Отзывные кампании лета: найдите себя в списке

Практика отзыва автомобилей для бесплатного ремонта давно стала обыденной и в России. Только с начала лета объявлено почти два десятка новых сервисных кампаний, затрагивающих все сегменты рынка — от Лад до суперкаров Mercedes.

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Отзывная кампания не связана со сроком гарантии на автомобиль. Ее объявляют в связи с возможными неисправностями, которые могут оказать серьезное влияние на уровень безопасности машины. Работы проводятся бесплатно для владельцев — за счет производителя.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под действие какой-либо акции, можно сверив VIN-номер своей машины с перечнем отзываемых машин. Они доступны на сайте Росстандарта в разделе новостей и на порталах некоторых марок (например, такие страницы есть у Тойоты и Сузуки). Ищут хозяев отзывных автомобилей и сами дилеры, опираясь на имеющиеся данные о первичной продаже.

Какие модели приглашают к дилерам, вы узнаете из фотогалереи ниже.

Фото: фирмы-производители