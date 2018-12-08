Съездил я давеча в автопутешествие на Peugeot Traveller VIP Business из Москвы в Сочи и обратно, после чего обещал сравнить в отдельной публикации «француза» с его прямыми конкурентами. Обещанного, как известно, три года ждут. Вот и пролетели эти «три года», пора браться за перо. А то вдруг кто-то подбирает минивэн для разросшейся семьи…

С одной стороны, может показаться, что если финансы не поют романсы, выбор на рынке как никогда велик. Но, во-первых, не забывайте, что большие минивэны в стране, где каждый первый спит и видит себя за рулем кроссовера, — товар штучный. Во-вторых, сама по себе версия VIP Business Травеллера несколько сужает поиск. Дело в том, что в этом исполнении «француз» с калужской пропиской, как я рассказывал ранее, безальтернативно предлагается в длиннобазном исполнении. Что накладывает отпечаток как на габариты его кузова, так и на потребительские свойства и, как следствие, на ценник. Сейчас 5,3-метровый автомобиль со 150-сильным дизелем под капотом и 6-ступенчатым автоматом, готовый принять на борт семерых пассажиров со всем их скарбом, доступен лишь тем, у кого найдутся минимум 2 849 900 руб.

Для жизни за эти деньги есть все, включая подогрев двигателя от Webasto с дистанционным запуском, кожаный салон, в который можно попасть с обеих сторон через автоматически сдвигаемые двери-слайдеры, крутая мультимедийка с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Доплатить при необходимости придется разве что за складной передвижной столик в центральной части салона (40 тыс. руб.) да за окраску металлик (те же 40 тысяч).

С апреля (когда в Калуге начали собирать версии Feel/Active — VIP Business встал на конвейер лишь в июне) по сентябрь в России было реализовано 633 Травеллера, причем 40% из них пришлось на топовую версию. Это так, к слову.

«А что Титов»?

Hyundai H —1

На вернувшийся на российский рынок после обновления минивэн корейцы делают серьезную ставку. Конечно, до лавров Креты с Солярисом ему никогда не дослужиться, но ведь машину любят и частники, и таксисты с прочими автопарками.

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Сразу спойлер — с Hyundai H—1 нам удастся заметно сэкономить. Поэтому если бюджет подпирает, а задача — взять хоть что-то, лишь бы рассадить по местам всех членов большого и дружного семейства, то дальше можно не читать. За укомплектованный всем, что предлагается (а список тут куда скромнее, чем у конкурентов), автомобиль попросят от 2 389 000 руб. И вот почему. Внешность H—1 хотя и посвежела заметно, все равно отдает нафталином. Но интерьеру, увы, не могу сделать даже такого комплимента. Доставшийся «эйч-первому» еще в эпоху динозавров, он, похоже, не собирается на пенсию. Ну да бог с ним, наша задача — выставить достойного визави для «француза». Так что же там по начинке?

Шибко по технической части не разгуляться: 2,5-литровый CRDi (придется нам смириться с его недружелюбными налоговыми 170 л.с. — иного-то не дано) передает тягу на задние колеса посредством 5-ступенчатого автомата. Еще недавно пять передач казались прорывом, но сегодня это, простите, моветон, который в лучшем случае можно охарактеризовать как «проверенный временем». Едем дальше. Базовый белый цвет кузова оставлять так нельзя (хотя все мои последние машины, к примеру, были белыми и вообще этот колер становится все более популярным — не из-за дешевизны ли?). Поэтому придется выложить за матовую краску или металлик 25 тыс. руб. Терпимо. Особенно пока мы не увидели аппетиты «немцев».

Мой коллега Юрий Тимкин ранее тестировал обновленный Hyundai H—1. Вот что, в частности, он писал:

«Огромный и некрасивый руль по-прежнему регулируется по вылету в крайне малом диапазоне — а хочется пододвинуть его ближе. Ремень безопасности лежит на плече, а не проходит между плечом и шеей. Телефон положить некуда — бокс в верхней части передней панели после рестайлинга исчез… Н1 — не мой игрок. Добротные ходовые качества убивает устаревший салон и неважная функциональность. Программа-минимум — сделать сиденья съемными».



Volkswagen Multivan

Отпочковавшийся и стоящий особняком в линейке Транспортеров Multivan специально был рассчитан на перевозку людей. Причем в отличие от более универсальной Каравеллы он всегда был выскочкой с претензией. Иные материалы отделки, более богатый функционал — в нем все кричало «эй, вытирайте обувь перед посадкой!».

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Чем однозначно подкупает «немец», так это богатством конфигурации. На ваш выбор сразу семь (!) вариантов моторов: два бензиновых мощностью 149 и 204 л.с. и пять дизельных — 102, 140, 150, 180 и 204 л.с. Голова кругом! В зависимости от выбранного агрегата тяга с него будет поступать посредством 5- или 6-ступенчатой механики, а также 7-ступенчатого робота DSG на переднюю или обе оси сразу.

Но давайте-ка для чистоты эксперимента выберем сообразный нашему подопечному вариант с передним приводом и 150-сильным TDI с коробкой 7DSG. Уже на входе получится немалый ценник в 3 972 600 руб. Ого! Хорошо если кузов останется базовым белым или красным. Захотите чего-то иного, придется доплатить 61 тысячу, а поиграться с двухцветным окрасом (для Мультивэна текущего поколения доступен и такой) — и вовсе 168 тысяч! Peugeot в этом смысле скромнее... Стандартные 17-дюймовые диски менять не будем — у Травеллера-то они того же размера, а уж дизайн — вопрос вкуса.

