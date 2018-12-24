В России отзывают 557 дефектных Hyundai Santa Fe

Hyundai проводит сервисную кампанию 557 кроссоверов Santa Fe, купленных в период с 1 сентября 2018 года по настоящее время.

Причиной отзыва автомобилей Hyundai Santa Fe, проданных с сентября этого года по сегодняшний день, стали подушки безопасности. В частности, в комплектациях с панорамной крышей возможно повреждение материала шторок безопасности при их раскрытии, что приводит к прорыву ткани. Для устранения дефекта предусмотрена установка дополнительного защитного покрытия на крепежный болт шторок безопасности.

Владельцам отзываемых кроссоверов необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Hyundai, где мастера бесплатно произведут все необходимые работы по устранению дефекта.

О том, что автомобиль попадает под сервисную кампанию, владельцев дефектных Santa Fe оповестят официальные представители ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованном на сайте Росстандарта.

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Фото: Hyundai