Самые популярные кроссоверы февраля: сюрприз от Лады!

Второй месяц года изменил рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников на российском рынке.

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Сегмент массовых автомобилей «просел» вместе со всем рынком, в то время как премиум прекрасно себя чувствует. Эта ситуация внесла коррективы в рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников в России.

Лидер в самом популярном сегменте российского рынка, впрочем, неизменен уже который год. Ни одна другая модель не может поспорить по популярности с Hyundai Creta, которая в феврале разошлась тиражом 6085 экземпляров (+2%).

Но на второе место, перепрыгнув сразу через две строчки, вышла Lada 4x4. Ее продажи хоть и упали (-2%, до 2631 шт), но у конкурентов дела обстоят еще хуже. Например, занимавший вторую позицию в январе Kia Sportage опустился на две строчки: в феврале было продано 2456 кроссовера, что, правда, всего на процент меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику продаж (-2%) показал и Volkswagen Tiguan. Но за месяц он улучшил свои позиции и вышел на третье место по популярности.

Виновником пертурбаций в рейтинге можно назвать и Renault Duster. Когда-то эта машина была лидером в сегменте, а в феврале 2019 года ее продажи упали на 35%, что отбросило кроссовер сразу на пятую позицию.

Стоит отметить, что в феврале в топ-10 самых продаваемых SUV пять моделей показали положительную динамику, а пять — отрицательную. Стоит отметить и прирост на 63% продаж Hyundai Tucson. Правда, в январе динамика была еще серьезнее.

Вероятнее всего, такое положение в сегменте сохранится до конца года. Второго поколения Дастера у нас пока не будет, а больших премьер среди бюджетных моделей не ожидается.

Топ-10 самых продаваемых SUV в феврале 2019 г.*:

Место

Модель

Продажи, шт.

К февралю 2017 г., %

1.

Hyundai Creta

6085

+2

2.

Lada 4x4

2631

—2

3.

VW Tiguan

2462

—2

4.

Kia Sportage

2456

—1

5.

Renault Duster

2394

—35

6.

Nissan X-Trail

2299

+35

7.

Hyundai Tucson

2135

+63

8.

Nissan Qashqai

2068

+10

9.

Renault Kaptur

1938

—27

10.

Mitsubishi Outlander

1926

+21

* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России

Фото: АВТОВАЗ

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