В салоне даже за эти деньги — тоска. Отделка, в отличие от «француза», тканевая, а за кожу придется опять лезть в кошелек — по меньшей мере, 142 тысячи доплаты. Камеру заднего вида тоже придется докупить: у соперника-то имеется! А значит, отсчитываем еще 25 тысяч. По этой же причине пришлось расстаться еще с 72 тысячами рублей за левую сдвижную дверь и электропривод обеих. И еще с 13 тысячами, чтобы иметь поддержку CarPlay и Android Auto. Итого 4 276 400 руб. Мда, кажется, на разницу можно было справить еще один разъездной компактный кроссовер на каждый день… Да и обычный кредит тут уже не поможет — придется оформлять ипотеку.

Mercedes — Benz V —класса

А что на это ответят в Штутгарте (точнее, в испанской Витории, где собирают наследника Viano)? Со сверхдлинной колесной базой (3430 мм) его длина составит 5,37 м — самое то для сравнения, ведь при таком раскладе минивэн даже немного превосходит «француза» (см. таблицу ниже). Как и у «земляка» Мультивэна, тут имеем неплохой выбор по моторам (один бензиновый и три дизеля), а также передачу тяги как на задние, так и на все колеса (доплата за полный привод — 420 тыс. руб.). Для очной ставки, тем не менее, выберем самый простенький 136-сильный дизель (V200). Почему не V220 (163 л.c.)? Потому уже на старте мы вываливаемся за рамки бюджета — относительно неплохо оснащенная версия Avantgarde (стандартная-то совсем «голая») обойдется в 3 868 659 руб.

Но как и с Мультивэном, вновь не нужно спешить выдыхать. Потому что, хотя семиместный салон уже отделан кожей (причем на выбор несколько ее вариантов), а кузов посажен на 17-дюймовые литые диски, многие функции референсного Peugeot придется добирать за наличку.

Погнали? Базовый цвет оставим без прикрас, просто выберем один из пяти колеров (тут Мерс — чемпион!), поскольку за металлики с вас попросят 85 157 руб. Для начала неплохо бы разжиться коробкой автомат за 161 193 руб. — базовые ценники всех комплектаций у немцев всегда указываются за версии на механике. Получив 7G—Tronic Plus с фирменным мерседесовским подрулевым рычагом-селектором, начинаем разбираться с попаданием в салон. Выясняется, что эффектные двери-слайдеры с электроприводом — опция ценой в 113 835 руб., да и электропривод задней двери тоже (45 461 руб.). Попав в салон, не переставайте отсчитывать купюры, потому что обогрев передних кресел (29 042 руб.), дополнительная система контроля климата в задней части салона (55 604 руб.), задняя парковочная камера (40 863 руб.) и даже тонировка задних стекол (29 480 руб. — что-то мне подсказывает, что самостоятельно вы ее дешевле реализуете) — все это потребует вложений. А захотите навигацию Garmin Map Pilot, придется раскошелиться еще и на магнитолу с CD—приводом (всего — 80 633 руб.).

Список опций для V—класса длиннющий, но мы поумерим аппетиты. Потому что, во-первых, не все они предлагаются для визави-«француза», а, во-вторых, мы и так уже изрядно потратились: у меня на калькуляторе набежало 4 461 113 руб. — с жабой дальше договариваться решительно невозможно.

Итог

Что имеем в сухом остатке? Стратегия выбора проста, и основывается она на экономических реалиях. Ограничен бюджет — выбираем что подешевле (Hyundai H-1), тем более что «кореец» еще и единственный восьмиместный автомобиль из нашей четверки по умолчанию. А если хочется и можется побаловать себя любимого и свое многоликое семейство, играемся с конфигураторами немцев. Причем я бы лично (и тут я не навязываю своего мнения) выбирал одну из версий Мерседеса — просто потому, что по плавности хода он абсолютно недосягаем. Но если мы говорим о разумном компромиссе, то выбора просто нет: Peugeot Traveller VIP Business — отлично сбалансированное предложение по соотношению цена/количество автомобиля, т.к. за 2 849 900 руб. вы получаете все плюшки, которые понадобятся в повседневной жизни. Я это знаю, потому что прожил с ним три недели.

Характеристики Peugeot Traveller VIP Business Volkswagen Multivan Comfortline Long Hyundai H-1 Business Mercedes-Benz V200 Avantgarde Длина/ширина/высота, мм 5309/1920/1948 5304/1904/1990 5150/1920/1925 5370/1880/1928 Двигатель 2.0 HDi 2.0 TDI A2 2.5 CRDi VGT V 200 CDI Объем двигателя, куб. см 1997 1968 2497 2150 Максимальная мощность двигателя, л.с. при об/мин 150/4000 150/3250–3750 170/3600 136/3800 Максимальный крутящий момент двигателя, Нм при об/мин 370/2000 340/1500–3000 441/2000–2250 330/1200–2400 Трансмиссия 6AT 7DSG 5АТ 7АТ Привод передний передний задний задний Разгон до 100 км/ч, с 12,7 н/д 14,4 13,0 Максимальная скорость, км/ч 183 181 180 181 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 6,4 6,1 8,8 6,1 Мест в салоне 7 7 8 7 Снаряженная масса, кг 2020 2140 2323 2125 Дорожный просвет, мм 175 202 190 н/д Цена, руб. от 2 849 900 от 3 972 600 от 2 389 000 от 3 868 659





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Фото: «За рулем» и компании-производители