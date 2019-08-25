Кросс-купе XCeed предлагается в четырех комплектациях, с двумя моторами на выбор, роботом и передним приводом.

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В России начались продажи новой модели Kia — купе-кроссовера XCeed, построенного на базе хэтчбека Ceed, но существенно от него отличающегося.

Модель оснащается двумя бензиновыми турбированными двигателями на выбор — 1.4 T—GDI мощностью 140 л.с. и 242 Нм, а также мотором 1.6 T—GDI мощностью 200 л.с. и 265 Нм. Крутящий момент передается на передние колеса через роботизированную 7-ступенчатую коробку с двумя сцеплениями. Всего предусмотрено четыре уровня комплектации: Luxe, Prestige, Premium+ и Premium. Кстати, 1,6-литровый мотор доступен только в комплектации Premium.

Даже в базовой Luxe у XCeed есть светодиодная оптика и противотуманные фары, а также шесть подушек безопасности. Кроме того, имеются системы помощи водителю — контроля давления в шинах, ассистент старта на подъеме и ассистент экстренного торможения, а также датчик света. Автомобиль оборудуется системой выбора режима движения, круиз-контролем, подрулевыми лепестками, задними парктрониками и камерой заднего вида. Руль регулируется по наклону и вылету, а на его спицах есть кнопки дистанционного управления, все боковые стекла имеют электроприводы, установлены двухзонный климат-контроль и аудиосистема с шестью динамиками. Предусмотрен пакет «Теплые опции» — обогрев наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и передних сидений, а также дополнительный электрический отопитель салона. Стоимость такого XCeed составляет от 1 499 900 рублей.

В комплектации Prestige добавляется обогрев задних сидений и лобового стекла, электропривод складывания наружных зеркал, салонное зеркало с автоматическим затемнением, а также интеллектуальной системой автоматической парковки, датчиком дождя и передними парктрониками. Есть в данной версии и система бесключевого доступа с функцией пуска двигателя кнопкой, функция задержки выключения фар и, при доплате, интеллектуальная система открывания багажника с электроприводом. За такой XCeed придется заплатить уже от 1 669 900 рублей.

Версия Premium+ отличается системами безопасности и помощи водителю. Это ассистент удержания в полосе, интеллектуальный круиз-контроль с функцией движения в пробке, автоматическое управление дальним светом, распознавание дорожных знаков, система экстренного торможения и система мониторинга состояния водителя. Стоимость Kia XCeed в комплектации Premium+ составляет от 1 929 900 рублей.

Кросс-купе в комплектации Premium имеет не только 200-сильный двигатель, но и 18-дюймовые колеса, черные глянцевые элементы отделки, люк с электроприводом и черно-желтый салон с контрастной желтой прострочкой сидений. Кресло водителя имеет электрорегулировку с функцией памяти. Также добавлены две системы помощи водителю: контроля слепых зон и ассистент выезда с парковки задним ходом. Кроме того, в данной версии устанавливается цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками, панель беспроводной зарядки мобильных устройств и мультимедийно-навигационная система с 10,25-дюймовым экраном. Этот самый дорогой XCeed — от 2 039 900 рублей.

Начались продажи Kia XCeed — от 1,5 млн рублей Кросс-купе XCeed предлагается в четырех комплектациях, с двумя моторами на выбор, роботом и передним приводом. Начались продажи Kia XCeed — от 1,5 млн рублей

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Фото: Kia