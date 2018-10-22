В недавнем материале о редакционной Chevrolet Niva коллега Сергей Мишин упомянул указанный для нее заводом ресурс в 90 000 км. Вокруг этого термина и пробега разгорелся спор, что побудило подготовить отдельный материал о различных сроках применительно к эксплуатации автомобиля.
Самый очевидный из них — общая гарантия. Обычно она составляет два года без ограничения пробега или три года с лимитом до 100 000 км. Исключения из правила случаются в обе стороны. Пожалуй, минимальный срок предлагает УАЗ для модели Хантер — один год или 30 000 км. Максимальный обычно составляет пять лет или 150 000 км пробега.
В течение гарантийного срока производитель силами своих официальных дилеров бесплатно устраняет возникающие поломки. Конечно, с рядом оговорок, главная из которых — соблюдение условий эксплуатации и обслуживания машины владельцем. Кроме того, каждый бренд устанавливает перечень узлов и компонентов с сокращенным сроком гарантии или вовсе под нее не попадающих.
Гарантия от сквозной коррозии кузова прописывается отдельной строкой. Для современных автомобилей в порядке вещей обещать устойчивость к гниению в течение 10–12 лет. Для отечественных Лад и УАЗов Патриот срок значительно меньше — шесть лет.
Для того чтобы воспользоваться защитой от коррозии, требуется регулярно проходить контрольные осмотры кузова у дилера и получать соответствующие отметки в сервисной книжке. Как показывает личный опыт, практически все без исключения дилеры об этом «забывают». Соответственно, есть повод отказать автомобилисту при последующем обращении. Разумеется, гарантия утрачивается в случае кузовного ремонта: она распространяется только на заводское покрытие.
Согласно п. 1 ст. 5 закона «О защите прав потребителей» на товар длительного использования, изготовитель вправе устанавливать срок службы. Это «период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению». Иными словами, в течение срока службы автомобиль должен оставаться средством передвижения, не требуя от владельца радикальных вложений в ремонт. Речь идет о гарантированном ресурсе, а не о предельном.
Тот же закон гласит, что производитель в течение срока службы товара должен нести ответственность за существенные недостатки на основании п. 6 ст. 19 ЗоЗПП. В нем говорится о праве владельца в течение заявленного срока службы изделия предъявить требования о бесплатном устранении недостатков, «если они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента».
Срок службы открыто сообщают далеко не все производители. Так, переднеприводные Лады (кроме Ларгуса) должны служить восемь лет или 120 000 км (что наступит раньше), Ларгусы — 10 лет или 160 000 км, модель 4х4 — шесть лет или 90 000 км. Для УАЗов прописан срок в семь лет или 130 000 км, для всех легковых Hyundai — шесть лет или 180 000 км.
Отдельно отметим, что отзывные кампании в связи с неисправностями, влияющими на безопасность автомобиля, могут быть объявлены в течение неограниченного срока. На моей памяти максимальный возраст отзываемой партии машин составлял около 18–20 лет.
Предельный ресурс по очевидным причинам никто не декларирует. Заявишь мало — станешь объектом насмешек, много — рискуешь попасть под судебные иски, если машина его не отработает. К тому же этот срок уже очень сильно зависит от условий эксплуатации, прогнозировать его «в среднем по больнице» нереально. Правда, у производителей коммерческой техники до сих пор принято хвалиться ресурсом двигателя, коробки передач, мостов. Но, опять же, не до состояния окончательной смерти, а до первого капитального ремонта.
Бухгалтерские нормативы службы автомобилей в собственности юридических лиц никакого отношения к заявленным производителем не имеют. И уж тем более некорректно вспоминать документы советского периода.
Налоговый кодекс РФ распределяет имущество фирм по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Действующая редакция относит легковые автомобили к третьей группе с периодом использования от трех до пяти лет. При этом не запрещается эксплуатировать их и после этого срока, так что предельный период фактически не установлен.
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