Mazda CX‑30, Skoda Karoq, Subaru XV: сравнили фары и обогревы

Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы на асфальте и на бездорожье и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — обновлениям XV.

Как Mazda CX‑30, Skoda Karoq и Subaru XV ведут себя в городе, на трассе и за городом, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, читайте и смотрите тут.

Про фары

Светодиодные фары у компактных кроссоверов стали нормой жизни — все трое снабжены таким светом.

Самая простая оптика у Subaru — затенять попутный или встречный транспорт она не умеет. Световой пучок яркий, но не самый широкий. Очень резкая граница между тьмой и светом понравится не всем.

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В Шкоде свет тусклее. Ширина пучка сопоставима, но он расширяется — при повороте руля с соответствующей стороны включается светодиодная противотуманка. А главное, фары умные. Они не только умеют самостоятельно переключаться с дальнего на ближний, но и способны менять конфигурацию светового пучка, затеняя встречные и попутные автомобили.

У Мазды фары тоже адаптивные. Подсветка поворотов при вращении руля не включается, и не надо — пучок и без того наиболее широкий. При этом свет такой же яркий, как и в Subaru. Жаль только, что эти фары нельзя купить отдельно — они предлагаются исключительно в рамках пакета за 370 тысяч рублей.

Subaru XV Skoda Karoq Mazda CX-30

Кто кого нагрел?

В конце февраля в Москве стояли морозы под 30 градусов! Больше всего в такую погоду порадовал Karoq. Его замшевые сиденья в холодину куда уютнее кожаных. После запуска двигателя и включения обогревов первым начал теплеть полностью подогреваемый руль. У него, как и у кресел, аж три степени прожарки. Сами сиденья радуют наибольшей площадью отдачи тепла — ­отапливаются даже валики боковой поддержки.

Skoda Karoq

Сзади обогрев есть только у Шкоды. А если вспомнить, что токопроводящие нити проложены по всей площади ветрового стекла, а не только в зоне покоя дворников, то вывод ясен: для зимы Karoq приспособлен лучше соперников .

У Subaru руль отапливается только на ¾ обода. У передних сидений зона обогрева лишь немногим меньше, чем в Шкоде. Вот только сквозь задубевшую толстую кожу тепло еле просачивается даже спустя три минуты. Сначала пробивается через узкие полоски перфорации в центральной части, и только минут через пять — по бокам от них. И то не сильно: чувствуешь, что боковины не ледяные, и ладно. Задние пассажиры вынуждены мерзнуть, пока не нагонит теплого воздуха, — ни обогрева, ни дефлекторов в конце тоннеля тут нет.

Subaru XV

В СХ‑30 руль греется только в местах хвата, сиденья тоже отапливаются далеко не по всей площади. Но благодаря перфорации по всей поверхности, ощущение тепла приходит быстрее, чем в XV — через две минуты.

Mazda CX-30

Обновленный Subaru XV: игра на повышение

Вскоре после проведения теста мы познакомились с обновленным Subaru XV. Его внешность изменилась на уровне нюансов (новый передний бампер и рисунок радиаторной решетки), а в салоне так и вовсе всё по-прежнему — разве что добавлена версия с комбинированной отделкой ткань-кожа.

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Системой Eye-Sight (адаптивный круиз-контроль, автоторможение перед препятствием, функция удержания в полосе и прочее) теперь снабжаются все модификации. Японцы сыграли на повышение: в этом сегменте до Subaru водительские ассистенты в «базу» еще никто не включал.

В начале движения XV теперь автоматически блокирует замки. При включении задней передачи правое боковое зеркало наклоняется вниз. Добавлена передняя камера, хотя кругового обзора по-прежнему нет.

Subaru XV

У кроссовера Forester позаимствована система Si-Drive, подразумевающая два режима движения: обычный (Intelligent Mode) и спортивный (Sport Mode), в котором обостряются реакции на акселератор, двигатель поддерживает более высокие обороты и удерживается более низкая передача, что позволяет активно тормозить двигателем.

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Предназначенная для движения по бездорожью система X-Mode теперь двухрежимная: «Снег/грязь» и «Глубокий снег/грязь». В последнем случае полностью отключается система стабилизации: активно буксуя, меньше шансов застрять.

