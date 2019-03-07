Самые популярные кроссоверы февраля: сюрприз от Лады!

Сегмент массовых автомобилей «просел» вместе со всем рынком, в то время как премиум прекрасно себя чувствует. Эта ситуация внесла коррективы в рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников в России.
Лидер в самом популярном сегменте российского рынка, впрочем, неизменен уже который год. Ни одна другая модель не может поспорить по популярности с Hyundai Creta, которая в феврале разошлась тиражом 6085 экземпляров (+2%).
Но на второе место, перепрыгнув сразу через две строчки, вышла Lada 4x4. Ее продажи хоть и упали (-2%, до 2631 шт), но у конкурентов дела обстоят еще хуже. Например, занимавший вторую позицию в январе Kia Sportage опустился на две строчки: в феврале было продано 2456 кроссовера, что, правда, всего на процент меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику продаж (-2%) показал и Volkswagen Tiguan. Но за месяц он улучшил свои позиции и вышел на третье место по популярности.
Виновником пертурбаций в рейтинге можно назвать и Renault Duster. Когда-то эта машина была лидером в сегменте, а в феврале 2019 года ее продажи упали на 35%, что отбросило кроссовер сразу на пятую позицию.
Стоит отметить, что в феврале в топ-10 самых продаваемых SUV пять моделей показали положительную динамику, а пять — отрицательную. Стоит отметить и прирост на 63% продаж Hyundai Tucson. Правда, в январе динамика была еще серьезнее.
Вероятнее всего, такое положение в сегменте сохранится до конца года. Второго поколения Дастера у нас пока не будет, а больших премьер среди бюджетных моделей не ожидается.
Топ-10 самых продаваемых SUV в феврале 2019 г.*:
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
К февралю 2017 г., %
|
1.
|
Hyundai Creta
|
6085
|
+2
|
2.
|
Lada 4x4
|
2631
|
—2
|
3.
|
VW Tiguan
|
2462
|
—2
|
4.
|
Kia Sportage
|
2456
|
—1
|
5.
|
Renault Duster
|
2394
|
—35
|
6.
|
Nissan X-Trail
|
2299
|
+35
|
7.
|
Hyundai Tucson
|
2135
|
+63
|
8.
|
Nissan Qashqai
|
2068
|
+10
|
9.
|
Renault Kaptur
|
1938
|
—27
|
10.
|
Mitsubishi Outlander
|
1926
|
+21
* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России
- Во второй половине этого года начнутся продажи купеобразного кроссовера Renault Arkana. Кто знает, может, он ворвется в чарт.
- Весной начнется серийное производство внедорожника Haval F7 на собственном заводе компании в Тульской области.
Фото: АВТОВАЗ
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