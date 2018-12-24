В России отзывают 557 дефектных Hyundai Santa Fe

Hyundai проводит сервисную кампанию 557 кроссоверов Santa Fe, купленных в период с 1 сентября 2018 года по настоящее время.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Hyundai > Santa Fe

Причиной отзыва автомобилей Hyundai Santa Fe, проданных с сентября этого года по сегодняшний день, стали подушки безопасности. В частности, в комплектациях с панорамной крышей возможно повреждение материала шторок безопасности при их раскрытии, что приводит к прорыву ткани. Для устранения дефекта предусмотрена установка дополнительного защитного покрытия на крепежный болт шторок безопасности.

Владельцам отзываемых кроссоверов необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Hyundai, где мастера бесплатно произведут все необходимые работы по устранению дефекта.

О том, что автомобиль попадает под сервисную кампанию, владельцев дефектных Santa Fe оповестят официальные представители ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованном на сайте Росстандарта.

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (1)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Симпатичный городской кроссовер с хорошим оснащением и приемлемой ценой на тот момент.

Недостатки:

Самое главное это качество, об этом можно почитать на форуме владельцев Santa Fe DM. Ходовая далека от идеала, очень маленький клиренс, родной ксенон на троечку, ну и откровенно слабый бензиновый движок.

Комментарий:

Владел Сантой почти 5 лет, на момент покупки стоимость моего авто в комплектации dinamic с бензиновым движком была около 1,5 миллионов рублей, автомобиль нравился, но как всегда без большой ложки дегтя в бочке меда не обошлось. При пробеге 10 тыс.км по гарантии поменяли оба рулевых наконечника, в...

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