Kia получила разрешение на продажи кроссовера XCeed

Новый кроссовер XCeed появится у официальных дилеров марки в первой половине 2020 года.

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Компания Kia объявила о получении российского сертификата (Одобрения типа транспортного средства) на новую модель — кроссовер XCeed.

Маркетологи компании разработали особые версии для российского рынка, которые должны пользоваться наибольшей популярностью в нашей стране. В итоге автомобиль будет продаваться с двумя турбированными бензиновыми двигателями на выбор. Это 1,4-литровый T-GDI мощностью 140 л.с. и 242 Нм, а также 200-сильный T-GDI объемом 1,6 литра, крутящий момент которого достигает 265 Нм.

В паре с моторами будет работать 7-ступенчатый робот 7-DCT, который будет передавать крутящий момент моторов на передние колеса. Система полного привода для кроссовера XCeed не предусмотрена.

Длина новинки достигает 4395 мм, что на 85 мм больше, чем у хэтчбека Ceed. Он также шире на 26 мм (1826 мм) и на 20–60 мм выше (1483–1495 мм) исходных моделей. Колесгные базы у Ceed и XCeed одинаковы.

В компании Kia пока не рассказали о комплектациях и сроках поступления нового кроссовера в продажу, но ожидать его следует, скорее всего, весной 2020 года.

В чем заключаются отличия кроссовера XCeed от хэтчбека Ceed? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Kia