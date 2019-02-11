Hyundai снова поднял цены на весь модельный ряд

Автомобили Hyundai в очередной раз стали дороже. Теперь их стоимость увеличилась на сумму до 65 тыс. рублей.

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Новые автомобили Hyundai, у которых ПТС датируется 2019 годом, выросли в цене на сумму от 8 тыс. до 65 тыс. рублей. Таким образом, компания продолжает корректировать стоимость своих машин на российском рынке, что вызвано повышением ставок НДС и ослаблением курса рубля. Предыдущий пересмотр прайс-листов был зафиксирован в январе. Тогда машины Hyundai стали дороже на сумму от 19 тыс. до 50 тыс. рублей.

Больше других моделей подорожали кроссоверы Santa Fe и Tucson, а меньше — минивэн Н-1 и популярный Solaris, пишет агентство «Автостат». Теперь прайс-лист на автомобили Hyundai в России выглядит так:

Модель Цена от, руб. Цена до, руб. Изменение, руб. Hyundai Creta 957 1 335 10 000 Hyundai Elantra 1 029 1 310 10 000 Hyundai H-1 2 129 2 439 8000 Hyundai Santa Fe 2 099 2 949 50 000 Hyundai Solaris 739 999 9000 Hyundai Sonata 1 344 1 785 10 000 Hyundai Tucson 1 499 2 269 55 000 — 65 000

Следует отметить, что популярность автомобилей Hyundai в России стремительно растет. Например, за первый месяц 2019 года дилеры марки смогли продать 10 843 автомобиля, что на 24% больше, чем в январе прошлого года.

Для поддержания интереса к марке Hyundai сосредоточился на создании особых версий моделей. Например, на «горячих» кроссоверах , которые должны быть популярнее, чем хот-хэтчи

В компании не забывают и про полноразмерные седаны: в данный момент к выходу на рынок готовится Sonata нового поколения.

Фото: Hyundai