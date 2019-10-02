Как же это красиво: лучшие пейзажи Исландии из окна Subaru

Эксперт «За рулем» проехал около тысячи километров по асфальтовым и грейдерных дорогам острова-государства.

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Есть местá на нашей планете, которые нельзя описать одной фразой. Одно из таких — Исландия.

Путешествовать по этой загадочной стране лучше всего на автомобиле, который можно арендовать: от 50 евро за легковой до 100 евро и выше за внедорожник. Можно передвигаться и общественным транспортом, благо он неплохо развит, - но это уже не та свобода перемещения. Успеешь посетить меньше интересных мест за вечно короткий отпуск.

Мы путешествовали компанией на нескольких Subaru, и это был правильный выбор, поскольку XV, Outback и Forester — отличные варианты компромисса между комфортом и проходимостью.

Путешествовать по Исландии лучше всего на автомобиле. Можно привезти собственный на пароме, но удобнее и дешевле воспользоваться прокатом.

Стартовали с полуострова Рейкьянес (дублировать исландские названия латиницей не буду ни здесь, ни далее, так как их трудно прочитать и невозможно запомнить). По форме он, как и Апеннинский, напоминает сапог, только менее изящный, в стиле северных народов. Здесь расположен международный аэропорт Кеблавик и столица Рейкьявик. И прямо отсюда начинается та самая Исландия, которую все знают по фотографиям и видеороликам. По обеим сторонам дороги тянутся бескрайние поля застывшей лавы, поросшие самой распространенной здесь растительностью — мхом.

Рейкьявик, где проживает две трети населения всей Исландии, - самая северная столица в мире. Но он мало чем отличается от других европейских городов. Поэтому не стоит тратить много времени на его осмотр — в Исландии масса других, более интересных мест.

Такой пейзаж сформировали активная вулканическая деятельность и тектонические процессы в земной коре. Через полуостров и дальше, сквозь всю Исландию, проходит линия Срединно-Атлантического хребта. Эта складка на нашей планете образовалась миллиарды лет назад, когда сверхконтинент Пангея делился на материки. Основная часть этой горной цепи, разделяющей Северо-Американскую и Евразийскую литосферные плиты, проходит по дну Атлантики, а тут, в Исландии, этот разлом как раз выходит на поверхность.

Типичный для Исландии пейзаж: поля застывшей вулканической лавы, поросшие мхом. Большинство дорог асфальтированные, однако и на главной кольцевой трассе № 1 встречаются гравийные участки и узкие однополосные мосты, сделанные из дерева и металла.

Долина Тингведлир располагается на линии тектонического разлома двух материков: Евразии и Северной Америки. Этот разлом проходит через всю Исландию. Литосферные плиты медленно расходятся, отдаляясь друг от друга примерно на два сантиметра в год.

Один из самых необычных водопадов Исландии — двухкаскадный Гюдльфосс, то есть Золотой водопад. Свое название он получил из-за взвеси, окрашивающей воду в золотистый цвет. В конце прошлого века тут хотели построить гидроэлектростанцию, что привело бы к разрушению водопада. Строительство не начали из-за нехватки средств. Хотя существует и более романтическая версия: решение отменили, потому что некая женщина ­пригрозила, что бросится в воду.

Самый активный гейзер — Строккюр — находится в юго-западной части Исландии, в геотермическом районе около реки Хвитау. Этот гейзер извергается каждые пять минут, выбрасывая столб воды на высоту до 30 метров. Но иногда Строккюр может извергаться два и даже три раза подряд.

Вулканы, гейзеры, необычный горный рельеф — лишь робкое напоминание о том, что происходит под землей. Недаром местные шутят, что живут как на раскаленной сковородке. Вот одна из конфорок — геотермальная зона Селтун. Из многочисленных фумарол — трещин на склонах и у подножия вулканов — вырываются наружу горячие газы. Кругом слышно бульканье кипящей воды, в нос бьет резкий запах сероводорода. Это самое вонючее место на полуострове Рейкьянес, но одновременно и самое красивое — такого обилия и таких сочетаний оттенков почвы и горных пород мне встречать не приходилось.

В южной части острова находится еще одна горячая точка — вулкан Гекла, самый активный в Исландии. Последний раз извергался в 2000 году, а за последнюю тысячу лет выбрасывал пепел и лаву более двух десятков раз. Исследования показали, что он был активным на протяжении последних 6600 лет.

