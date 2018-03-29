Hyundai Tucson пережил обновление. И там сплошная «косметика»

Премьера обновленного компактного кроссовера Hyundai Tucson прошла на автосалоне в Нью-Йорке, хотя в США продажи этой модели оставляют желать лучшего. Львиная доля изменений — косметического свойства.

Созданный с прицелом на американский рынок и названный в честь города в Аризоне компактный кроссовер Hyundai снискал, как ни странно, большую популярность в Европе: в прошлом году здесь было продано более 150 тысяч Туссанов, тогда как в США — только 114 735. Результат, конечно, неплохой, но главного конкурента — Toyota RAV4 — американцы любят гораздо больше: в 2017-м они приобрели 407 594 «рафика»! Европейцы, наоборот, Тойоту жалуют меньше: в прошлом году реализовано 71 047 штук, а мы, россияне, разделяем вкусы американцев: за прошлый год Tucson разошелся у нас тиражом 12 011 экземпляров, а RAV4 нашел 32 931 клиента, став самым продаваемым небюджетным кроссовером.

Снаружи Tucson изменился, на первый взгляд, несильно, но на деле передок и корма полностью новые. Проще всего идентифицировать обновленный кроссовер по броским уголкам светодиодов в фарах и более крупной трапециевидной фальшрадиаторной решетке с вогнутыми боковыми сторонами.

В салоне изменения более очевидны: перекомпонована центральная консоль, из которой изъят мультимедийный блок и выделен в отдельный топорщащийся узел, как на всех последних моделях Hyundai — спорное, прямо скажем, стилистическое решение…

Линейка двигателей принципиально не изменилась. В США это бензиновые атмосферники 2.0 (166 л.с.) и 2.4 (184 л.с.), идущие в комплекте с 6-ступенчатым автоматом. В Европе — турбодизели 1.6 (115 либо 133 л.с.) и 2.0 (185 л.с.). Последний доступен и в России, он теперь идет в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом, пришедшим на смену 6-ступенчатому. Бензиновых моторов у европейской версии два, оба 1,6-литровых: атмосферный мощностью 132 л.с. и наддувный мощностью 177 л.с. Бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатым роботом доступен и у нас, но основной спрос все же приходится на модификацию со старым 150-сильным 2,0-литровым атмосферником MPi и 6-ступенчатым автоматом.

В США обновленный Tucson поступит в продажу осенью, в Европе — летом. Дата появления в России пока не объявлена, но долго ждать вряд ли придется. Будем надеяться, что рестайлинг не приведет к подорожанию Туссана: сейчас цены на него стартуют с отметки 1 369 000 рублей.

В феврале фирма Hyundai представила среднеразмерный кроссовер Santa Fe четвертого поколения.

В конце прошлого года в Корее дебютировал обновленный микроавтобус Hyundai H-1.

Фото: Hyundai