Новый японский кроссовер — тест и видео — журнал За рулем

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Новый японский кроссовер — тест и видео

Ладно скроенный и качественно собранный Mazda СХ‑30 хорош собой. Но есть проблема: конкуренты дешевле!

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Mazda CX-30 — начались продажи

Паркетник Mazda CX‑30 с самого начала локализовали на заводе во Владивостоке — в отличие от «матрешки», которую привозили из Японии. Но цены все равно кусаются — минимум 1 650 000 рублей за версию с механикой и кондиционером. А если нужен полный привод и нормальное оснащение, готовь не меньше двух миллионов.

Звуки музыки

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В топовой версии Supreme CX‑30 стоит не меньше 2,2 миллионов. А за тестовую версию с доппакетами просят еще на триста тысяч больше! Оснащение — щедрое: ассистенты движения (активный круиз-контроль, автоторможение, распознавание дорожных знаков, удержание в полосе и т. д.). Белая кожа на сиденьях (джинсы будут оставлять синие пятна) и крутая акустика Bose.

Качество музыки для меня очень важно. Перебрал все настройки и перепробовал все жанры в своем плейлисте, но «того самого» звука так и не дождался. Словно хочешь посмотреть кино на домашнем кинотеатре, а звук идет из штатных колонок телевизора. Bose уж нет тот? Но почему в нашей редакционной Аркане тот же Bose играет чисто и стоит дешевле?

Зато к шумоизоляции вопросов нет. Мотор не «приседает» на уши, аэродинамических шумов нет, даже традиционного для Мазды гула от колесных арок почти не слышно.

Салон как у «тройки»: стильный, плотно собранный, но с обилием легко царапающегося глянца. Палитру черного можно разбавить приятными коричневыми вставками из кожи с настоящей прострочкой.
Салон как у «тройки»: стильный, плотно собранный, но с обилием легко царапающегося глянца. Палитру черного можно разбавить приятными коричневыми вставками из кожи с настоящей прострочкой.

Приборная панель — образец лаконичности и информативности. В центральный колодец можно вывести, в том числе, индикацию работы ассистентов движения.
Приборная панель — образец лаконичности и информативности. В центральный колодец можно вывести, в том числе, индикацию работы ассистентов движения.

Вместе с камерой заднего вида есть система кругового обзора.
Вместе с камерой заднего вида есть система кругового обзора.

Меню развлекательного центра почти не требует привыкания. Управление традиционно для Мазды выведено на центральный тоннель — два джойстика и горячие клавиши основных функций.
Меню развлекательного центра почти не требует привыкания. Управление традиционно для Мазды выведено на центральный тоннель — два джойстика и горячие клавиши основных функций.

Можно «прикрыть глаза» на тесный задний ряд и маленький багажник? Наверное, да — если тебе слегка за тридцать, у тебя нет детей и ты сибарит.

Если забыть о непрактичной белой коже, передние сиденья не дают поводов для придирок. За шесть часов от Питера до Москвы усталости не появилось.
Если забыть о непрактичной белой коже, передние сиденья не дают поводов для придирок. За шесть часов от Питера до Москвы усталости не появилось.

Сзади для ног места мало, а высоченный центральный тоннель мешает перемещаться. Нет ни обогрева сиденья, ни розеток.
Сзади для ног места мало, а высоченный центральный тоннель мешает перемещаться. Нет ни обогрева сиденья, ни розеток.

Багажник вмещает только 295 литров, несмотря на малоразмерное запасное колесо. Но даже эти данные сомнительны. Проверим при случае.
Багажник вмещает только 295 литров, несмотря на малоразмерное запасное колесо. Но даже эти данные сомнительны. Проверим при случае.

Динамика и расход

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Двигатель только один — бензиновый Skyactiv объемом два литра и мощностью 150 л.с. В паре с ним работает механика (как раз та базовая версия за миллион шестьсот) или шестиступенчатый автомат. Даже большой СХ‑5 с этим мотором неплох, так что я с воодушевлением ­утопил педаль.

Не овощ! Но соразмерные по массе и мощности паркетники Seltos, Karoq и Arkana едут задорнее. Перешел в режим «спорт» — стало чуть веселее благодаря взбодрившемуся автомату. Но динамика всё равно скромная. И топливо экономить не получается. Даже при крейсерских 110 —120 км/ч на платной магистрали М‑11 расход не опускается ниже 8 л/100 км. А бак — 48 литров, далеко не уедешь.

Двухлитровый 150‑сильный мотор Skyactiv знаком по другим моделям и, несмотря на высокую степень сжатия 13:1, считается надежным. С ним более легкая «тридцатка» едет чуть веселее старшего СХ‑5, но динамика не захватывает дух.
Двухлитровый 150‑сильный мотор Skyactiv знаком по другим моделям и, несмотря на высокую степень сжатия 13:1, считается надежным. С ним более легкая «тридцатка» едет чуть веселее старшего СХ‑5, но динамика не захватывает дух.