Но куда больше бед и разрушений принес вулкан Лаки. В 1783–1784 годах он извергался без остановки восемь месяцев. Это был крупнейший в мире выброс лавы. Огненные реки растеклись больше чем на 130 километров, образовав огромные лавовые поля. Погибло четверть населения Исландии и около 80 процентов скота. Нельзя не вспомнить и вулкан Эйяфьядлайёкюдль, дымивший весной 2010 года. Он не стал причиной серьезных разрушений, однако изрядно подпортил жизнь не только исландцам, но и их соседям: из-за большого количества выброшенного в воздух пепла были отменены многие авиарейсы.

Впрочем, любое зло можно обернуть во благо. Исландцы умело используют энергию, скрытую под землей. Вот из-за перевала появляется Хедлисхейди — самая крупная в мире геотермальная электростанция. Пар, выходящий из-под земли, вращает турбины генераторов — так тепловая энергия подземных источников превращается в электрическую. А оставшееся тепло по трубам подается в близлежащие жилые дома для отопления.

Черный пляж Рейнисфьяра на южном побережье Исландии часто называют Вик — по имени соседней деревушки. Раскаленная вулканическая лава стекала к океану и застывала, образуя черную пористую массу. Долгие годы вóлны дробили ее, превращая в мелкий песок. Так и образовалась пятикилометровая черная береговая полоса. Другая здешняя достопримечательность — Пальцы Тролля, базальтовые скалы-колонны в океане. По легенде, тролли украли судно и почти дотащили его до берега, когда взошло солнце; они не успели спрятаться и окаменели, а рука одного осталась над водой.

Исландцы берегут природу, а она их — нет. От местных я слышал меткое высказывание: если погода испортилась, подожди минут пятнадцать — и она станет еще хуже. И это действительно так: только что нежился под теплыми лучиками солнца, а через пять минут температура падает больше чем на 10 градусов и ты спешишь скрыться в машине от пронизывающего ветра и будто просеянного через сито дождя. Система активной безопасности EyeSight на наших Subaru, получающая информацию со стереокамеры, несколько раз слепла от водяной взвеси в воздухе.

Ватнайёкюдль — самый большой исландский ледник, он занимает десятую часть острова. Мы подобрались к нему максимально близко, дальше можно ехать только на специально подготовленной технике.

Здесь ветрено и летом, и зимой, причем нормальной скоростью ветра считается 20 м/с (против такого уже трудно идти). В шторм она может достигать 50 м/с, и этот ураган легко сдувает с дороги даже грузовик, не говоря уже о легковом автомобиле. Местные в непогоду не только не выходят в море, но даже на машине стараются не выезжать.

К такому климату всему живому трудно приспособиться, а потому флора и фауна скудная и чертовски выносливая. Вместо травы — мох, цветы — дикие люпины и маргаритки, деревья — карликовые березы. Из животных водятся лишь песцы, лисицы и олени. Кстати, охота на них разрешена, но лицензия на отстрел очень дорогая. За оленя придется выложить несколько тысяч евро. Потому охота выглядит забавно: охотники убивают строго одного оленя и, пуская слюни, везут его мимо других мирно пасущихся животных. Тронешь — останешься без штанов.

Рыбы в местных реках и морях намного больше, чем дичи на суше, но лицензия на вылов тоже недешевая. Вероятно, потому, что здесь любят порыбачить мировые знаменитости. В том числе Элтон Джон, который регулярно наведывается в Исландию, чтобы покидать спиннинг.

Рыбный промысел — одна из самых доходных статей Исландии. В год здесь вылавливают около полутора миллионов тонн рыбы. Естественно, большая часть отправляется на экспорт. А вот так незатейливо сушат треску. Похожие конструкции встречаются по всему острову.

Рыбное меню в ресторанах богатое, и среди знакомых названий встречаются экзотические — из рациона викингов. Например, хаукарль, который представляет собой протухшее мясо гренландской акулы. У этой рыбы отсутствует мочевой пузырь, а потому ядовитая для человека мочевина скапливается в мясе. Чтобы ее удалить, акулу зарывают в землю на шесть — восемь недель, где она разлагается. Подают это традиционное исландское блюдо обычно с овощным рагу и стаканчиком бреннивина — исландской картофельной водки, которая сама по себе является гадостью, но на фоне хаукарля кажется божественным напитком. За ужином я всё это попробовал… и понял, почему викинги были такими суровыми и беспощадными.

