Hyundai снова поднял цены на весь модельный ряд

Автомобили Hyundai в очередной раз стали дороже. Теперь их стоимость увеличилась на сумму до 65 тыс. рублей.

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Новые автомобили Hyundai, у которых ПТС датируется 2019 годом, выросли в цене на сумму от 8 тыс. до 65 тыс. рублей. Таким образом, компания продолжает корректировать стоимость своих машин на российском рынке, что вызвано повышением ставок НДС и ослаблением курса рубля. Предыдущий пересмотр прайс-листов был зафиксирован в январе. Тогда машины Hyundai стали дороже на сумму от 19 тыс. до 50 тыс. рублей.

Больше других моделей подорожали кроссоверы Santa Fe и Tucson, а меньше — минивэн Н-1 и популярный Solaris, пишет агентство «Автостат». Теперь прайс-лист на автомобили Hyundai в России выглядит так:

Модель

Цена от, руб.

Цена до, руб.

Изменение, руб.

Hyundai Creta

957

1 335

10 000

Hyundai Elantra

1 029

1 310

10 000

Hyundai H-1

2 129

2 439

8000

Hyundai Santa Fe

2 099

2 949

50 000

Hyundai Solaris

739

999

9000

Hyundai Sonata

1 344

1 785

10 000

Hyundai Tucson

1 499

2 269

55 000 — 65 000

Следует отметить, что популярность автомобилей Hyundai в России стремительно растет. Например, за первый месяц 2019 года дилеры марки смогли продать 10 843 автомобиля, что на 24% больше, чем в январе прошлого года.

  • Для поддержания интереса к марке Hyundai сосредоточился на создании особых версий моделей. Например, на «горячих» кроссоверах, которые должны быть популярнее, чем хот-хэтчи.
  • В компании не забывают и про полноразмерные седаны: в данный момент к выходу на рынок готовится Sonata нового поколения.

Фото: Hyundai

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