новым 2-литровым турбодизелем мощностью 182 л.с., который оснащен «мягкой» гибридной установкой с 48-вольтовой электросистемой. Такая машина вряд ли появится у нас, не исключено, что Hyundai Tucson N Line будет предлагаться в России с обычным турбодизелем мощностью 185 л.с. Бензиновая версия представлена с 1,6-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Обе версии, по крайней мере для некоторых рынков, будут оснащаться как 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, так и механической коробкой передач. Привод у версии N Line исключительно полный.

В Европе новая версия появится у дилеров летом, до нас же, скорее всего, машина доберется ближе к концу года.





Фото: Hyundai