Зачем нужны эти решетки поперек дороги? Неужели так оригинально здесь делают ливнёвки для отвода дождевой воды? Не зная местных особенностей, трудно ответить правильно. В Исландии овец не пасут — животные гуляют сами по себе, но в пределах определенной частной территории. Чтобы овцы не заходили к соседям, ее обносят забором, а пересечь границу по дороге им не дают как раз эти самые решетки. В границах хозяйских владений óвцы находятся в полной безо­пасности: хищные звери, способные напасть на них, в Исландии не водятся, а за кражу домашнего скота светит серьезный тюремный срок, потому и желающих нет. Кстати, тюрьмы здесь вполне комфортные: сытная и вкусная еда, неплохое медицинское обслуживание, даже интернет в камерах.

Можно не беспокоиться не только за овец, но и за автомобили. Угонять их бессмысленно — рано или поздно пропавшую машину всё равно найдут, а вывезти ее с острова незамеченной не получится. Местные полицейские добросовестно выполняют свои обязанности. Порой даже чересчур добросовестно. Прибывшие паромом наши Subaru задержали на три часа для досмотра, а с водителями провели беседу и подробный инструктаж, как вести себя в Исландии. И предупредили, что на обратном пути тоже будут проверять, а значит нужно приехать пораньше. Любопытно, что местные полицейские не носят оружия, однако все отлично подготовлены физически и владеют приемами рукопашного боя.

Лошадей на остров завезли викинги в IX-X веках. Для экономии места они брали на драккары только низкорослых животных. Поэтому исландские лошадки коренастые, не выше 144 см в холке; у них большая голова и длинная челка.

Въезд в некоторые места разрешен только на специально оборудованных автомобилях: с лифтованной подвеской и на огромных колесах с шинами низкого давления (об этом напоминают соответствующие знаки). Причем переделывают здесь практически все машины — от небольших внедорожников до автобусов и грузовиков.

Основная дорога в Исландии — кольцевая трасса № 1 длиной чуть больше 1300 км, проложенная по периметру острова. Но чтобы увидеть все красóты этой страны, нужно сворачивать с нее и заезжать вглубь острова, в высокогорный район Хайлендс. Только учтите, что дороги открыты с июня по сентябрь, а в остальное время здесь способны проехать лишь специально подготовленные полноприводные автомобили на огромных колесах с шинами низкого давления. Но даже в благоприятный период обычным легковушкам въезд сюда заказан. Учтите это при выборе прокатного автомобиля, если соберетесь посетить Хайлендс. Не раз мы помянули добрым словом хорошую геометрическую проходимость и полный привод наших Subaru, когда пересекали многочисленные броды, пробирались по разбитым грейдерам и взбирались на каменистые пригорки.

Исландия — большой заповедник, передвигаться тут можно только по дорогам. И вовсе не потому, что велик риск увязнуть в песках, камнях, снегах. Оставленные колесами колеи не затягиваются десятилетиями. Поэтому нарушителей нещадно штрафуют.

По мере углубления в Хайлендс пейзаж становится всё более безжизненным и напоминает лунный. Зимой эта территория превращается в бескрайнюю снежную пустыню. Лишь некоторые отчаянные местные, чтобы сократить путь с севера на юг острова, пересекают ее на супервнедорожниках. Да и летом тут никого не найдете — разве что туристов, разбивающих лагеря и ночующих в местных домиках.

Но ради чего сюда ехать? Хотя бы ради долины Ландманналаугар, вознесенной на высоту 600 метров над уровнем моря. Тут множество природных купелей с целебной водой из термальных источников. Но куда больше это место привлекает своими цветными горами — риолитовыми. Эта вулканическая порода, по составу напоминающая гранит, содержит вкрапления разных минералов. Реакции с водой и кислородом расцвечивают их самыми разными оттенками. Красотища неимоверная! На большей части Хайлендса природа отдохнула, а тут очнулась и выложилась по полной.

За четыре дня мы объездили главные знаковые места Исландии, познакомились с местной кухней, обычаями и даже побывали там, куда множество туристов по разным причинам не заезжают. Посмотреть эту страну можно и за пару дней, а можно зависнуть на месяц — Исландия вполне этого заслуживает. Продолжительность путешествия определяется исключительно наличием свободного времени и толщиной кошелька. Ведь эта страна — одна из самых дорогих для туристов. Даже ярые аскеты вынуждены оставлять по 60–70 евро в день только на еду и проживание в хостеле или палаточных кемпингах. Но оно того стоит. И если есть такая возможность, обязательно приезжайте — не пожалеете.

Как же это красиво: лучшие пейзажи Исландии из окна Subaru Эксперт «За рулем» проехал около тысячи километров по асфальтовым и грейдерных дорогам острова-государства. Как же это красиво: лучшие пейзажи Исландии из окна Subaru

Фото: Максим Сачков и Subaru