5 поводов задуматься о покупке обновленного Hyundai Tucson

Hyundai Tucson — третий по популярности автомобиль в модельном ряду корейской марки после Солярисы и Креты. С рестайлингом Tucson почти не подорожал.

Дизайн

Внешне машина стала интереснее, но какой-то особой яркости в ней нет. Впрочем, в классе, где господствует неброский с виду кроссовер Toyota RAV4, яркая внешность покупателям, видимо, не нужна.

Спереди новые светодиодные фары. Конечно же, поменяли и оформление бампера.

Решетка радиатора, как сказали представители компании, «символизирует мощь корейского концерна в сталелитейной промышленности». Выглядит красиво, но соты решетки слишком крупные. Небольшой камень с дороги может запросто угодить в радиатор.

Любителям более комфортной езды предлагают базовые колеса размерностью 225/60 R17. В средних комплектациях доступна размерность 225/55 R18. Ну а в топовом оснащении предлагают 19-е диски (245/45 R19).

18-дюймовые колеса появились на Туссане впервые. На них делают основную ставку представители марки.

Богатое оснащение

У кроссовера поменяли материалы отделки и добавили приятных опций.

Основная новация — так называемый парящий монитор. Теперь он расположен выше мультимедиасистемы.

Экран мультимедиа (в базовой версии он 5-дюймовый, а в топовой — 8-дюймовый) не развернут к водителю, но виден хорошо. Верхнюю часть передней панели и дверные карты обшили мягким пластиком. Стало уютнее. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-порт для подзарядки гаджетов. У топовой версии 19-дюймовые колеса, электрорегулировки и вентиляция кресел, панорамная крыша и…

Перед селектором трансмиссии появилась ниша для беспроводной зарядки телефона.

Системы активной безопасности

К уже имеющимся системам активной безопасности (аварийное торможение, удержание в полосе, контроль слепых зон) добавились еще система автоматического управления дальним светом и адаптивный круиз-контроль. Есть и система мониторинга усталости водителя — если она зафиксирует частые пересечения разметки без включения поворотника, то на панели приборов появится призыв к водителю отдохнуть.

Силовые агрегаты

Они на любой вкус. Нам оставили бензиновый атмосферник 2.0 (150 л.с.) и турбомотор 1.6 (177 л.с.). А знакомый нам 2-литровый дизель (185 л.с.) теперь работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом собственной разработки. У этой коробки передач такие же габариты, что и у прежнего 6-ступенчатого автомата, но масса на 3,5 кг меньше, а диапазон передаточных чисел на 10% шире.

Hyundai Tucson можно выбрать как с передним, так и с полным приводом. У полноприводных версий электромагнитная муфта может быть заблокирована водителем на скоростях до 60 км/ч, а не до 40 км/ч, как раньше.

Доступная цена

Дизельная версия подешевела на 100 тыс. рублей — теперь ее предлагают в более доступной комплектации Family. Но дизельная версия подразумевает исключительно полный привод и автомат. У такой машины предусмотрено четыре комплектации по цене от 1 784 000 до 2 154 000 рублей.

Бензиновые версии стали дороже на незначительные 30–40 тыс. рублей. А базовая цена — 1 414 000 рублей, за машину с 2-литровым мотором, передним приводом и механикой. Эта же версия с автоматом обойдется в 1 484 000 рублей. Hyundai Tucson с полным приводом, механикой и тем же мотором стоит 1 604 000 рублей. А вот наддувный Tucson со 177-сильным мотором 1,6 л и роботом бывает только хорошо оснащенным. Просят за него минимум 1 934 000 рублей.

Жесткая подвеска

Впрочем, есть у кроссовера и недостатки. Главный — энергоемкость подвески. Мелкие огрехи асфальта Tucson глотает исправно, но вот на кочках и выщербинах посерьезнее чувствуется, что ходовая частенько не справляется. На грунтовке подвеску пару раз и вовсе пробило — все как было до рестайлинга.

Фото: Hyundai