А еще — перекалибровали подвеску! Пружины стали мягче, амортизаторы — жестче. Энергоемкость сохранена, однако укачивать стало меньше — почти исчезла раскачка на волнах.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

MAZDA CX-30 SKODA KAROQ SUBARU XV Снаряженная / полная масса 1574 / 2016 кг 1529 / 2085 кг 1556 / 1940 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с 9,0 с 10,6 с Максимальная скорость 196 км/ч 192 км/ч 192 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 48 л АИ-95 / 55 л АИ-95 / 63 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. / н.д. / 7,0 л / 100 км 8,7 / 6,7 / 7,5 л / 100 км 9,0 / 5,9 / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 О4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 1395 см³ 1995 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин 150 кВт / 150 л.с. при 6000–6200 об/мин Крутящий момент 213 Н·м при 4000 об/мин 250 Н·м при 1500–3500 об/мин 196 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А6 Р6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,55 / 2,02 / 1,35 / 1,00 / 0,75 / 0,60 / 3,05 3,46 / 2,05 / 1,30 / 0,90 / 0,91 / 0,76 / 3,99 2,63–0,38 / 6,39 Главная передача 4,67 4,80–3,60 3,90 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые вентилируемые Шины 225/60 R18 225/55 R17 225/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры MAZDA CX-30 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 69 SKODA KAROQ 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега 122 SUBARU XV 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 49



ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем») Mazda CX-30 Skoda Karoq Subaru XV Просвет a 180 мм* 170 мм* 220 мм b 195 мм 190 мм 230 мм c 185 мм 205 мм 235 мм Угол α 17,5° 23,0° 20,0° β 27,5° 29,0° 30,0° γ 17,0° 16,5° 20,0°

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

MAZDA CX‑30 SKODA KAROQ SUBARU XV Капот 85 140 65 Крыло переднее 90 145 120 Крыло заднее 90 155 115 Дверь передняя 95 145 110 Дверь задняя 100 140 105 Дверь багажника 100 140 130

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Mazda CX-30 Skoda Karoq Subaru XV Рабочее место водителя Больше всего понравилось сиденье Шкоды: прекрасный профиль, уютная замшевая отделка. К органам управления всех трех машин вопросов нет — удобны и не требуют привыкания. Обзорность лучше в Кароке. В CX‑30 мешают толстые передние стойки крыши и массивные задние подголовники. У XV другая проблема — дворники оставляют внушительную неочищенную зону. Сиденье 8 9 9 Органы управления 9 9 9 Обзор 8 9 9 Салон Красивый салон Мазды радует качественной отделкой и добротной сборкой, но всю малину портит теснота. В конкурентах будто даже дышится легче. Второй ряд Карока самый просторный (CX‑30 — в арьергарде). Да и сервисных функций здесь побольше, чем в соперниках. Skoda недосягаема для конкурентов и по объему багажника. Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 7 9 8 Багажник 8 9 7 Ходовые качества При разгоне с места все три машины довольно близки. Но при ускорениях с ходу Karoq пошустрее будет. Он же лидер и по управляемости — во всех режимах движения надежен и предсказуем. Японцы водителю расслабиться не дают — требуют повышенного внимания (особенно на скользкой дороге). Динамика 8 9 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 9 9 Комфорт По акустическому комфорту в лидерах CX‑30 и Karoq. В салоне XV заметно шумнее. Subaru отыгрывается по плавности хода — похвально высокий комфорт даже на разбитой дороге. За микроклимат Кароку накинули балл — у него больше обогревов и есть дефлекторы для задних пассажиров. Шум 9 9 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Наибольший клиренс у XV — 220 мм, как у внедорожников! Причем этот показатель достигнут с металлической защитой двигателя. За «сервис» Шкоде поставили девятку — у чешской марки больше дилеров. А вот за эксплуатацию Karoq (и CX‑30) пенализирован. Сказалось не только отсутствие полноразмерной запаски, но и невозможность поднять поводки дворников без перевода их в сервисный режим. Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 8 9 7 Эксплуатация 7 7 8 Промежуточная оценка 8,00 8,67 8,27 Поведение вне дороги Никто в трио превентивно заблокировать межосевую муфту не позволяет. Однако CX‑30 и Karoq имеют режим для бездорожья, после активации которого ездовая электроника меняет алгоритм работы — по оффроуду едешь увереннее. Но Шкоду лучше сильно не пытать — робот не любит подъемов ­ на крутые горки и не способен помочь выбраться враскачку. Энерговооруженность 8 9 9 Выносливость 9 8 9 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,06 8,61 8,33

Органайзер 3D Lux Boot от Sotra может вместить всё необходимое автомобилисту и зафиксировать в одном месте. Крепится к днищу багажника на липучках.

Всесезонные дворники с подогревом BURNER моментально очистят стекло от грязевых потоков, созданных впереди идущим автомобилем, а зимой быстро растопят все обледенения.