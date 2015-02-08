Отзывные кампании лета: найдите себя в списке

Отзывная кампания не связана со сроком гарантии на автомобиль. Ее объявляют в связи с возможными неисправностями, которые могут оказать серьезное влияние на уровень безопасности машины. Работы проводятся бесплатно для владельцев — за счет производителя.
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под действие какой-либо акции, можно сверив VIN-номер своей машины с перечнем отзываемых машин. Они доступны на сайте Росстандарта в разделе новостей и на порталах некоторых марок (например, такие страницы есть у Тойоты и Сузуки). Ищут хозяев отзывных автомобилей и сами дилеры, опираясь на имеющиеся данные о первичной продаже.
Какие модели приглашают к дилерам, вы узнаете из фотогалереи ниже.
Читать комментарии (1)