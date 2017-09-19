Peugeot Traveller VIP Business: сообразим на семерых?

Чтобы выяснить, какой из Peugeot Traveller путешественник, «За рулем.РФ», как ни странно, отправился на нем в путешествие. Более 3000 км позади, так что можно подвести итоги тест-драйва автомобиля.

Peugeot Traveller VIP Business

Начать, пожалуй, стоит с того, что Peugeot Traveller, как и построенный с ним на единой платформе EMP2 брат-близнец Citroen Spacetourer (есть еще Toyota Proace, но до нее нам дела нет, т.к. в нашей стране не представлена), дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2016 года. Уже тогда ходили слухи, что французы захотят дозагрузить сладкой парочкой свой калужский конвейер. Что и случилось в этом году — о старте производства однообъемников в самых богатых исполнениях Spacetourer Business Lounge и Traveller Business VIP было объявлено в конце июня (ранее в Калуге прописались и версии попроще).

Нам на тест, правда, попался «француз». В чем отличия? Калужские минивэны (на официальном российском сайте Traveller величают микроавтобусом, но я все же склонен называть его минивэном) выпускаются только в длиннобазной версии Long (колесная база 3275 мм, длина кузова 5309). Наши Травеллеры по умолчанию оснащены системой Grip Control — имитацией блокировки дифференциала передней оси, которую в этой поездке попробовать было попросту негде, зато мои коллеги вдоволь наигрались с ней прошлой зимой и даже удивились ее возможностям. Есть также догреватель Webasto с дистанционным управлением (полезная штука для дизеля), распознавание голосовых команд и аудиосистема с управлением на руле. Из прочих «плюшек» — кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС под потолком, усиленная подвеска, защита картера, аккумулятор увеличенной емкости и полноразмерная запаска в багажнике. Дорожный просвет (175 мм) остался без изменений.

Peugeot Traveller VIP Business

Traveller получился любопытным хотя бы потому, что использует новую вышеупомянутую платформу, разработанную PSA для компактных и среднеразмерных машин. В ней доля высокопрочных сталей заметно возросла, а с ними случилась и 70-килограммовая диета (EMP2, к слову, легче фольксвагеновской MQB на полцентнера). Напомню, первенцем на ней, если говорить о Peugeot, стала нынешняя 308-я (а позже — 3008, 5008 и 508), так что с управляемостью на бумаге у Травеллера все зер гут. Да что там — на бумаге: его брат Spacetourer в нашем сравнительном тесте оказался на голову выше соперников.

Но одно дело — непродолжительный тест в столичных условиях, другое — длительное путешествие со спринтами по платным дорогами трассы М-4 и 170-километровым адом под названием «Джубга-Сочи».

Грузимся

Замер объемов производился по методике VDA тарированными брикетами размером 200х100х50 мм. На синем фоне указан объем в кубических миллиметрах при загрузке до крыши, на голубом — до верха спинок.

Зачем в хозяйстве вообще такие машины, как Peugeot Traveller? Если не говорить о коммерческом извозе и работе в роли шаттла, то очевидно, что, как и любой другой полноразмерный минивэн, этот автомобиль — реальное подспорье для большой семьи. Или автовладельцев, не терпящих в деле перевозки себя и своего скарба компромиссов. Надо перебраться всемером и с комфортом? Пожалуйста! Автоматические двери-слайдеры по бокам, катающиеся на салазках сиденья второго и третьего ряда, которые можно запросто демонтировать, случись оказия с перевозкой крупногабаритов. Мы передвигались на Травеллере вшестером (четверо взрослых и двое детей), но даже наполовину не смогли забить оставшийся сзади багажник. А ведь с нами были еще три велосипеда!

Кстати, о них. А вы знали, что на пунктах оплаты всех платных дорог (и М-4 тут — не исключение) действуют автоматические высотомеры? Именно они определяют, по какому тарифу осмечивать вашу машину. Если вы едете на легковушке с велосипедами на крыше, то будьте уверены, что проезд с транспондером обойдется вам дороже, нежели при оплате наличными, — пройдете по умолчанию как грузовой автомобиль. А потом долго будете доказывать, что вы не олень. Спасибо «Автодору» за это. И да, хорошо, что в Травеллере байки можно разместить в багажнике.

Берем калькуляторы и дружно высчитываем объем дополнительных ниш для хранения всякой всячины.

Но мы отвлеклись. Французы не были бы французами, если бы не утерли всем нос в части полезных ниш по всему салону. Только посмотрите на инфографику выше — это же просто находка для наркокартелей, схроны можно устроить буквально повсюду! Правда, игра в прятки, не обошлась без косяков: нижние отделения в картах передних дверей оказались практически заблокированными на ходу.

