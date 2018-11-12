Subaru Forester: 5 плюсов и один маленький минус

Новый Forester существенно изменился, но остался верен традиционным ценностям марки.

Subaru Forester

Subaru Forester новой генерации уже в продаже у российских дилеров. Цена — от 1 959 000 до 2 569 900 рублей. Это заметно больше, чем просят за его одноклассников. Но не спешите делать выводы. Для начала давайте вникнем в особенности автомобиля, чтобы понять, откуда взялась такая стоимость. Ведь компания Subaru славится тем, что делает машины для ценителей, подходящих к выбору ответственно.

Обязательный полный привод

Японская марка верна своей главной ценности — симметричному полному приводу. Он обязателен и для более компактных машин, а уж о Форестере и говорить нечего. Отсюда и разница в цене с конкурентами, которые в базовых версиях сплошь предлагаются только с передними ведущими колесами. При сопоставимом оснащении Forester если и окажется дороже, то ненамного. Хотя, конечно, с точки зрения стартовой «рекламной» цены представитель Плеяд соперникам проигрывает.

Даже на сухом асфальте и высоких скоростях Subaru Forester обеспечивает подачу тяги на задние колеса.

В топовой комплектации Premium ES «леснику» положена двухрежимная система X-Mode. В ней зашиты алгоритмы работы трансмиссии и электроники для езды по легкому бездорожью (грязь и снег) или тяжелому, с особо скользким покрытием. Во втором случае электронная система стабилизации полностью отключается на скорости до скорости 40 км/ч. Subaru Forester с 220-миллиметровым клиренсом и прежде был не промах на бездорожье, а теперь обрел новые способности.

Верность традициям

Subaru остается одной из тех марок, которые стремятся сохранить собственные оригинальные черты, даже когда мир вокруг меняется. Все используют монопривод или подключаемую схему AWD — у Плеяд постоянный полный привод. В пику обыденным рядным двигателям на Subaru ставят оппозитные, акцентируя внимание на их низком центре масс.

В максимальной комплектации функция X-Mode стала двухрежимной — для обычного и тяжелого бездорожья.

В век турбонаддува субаровцы убрали из гаммы моторов Форестера единственный наддувный двигатель. Теперь — только атмосферники 2.0 и 2.5 мощностью 150 и 185 л.с. соответственно. И знаете, на российском рынке это должны оценить: «турбы» у нас считают менее надежными. Хотя часть фанатов бренда, готовых раскошелиться на заводную модификацию, наверняка расстроятся. Все-таки разгонная динамика даже у 185-сильной машины не впечатляет.

И вариатор тоже стал частью традиций Subaru. Бесступенчатая трансмиссия хорошо ладит с моторами и не пасует на бездорожье, не чуждом философии бренда. Конечно, чудес не бывает, и 150-сильный Forester не станет «самолетом» с любой трансмиссией. А вот 185 «лошадей» проходят через недра вариатора, по ощущениям, почти полным составом. Механическую коробку передач обычно выбирают единицы, и марка все же пошла на поводу у маркетологов, отказавшись от нее. А что еще делать, если механику не покупают?

Новая платформа

Под кузовом «лесника» скрывается абсолютно новая для модели платформа — модульная архитектура SGP, Subaru Global Platform. Ее примерили новые Impreza и XV, а теперь пришел черед и Форестера. Автомобиль на ней обрел целый ворох преимуществ: стал точнее в управлении, получил еще более низкий центр масс, оказался адаптирован под использование экологически чистых силовых установок, от гибридов до топливных элементов. «Тележку» SGP в Subaru собираются использовать как минимум до 2025 года на машинах самых разных классов. К примеру, на ней уже построен пятиметровый гигант Subaru Ascent для американского рынка.

В соответствии с общемировым трендом Subaru переводит свои модели на единую модульную платформу.

Управляемость

Азартную управляемость готовы поддержать передние сиденья с хорошей боковой поддержкой и хорошим профилем.

Взглянув на квадратный кузов Форестера, и не скажешь, что ему не чужды амбиции спортсмена. Но это только до первого поворота. Едет кроссовер так, что водитель невольно заражается азартом.

Двухлитрового мотора не хватает, чтобы вседорожник смог раскрыть весь свой потенциал. Разве что можно сознательно не сбрасывать скорость перед виражами, чтобы в полной мере оценить минимальные крены и точность следования за поворотом руля. А вот двигатель 2.5 уже позволяет больше, в том числе — обострить ощущения при раннем нажатии на акселератор в повороте. Система стабилизации при этом вмешивается мягко и деликатно: у водителя не возникает ощущения, что она ему мешает.

Такие повадки — заслуга модернизированной подвески и кузова с увеличившейся жесткостью на кручение. Кстати, у подвески схема не поменялась (МакФерсон спереди и двухрычажка сзади), но пересмотрены характеристики и нюансы крепления элементов.

Комплекс EyeSight

В трех из шести предлагаемых в России комплектаций Subaru Forester оснащен комплексом активной безопасности EyeSight. Работает он основываясь на данных исключительно со стереокамеры за ветровым стеклом. В плохую погоду она, конечно, теряет зрение, проигрывая радару, но погожим днем работает на удивление адекватно. Это подтвердили и наши спецтесты (правда, на примере модели XV).

Индикация работы различных систем помощи водителю выводится на верхний дисплей. Это лишь один из вариантов отображения информации на нем.

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В EyeSight входят адаптивный круиз-контроль со вспомогательными функциями — автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и оценки степени усталости водителя. Есть еще «фишка» предупреждения в пробке, что автомобиль впереди уже начал движение и пора тоже нажимать на газ.

Пока в массе своей российские покупатели скептически относятся к подобным новшествам. Надо признать, небезосновательно: работают они не всегда идеально. Но способности электроники растут, и уже сейчас некоторые системы умеют предотвращать аварии или снижать тяжесть их последствий. Так что появление таких функций можно только приветствовать.

Маленький минус — дизайн

Комбинация приборов простенькая, с настоящими аналоговыми циферблатами во всех комплектациях.

Комбинация приборов простенькая, с настоящими аналоговыми циферблатами во всех комплектациях.

Subaru — это история не про дизайн и современный облик. И большой вопрос, когда на эти параметры марка обратит внимание. Если, к примеру, немцы умеют изменить автомобиль в нюансах, сделав его при этом современнее, то у Subaru архаичность, кажется, стала основной ценностью.

Внешность и интерьер освежили, но как-то без души и энтузиазма. Да, материалы стали качественнее, мультимедиа — круче, опций прибавилось. Вот только современным на вид Forester никак не назвать. Единственное заметное новшество снаружи — это С-образные задние фонари. Приборную панель лишь слегка облагородили.

Впрочем, преданные поклонники Subaru выбирают их за технические «фишки», а не за внешность. Последняя служит своеобразным фильтром «правильных» людей: раз Forester вам не приглянулся, он не для вас.