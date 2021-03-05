Ладно скроенный и качественно собранный Mazda СХ‑30 хорош собой. Но есть проблема: конкуренты дешевле!

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Паркетник Mazda CX‑30 с самого начала локализовали на заводе во Владивостоке — в отличие от «матрешки», которую привозили из Японии. Но цены все равно кусаются — минимум 1 650 000 рублей за версию с механикой и кондиционером. А если нужен полный привод и нормальное оснащение, готовь не меньше двух миллионов.

Звуки музыки

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В топовой версии Supreme CX‑30 стоит не меньше 2,2 миллионов. А за тестовую версию с доппакетами просят еще на триста тысяч больше! Оснащение — щедрое: ассистенты движения (активный круиз-контроль, автоторможение, распознавание дорожных знаков, удержание в полосе и т. д.). Белая кожа на сиденьях (джинсы будут оставлять синие пятна) и крутая акустика Bose.

Качество музыки для меня очень важно. Перебрал все настройки и перепробовал все жанры в своем плейлисте, но «того самого» звука так и не дождался. Словно хочешь посмотреть кино на домашнем кинотеатре, а звук идет из штатных колонок телевизора. Bose уж нет тот? Но почему в нашей редакционной Аркане тот же Bose играет чисто и стоит дешевле?

Зато к шумоизоляции вопросов нет. Мотор не «приседает» на уши, аэродинамических шумов нет, даже традиционного для Мазды гула от колесных арок почти не слышно.

Салон как у «тройки»: стильный, плотно собранный, но с обилием легко царапающегося глянца. Палитру черного можно разбавить приятными коричневыми вставками из кожи с настоящей прострочкой.

Приборная панель — образец лаконичности и информативности. В центральный колодец можно вывести, в том числе, индикацию работы ассистентов движения. Вместе с камерой заднего вида есть система кругового обзора. Меню развлекательного центра почти не требует привыкания. Управление традиционно для Мазды выведено на центральный тоннель — два джойстика и горячие клавиши основных функций.

Можно «прикрыть глаза» на тесный задний ряд и маленький багажник? Наверное, да — если тебе слегка за тридцать, у тебя нет детей и ты сибарит.

Если забыть о непрактичной белой коже, передние сиденья не дают поводов для придирок. За шесть часов от Питера до Москвы усталости не появилось.

Сзади для ног места мало, а высоченный центральный тоннель мешает перемещаться. Нет ни обогрева сиденья, ни розеток. Багажник вмещает только 295 литров, несмотря на малоразмерное запасное колесо. Но даже эти данные сомнительны. Проверим при случае.

Динамика и расход

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Двигатель только один — бензиновый Skyactiv объемом два литра и мощностью 150 л.с. В паре с ним работает механика (как раз та базовая версия за миллион шестьсот) или шестиступенчатый автомат. Даже большой СХ‑5 с этим мотором неплох, так что я с воодушевлением ­утопил педаль.

Не овощ! Но соразмерные по массе и мощности паркетники Seltos, Karoq и Arkana едут задорнее. Перешел в режим «спорт» — стало чуть веселее благодаря взбодрившемуся автомату. Но динамика всё равно скромная. И топливо экономить не получается. Даже при крейсерских 110 —120 км/ч на платной магистрали М‑11 расход не опускается ниже 8 л/100 км. А бак — 48 литров, далеко не уедешь.

Двухлитровый 150‑сильный мотор Skyactiv знаком по другим моделям и, несмотря на высокую степень сжатия 13:1, считается надежным. С ним более легкая «тридцатка» едет чуть веселее старшего СХ‑5, но динамика не захватывает дух.

Ходовая и проходимость Технически СХ‑30 — ближайший родственник «матрешки». Спереди стойки McPherson, сзади упругая балка. Помню, что

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Подвеска мягко работает на поперечных стыках и швах (а ведь тестовая машина обута в 18‑дюймовые низкопрофильные шины), уверенна на скоростной прямой и каллиграфически прописывает виражи. Электроусилитель обеспечивает приятную обратную связь. Активный круиз-контроль и другие ассистенты ­работают корректно.

