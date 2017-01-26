За наддувными двигателями — будущее, а оснащенные ими автомобили динамичнее и экономичнее.

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Все чаще современные автомобили оснащают турбомоторами. В первую очередь к даунсайзингу (уменьшение рабочего объема двигателя с одновременным использованием наддува) прибегают из-за постоянно ужесточающихся эконорм, которые, в частности, требуют лучшей экономичности.

Но преимущества таких моторов не только в низком расходе топлива. К сожалению, современные атмосферные двигатели сильно задушены экологическими нормами и редко гарантируют хорошую отдачу. Исключение — только двигатели серии Skyactiv у Мазды. Но даже они уступают в экономичности и крутящем моменте турбомоторам аналогичной мощности. К тому же крутящий момент у турбомоторов достигается на низких оборотах и доступен в широком диапазоне.

Ну а традиционные проблемы с надежностью (в первую очередь это касается ресурса), характерные для малокубатурных моторов, производители постепенно решают. Так что пальму первенства отдадим именно двигателям с наддувом — за ними будущее.

Маздовские двигатели серии Skyactiv — атмосферные моторы, изюминка которых в невероятно высокой для бензиновых агрегатов степени сжатия — 14. Обычно этот показатель не больше 11 — для атмосферного двигателя и колеблется в пределах 8–9 в случае с турбомоторами.