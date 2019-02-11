Hyundai снова поднял цены на весь модельный ряд

Новые автомобили Hyundai, у которых ПТС датируется 2019 годом, выросли в цене на сумму от 8 тыс. до 65 тыс. рублей. Таким образом, компания продолжает корректировать стоимость своих машин на российском рынке, что вызвано повышением ставок НДС и ослаблением курса рубля. Предыдущий пересмотр прайс-листов был зафиксирован в январе. Тогда машины Hyundai стали дороже на сумму от 19 тыс. до 50 тыс. рублей.
Больше других моделей подорожали кроссоверы Santa Fe и Tucson, а меньше — минивэн Н-1 и популярный Solaris, пишет агентство «Автостат». Теперь прайс-лист на автомобили Hyundai в России выглядит так:
|
Модель
|
Цена от, руб.
|
Цена до, руб.
|
Изменение, руб.
|
Hyundai Creta
|
957
|
1 335
|
10 000
|
Hyundai Elantra
|
1 029
|
1 310
|
10 000
|
Hyundai H-1
|
2 129
|
2 439
|
8000
|
Hyundai Santa Fe
|
2 099
|
2 949
|
50 000
|
Hyundai Solaris
|
739
|
999
|
9000
|
Hyundai Sonata
|
1 344
|
1 785
|
10 000
|
Hyundai Tucson
|
1 499
|
2 269
|
55 000 — 65 000
Следует отметить, что популярность автомобилей Hyundai в России стремительно растет. Например, за первый месяц 2019 года дилеры марки смогли продать 10 843 автомобиля, что на 24% больше, чем в январе прошлого года.
- Для поддержания интереса к марке Hyundai сосредоточился на создании особых версий моделей. Например, на «горячих» кроссоверах, которые должны быть популярнее, чем хот-хэтчи.
- В компании не забывают и про полноразмерные седаны: в данный момент к выходу на рынок готовится Sonata нового поколения.
Фото: Hyundai
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