Не стоит питать иллюзий относительно проходимости. Под защитой — 180 мм, подключением задней оси ведает традиционная муфта. Никаких принудительных блокировок или внедорожных режимов. Этот кроссовер — про зимний двор или твердую грунтовку.



КАМЕРА, МОТОР! А вы знали, что Mazda причастна к российскому кинематографу? Несколько лет назад при поддержке представительства сняли несколько короткометражек. Две из них — авторства режиссера Анны Меликян, а главные роли исполнил Евгений Цыганов. В их числе и «Нежность», которая потом трансформировалась в сериал. А в этом году на официальном канале Мазды в Инстаграме был запущен веб-сериал «М**** времени», в котором одних из главных героев — новенький красный СХ‑30. Ведущие «человеческие» роли там сыграли Иван Чуйков и Стася Венкова.

Конкуренты

Kia XCeed

Kia Seltos

Skoda Karoq

Схожий по размерам Kia XCeed стартует с тех же 1 650 000 рублей, но оснащен веселее. В паре со 140‑сильным турбомотором у него не механика, а робот. Обогревы, раздельный климат-контроль и мультимедиа с 8‑дюймовым экраном. Потолок цен — 2,2 миллиона за машину с 200‑сильным мотором. Самый серьезный недостаток — только передний привод.

Полный привод есть у Селтоса. Наиболее доступный вариант со всеми ведущими в версии Comfort, с механикой и 121‑сильным мотором, стоит 1 370 000 рублей. У него — простая магнитола, кондиционер, галогенные фары. Хорошо оснащенный Seltos со 150‑сильным мотором и вариатором тянет на 1,7 миллиона. А самый дорогой, со 177‑сильным турбомотором, роботом и опциями вроде вентиляции сидений стоит 2,1 миллиона.

Skoda Karoq и CX‑30 очень близки по габаритам. Полноприводная версия Карока со 150‑сильным турбомотором и 6‑ступенчатым роботом DSG стоит, как базовый моноприводный СХ‑30 с механикой, — 1 650 000 рублей. И оснащение схожее. Топовый же Karoq Style обойдется в два миллиона. Конечно, дополнительных опций можно напихать и в него, но Skoda все равно будет выгоднее Мазды.



Полноприводные Skoda Karoq или Kia Seltos намного доступнее. А по цене топового СХ‑30 есть щедро оснащенный Volkswagen Tiguan и даже огромный Kodiaq. По сути, у Мазды лишь одно серьезное преимущество — стиль.



­ СХ‑30 трудно отказать в изяществе форм. Особенно красиво преломляются отражения на боковине — например, дорожная разметка.



Mazda CX-30. Цена в России от 1 650 000 ₽



Стильно! Слишком дорого

MAZDA CX-30 Длина / ширина / высота / база 4395 / 1795 / 1540 / 2655 мм

4395 / 1795 / 1540 / 2655 мм Снаряженная/полная масса 1574 / 2016 кг

1574 / 2016 кг Максимальная скорость 196 км/ч

196 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,3 с

10,3 с Объем багажника (VDA) 295 л

295 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 213 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 213 Н·м при 4000 об/мин Расход топлива (смешанный цикл) 7,0 л/100 км

7,0 л/100 км Топливо/запас топлива АИ-95/48 л

АИ-95/48 л Трансмиссия полный привод; А6

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Парковочные радары помогут определить расстояние до препятствия, безотказно функционируют в условиях низких и высоких температур в диапазоне от —30 до +40 градусов, повышенной влажности и загрязненности.

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Фото: Mazda Технически СХ‑30 — ближайший родственник «матрешки». Спереди стойки McPherson, сзади упругая балка. Помню, что ругал Мазду 3 за излишнюю боковую податливость задней подвески в поворотах. У СХ‑30 та же история: такое ощущение, будто сайлентблоки задней балки чересчур мягкие. При резких переставках корма неприятно гуляет. Хотя это единственный изъян ходовой — в остальном «тридцатка» недурна.