Выяснилось также, что питьем в дороге во Франции не увлекаются. Потому что я решительно отказываюсь понимать отсутствие нормальных подстаканников спереди. Те два, что водрузили под самое ветровое стекло на торпедо, не в счет. Чтобы пользоваться ими, вам придется заказать опциональные телескопические щипцы, коих в перечне дополнительного оборудования нет.

Разбежка по высоте между двумя педалями чудовищна. К такой постановке вопроса пришлось долго привыкать.

Хватало в дороге и других проблем. Скажем, расставленные кое-как педали тормоза и газа. Эй, вы там, во Франции: вы должны мне новые кроссовки, потому что на моей правой образовалась дырка, пока я привыкал к такой постановке вопроса — педаль газа утоплена заметно глубже. Как итог, нога при торможении то и дело утыкается в платформу более высоко поставленной левой педали. Ирония судьбы заключается в том, что по-французски педаль эта первые несколько сантиметров имеет абсолютно бессмысленный, пустой ход, и осаживает автомобиль лишь во второй части Мерлезонского балета. Ну что мешали выставить педали вровень?

C чувством юмора у Травеллера полный порядок. Скажем, зазевались вы и забыли выключить указатель поворота. Не проблема — через несколько повторений его зуммер начнет верещать все громче, так что игнорировать его далее уже не получится. Я назвал эту функцию «антиблондин». Или, к примеру, закончилась у вас жидкость омывателя. Что вы будете делать? Правильно — направитесь на ближайшую СТО. По крайней мере, так считает бесплатная для версии VIP Business навигация от Tom-Tom. Она тут же предложит вам оптимальные маршруты следования. И — о, боже! — пусть они окажутся верными, потому что попетлять по дороге в Сочи пришлось предостаточно.

Этот торчащий рычажок в Peugeot неизменен уже более десяти лет. В наши дни он обзавелся разве что кнопкой «Gap» для настройки интервала до впередиидущего транспортного средства в режиме активного круиз-контроля.

Что-то пошло не так

А теперь шутки в сторону. Знаете, что меня неприятно удивило в Травеллере? Активный круиз-контроль. В прошлой жизни он явно был синоптиком. Потому что спрогнозировать его поведение электроники равносильно предсказаниям погоды. Круизом я намеревался воспользоваться в дальней дороге на всю катушку. Но не удалось. По неведомым причинам он то и дело отказывался сбрасывать скорость, завидя препятствие впереди. Причем точно видел — об этом свидетельствует пиктограмма на панели приборов. Скорость сближения с помехой при этом была не важна… Система просто поднимала лапки кверху и выдавала на приборке что-то вроде: «Дальше, дружок, сам». Закономерность так и не удалось установить. Из странного: в отличие от решений у конкурентов, французский активный круиз тормозит двигателем. В общем, господа инженеры PSA, приглашаю вас на совместный тест-драйв. По МКАДу. Взбодримся нереально!

Это все тем более печально, если учесть, что к технической стороне вопроса к езде на Травеллере претензий ноль. Дизельный 150-сильный агрегат бодро разгоняет машину почти во всех режимах и под любыми нагрузками. С 6-ступенчатым автоматом он спелся отлично (в версии VIP Business эта пара предлагается безальтернативно). Но если вам так не показалось, можете воспользоваться клавишей «М» у шайбы селектора выбора передач и подрулевыми переключателями. Я поигрался с ними минут пять, и забыл о ручном режиме надолго. К слову, при 50-процентной загрузке расход солярки в смешанном цикле (помним про езду по серпантинам, да?) составил около 8,0 л/100 км.

Встретили на одной из парковок предшественника Травеллера — Peugeot Expert Tepee. Нет, я голосую за новичка!

Отдельно стоит отметить значительно возросшую плавность хода нашего подопечного, если сравнивать его с предшественником Peugeot Expert. Но водитель оценит более точную маневренность. Я вот на апексах от Джубги до Сочи (сбился со счету где-то на 65-м повороте — очень хотел посчитать их все) оценил. В передней подвеске используется псевдо-McPherson с электрогидравлическим усилителем руля и стабилизатором поперечной устойчивости, установленным перед рулевой рейкой. Задние рычаги наклонили еще сильнее, что позволило не только увеличить грузоподъемность до 1400 кг, но и лучше отрабатывать удары. Этой же цели служат пружины с переменной жесткостью. К слову, новая задняя подвеска позволяет установить полноприводную трансмиссию от фирмы Dangel, но в РФ Травеллеры поставляются исключительно переднеприводными.

В этом месте беру непродолжительную паузу. Потому что пришло время поговорить о ценовой политике французов и сравнить комплектации Травеллера (тестовая версия оценивается от 2 799 000 руб.) с конкурентами. Занятие любопытное и, как мне видится, достойное отдельной публикации, которая последует немного позже. Не переключайтесь! А пока еще больше подробностей — в галерее ниже.

Фото: Peugeot и Артур Саруханов