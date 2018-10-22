Предельный ресурс автопроизводители по очевидным причинам не декларируют. Заявишь мало — станешь объектом насмешек, много — рискуешь попасть под судебные иски, если машина его не отработает.

В недавнем материале о редакционной Chevrolet Niva коллега Сергей Мишин упомянул указанный для нее заводом ресурс в 90 000 км. Вокруг этого термина и пробега разгорелся спор, что побудило подготовить отдельный материал о различных сроках применительно к эксплуатации автомобиля.

Самый очевидный из них — общая гарантия. Обычно она составляет два года без ограничения пробега или три года с лимитом до 100 000 км. Исключения из правила случаются в обе стороны. Пожалуй, минимальный срок предлагает УАЗ для модели Хантер — один год или 30 000 км. Максимальный обычно составляет пять лет или 150 000 км пробега.

Гарантия на автомобиль в большинстве случаев составляет два-три года и может доходить до пяти лет.

В течение гарантийного срока производитель силами своих официальных дилеров бесплатно устраняет возникающие поломки. Конечно, с рядом оговорок, главная из которых — соблюдение условий эксплуатации и обслуживания машины владельцем. Кроме того, каждый бренд устанавливает перечень узлов и компонентов с сокращенным сроком гарантии или вовсе под нее не попадающих.

Гарантия от сквозной коррозии кузова прописывается отдельной строкой. Для современных автомобилей в порядке вещей обещать устойчивость к гниению в течение 10–12 лет. Для отечественных Лад и УАЗов Патриот срок значительно меньше — шесть лет.

Защита от сквозной коррозии дольше, чем общая гарантия, но и нюансов в этом случае больше.

Для того чтобы воспользоваться защитой от коррозии, требуется регулярно проходить контрольные осмотры кузова у дилера и получать соответствующие отметки в сервисной книжке. Как показывает личный опыт, практически все без исключения дилеры об этом «забывают». Соответственно, есть повод отказать автомобилисту при последующем обращении. Разумеется, гарантия утрачивается в случае кузовного ремонта: она распространяется только на заводское покрытие.

Согласно п. 1 ст. 5 закона «О защите прав потребителей» на товар длительного использования, изготовитель вправе устанавливать срок службы. Это «период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению». Иными словами, в течение срока службы автомобиль должен оставаться средством передвижения, не требуя от владельца радикальных вложений в ремонт. Речь идет о гарантированном ресурсе, а не о предельном.

Тот же закон гласит, что производитель в течение срока службы товара должен нести ответственность за существенные недостатки на основании п. 6 ст. 19 ЗоЗПП. В нем говорится о праве владельца в течение заявленного срока службы изделия предъявить требования о бесплатном устранении недостатков, «если они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента».

Производители устанавливают срок службы автомобилей в соответствии с требованиями закона. Это не означает, что после указанного возраста или пробега машина утратит способность ездить и вообще разложится на молекулы.

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Срок службы открыто сообщают далеко не все производители. Так, переднеприводные Лады (кроме Ларгуса) должны служить восемь лет или 120 000 км (что наступит раньше), Ларгусы — 10 лет или 160 000 км, модель 4х4 — шесть лет или 90 000 км. Для УАЗов прописан срок в семь лет или 130 000 км, для всех легковых Hyundai — шесть лет или 180 000 км.

Отдельно отметим, что отзывные кампании в связи с неисправностями, влияющими на безопасность автомобиля, могут быть объявлены в течение неограниченного срока. На моей памяти максимальный возраст отзываемой партии машин составлял около 18–20 лет.

Предельный ресурс по очевидным причинам никто не декларирует. Заявишь мало — станешь объектом насмешек, много — рискуешь попасть под судебные иски, если машина его не отработает. К тому же этот срок уже очень сильно зависит от условий эксплуатации, прогнозировать его «в среднем по больнице» нереально. Правда, у производителей коммерческой техники до сих пор принято хвалиться ресурсом двигателя, коробки передач, мостов. Но, опять же, не до состояния окончательной смерти, а до первого капитального ремонта.

Когда списывать автомобиль, юридические лица решают сами. Никакого отношения этот параметр к установленным заводом не имеет.

Бухгалтерские нормативы службы автомобилей в собственности юридических лиц никакого отношения к заявленным производителем не имеют. И уж тем более некорректно вспоминать документы советского периода.

Налоговый кодекс РФ распределяет имущество фирм по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Действующая редакция относит легковые автомобили к третьей группе с периодом использования от трех до пяти лет. При этом не запрещается эксплуатировать их и после этого срока, так что предельный период фактически не установлен.