Ходовая и проходимость

Технически СХ‑30 — ближайший родственник «матрешки». Спереди стойки McPherson, сзади упругая балка. Помню, что ругал Мазду 3 за излишнюю боковую податливость задней подвески в поворотах. У СХ‑30 та же история: такое ощущение, будто сайлентблоки задней балки чересчур мягкие. При резких переставках корма неприятно гуляет. Хотя это единственный изъян ходовой — в остальном «тридцатка» недурна.

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Подвеска мягко работает на поперечных стыках и швах (а ведь тестовая машина обута в 18‑дюймовые низкопрофильные шины), уверенна на скоростной прямой и каллиграфически прописывает виражи. Электроусилитель обеспечивает приятную обратную связь. Активный круиз-контроль и другие ассистенты ­работают корректно.


Не стоит питать иллюзий относительно проходимости. Под защитой — 180 мм, подключением задней оси ведает традиционная муфта. Никаких принудительных блокировок или внедорожных режимов. Этот кроссовер — про зимний двор или твердую грунтовку.



КАМЕРА, МОТОР!

А вы знали, что Mazda причастна к российскому кинематографу? Несколько лет назад при поддержке представительства сняли несколько короткометражек. Две из них — авторства режиссера Анны Меликян, а главные роли исполнил Евгений Цыганов. В их числе и «Нежность», которая потом трансформировалась в сериал.

А в этом году на официальном канале Мазды в Инстаграме был запущен веб-сериал «М**** времени», в котором одних из главных героев — новенький красный СХ‑30. Ведущие «человеческие» роли там сыграли Иван Чуйков и Стася Венкова.


Конкуренты


Kia XCeed
Kia XCeed

Kia Seltos
Kia Seltos

Skoda Karoq
Skoda Karoq

  • Схожий по размерам Kia XCeed стартует с тех же 1 650 000 рублей, но оснащен веселее. В паре со 140‑сильным турбомотором у него не механика, а робот. Обогревы, раздельный климат-контроль и мультимедиа с 8‑дюймовым экраном. Потолок цен — 2,2 миллиона за машину с 200‑сильным мотором. Самый серьезный недостаток — только передний привод.
  • Полный привод есть у Селтоса. Наиболее доступный вариант со всеми ведущими в версии Comfort, с механикой и 121‑сильным мотором, стоит 1 370 000 рублей. У него — простая магнитола, кондиционер, галогенные фары. Хорошо оснащенный Seltos со 150‑сильным мотором и вариатором тянет на 1,7 миллиона. А самый дорогой, со 177‑сильным турбомотором, роботом и опциями вроде вентиляции сидений стоит 2,1 миллиона.
  • Skoda Karoq и CX‑30 очень близки по габаритам. Полноприводная версия Карока со 150‑сильным турбомотором и 6‑ступенчатым роботом DSG стоит, как базовый моноприводный СХ‑30 с механикой, — 1 650 000 рублей. И оснащение схожее. Топовый же Karoq Style обойдется в два миллиона. Конечно, дополнительных опций можно напихать и в него, но Skoda все равно будет выгоднее Мазды.


Полноприводные Skoda Karoq или Kia Seltos намного доступнее. А по цене топового СХ‑30 есть щедро оснащенный Volkswagen Tiguan и даже огромный Kodiaq. По сути, у Мазды лишь одно серьезное преимущество — стиль.

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СХ‑30 трудно отказать в изяществе форм. Особенно красиво преломляются отражения на боковине — например, дорожная разметка.
СХ‑30 трудно отказать в изяществе форм. Особенно красиво преломляются отражения на боковине — например, дорожная разметка.


Mazda CX-30. Цена в России от 1 650 000 ₽
Mazda CX-30. Цена в России от 1 650 000 ₽


Стильно! Слишком дорого


MAZDA CX-30

  • Длина / ширина / высота / база 4395 / 1795 / 1540 / 2655 мм
  • Снаряженная/полная масса 1574 / 2016 кг
  • Максимальная скорость 196 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 10,3 с
  • Объем багажника (VDA) 295 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 213 Н·м при 4000 об/мин
  • Расход топлива (смешанный цикл) 7,0 л/100 км
  • Топливо/запас топлива АИ-95/48 л
  • Трансмиссия полный привод; А6


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Парковочные радары помогут определить расстояние до препятствия, безотказно функционируют в условиях низких и высоких температур в диапазоне от —30 до +40 градусов, повышенной влажности и загрязненности.


Новые всесезонные бескаркасные дворники с подогревом BURNER добавят уверенности на дороге.


Фото: Mazda

Новый японский кроссовер — тест и видео

Ладно скроенный и качественно собранный Mazda СХ‑30 хорош собой. Но есть проблема: конкуренты дешевле!

Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227874Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227875Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227878Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227879Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227876Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227877Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227882Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227883Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227880Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227881Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227886Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227887Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227884Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227885Новый японский кроссовер — тест и видео
Новый японский кроссовер — тест и видео

Ладно скроенный и качественно собранный Mazda СХ‑30 хорош собой. Но есть проблема: конкуренты дешевле!

Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227876Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227877Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227881Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227879Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227878Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227880Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227882Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227883Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227884Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227887Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227886Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227885Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227875Новый японский кроссовер — тест и видео — фото 1227874Новый японский кроссовер — тест и видео
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