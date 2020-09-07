Тест-сравнение Kia Seltos: брать с АКП или на «ручке»

Seltos выпустили на наш рынок нафаршированным под завязку: с двухлитровым мотором, 18‑дюймовыми колесами, полуавтопилотом, проекционным дисплеем, вентиляцией сидений и — с вариатором, который многим пришелся не по вкусу.
Споры о вариаторе будут долгими, но давайте отложим их в сторону — хотя бы потому, что основной спрос приходится на более простые версии 1.6, которые оснащаются обычным гидромеханическим автоматом.
Оснащение: в чем разница?
Хорошо известный атмосферный мотор 1.6 MPI G4FG может сочетаться как с полным приводом, так и с передним, с механической коробкой или с шестиступенчатым автоматом. Самым экономным интересно будет и то, что у Селтоса появились простенькие комплектации Classic и Comfort. Есть из чего выбрать!
И мы выбрали — два полноприводных Селтоса 1.6: один «на ручке», а второй с автоматом.
Двухпедальный Seltos насыщенно-синего цвета — в предтоповой комплектации Prestige (за 1 599 900 рублей). Собрат в скромном исполнении Comfort (проще только Classic) заметно дешевле — 1 269 900 рублей. У него обычные галогенки вместо светодиодов, противотуманок нет вовсе — заглушки. И унылые штампованные стальные колеса с колпаками.
Бесключевого доступа нет — разблокирую замки с ключа. Обстановка в салоне спартанская. На фоне версии Prestige эту будто раздели догола. И речь не только про секвестирование декоративных накладок на передней панели и амбиентной подсветки. Вместо продвинутой мультимедийки с десятидюймовым экраном тут система попроще с черно-белым дисплеем (3,8 дюйма). К счастью, обнаружил Bluetooth и подключил к машине смартфон. Контакты, звонки — всё в порядке, всё функционирует без нареканий.
Вместо климат-контроля — простой кондиционер, камеру заднего вида замещают парктроники. Не велика проблема: благодаря удачным зеркалам и тонким стойкам крыши обзорность с водительского места вопросов не вызывает. Нравится и посадка: удобное кресло, ухватистый руль, большие диапазоны регулировок.
Если не заглядывать в навороченные Селтосы, а сразу купить вот такой «Комфортный», то можно ездить, не чувствуя себя ущербным.
На ходу: внезапные выводы
Seltos с механикой — воплощение покладистости. В потоке мотора хватает, шестиступенчатая механика подкупает избирательностью и короткими ходами рычага. И педальный узел «собран» правильно — расстояние между педалями оптимальное, без перепада по высоте, усилия выверенные. Сел и поехал.
А вот для напористого разгона возможностей силового агрегата капитально не хватает. Пока коленвал не раскрутится до 2500 об/мин, ни о какой активности и речи быть не может. И мешает большая ступенька между первой и второй передачами. На первой мотор уже верещит, переключаешься на вторую — тяги не хватает. На этом провале теряется минимум секунда в разгоне до сотни, который, по нашим замерам, занимает 13,9 с. Так себе результат. Понятно, что Seltos — не гоночный автомобиль, но удобство управления разгонной динамикой — крайне важный момент. Равнодушной ко всем этим нюансам будет лишь живущая на равнине бабушка, которая по выходным ездит в церковь. А если она обитает в горах — то «механический» Seltos не устроит и ее.
Версия с автоматом на таком фоне — настоящий живчик! Хотя это, на первый взгляд, удивительно. В наборе 100 км/ч автоматический Seltos почти на секунду быстрее (13,0 с), но важнее другое: разгоняется машина без рывков и суеты. Корейская шестиступенчатая гидромеханика ловко меняет передачи при любом стиле вождения и способна огорчить только неизбежной платой в виде более высокого расхода топлива — у нас получилось в среднем около 9,0 л/100 км против 8,0 у версии с «ручкой».
А вне асфальта?
По грязюке Seltos 1.6 с автоматом едет довольно уверенно, спокойно стартует в размытых колеях. А вот у машины на механике — проблемы. Когда отпускаешь сцепление, тяги остро не хватает, и машина после короткой пробуксовки глохнет. Пару раз я застревал в совсем смешных ямках. Надо газовать и поджигать сцепление.
Конечно, нынешние кроссоверы проектируют не в расчете на наши колеи, но для версии с механической коробкой следовало бы увеличить передаточное число первой передачи (сейчас 3,91 против 4,40 у версии с гидромеханикой) — тогда Селтос на грунтовке будет увереннее. Но при этом разрыв между первой и второй станет еще больше — придется перенарезать весь трансмиссионный ряд?
Пойдут ли корейцы на такие жертвы — не знаю. Пока же я не вижу особых резонов, кроме экономического, для приобретения Селтоса с механической коробкой. Он уступает и в удобстве пользования, и в разгонной динамике, и в шумности — по всем параметрам версия с автоматом лучше и приятнее. А разница в цене заметна: доплата за автомат при том же уровне оснащения составляет около 40 000 рублей.
Что выбрать?
Я считаю Seltos 1.6 с автоматом самой привлекательной модификацией. Вариатор, что ставится на двухлитровую версию, не боец на бездорожье. Как мы выяснили в прошлом тесте, очень быстро срабатывает защита от перегрева: длительную езду внатяг и пробуксовки он не любит.
На Селтос с турбомотором ставится роботизированная коробка — интересный вариант, но тоже с нюансами. И дорого. Версия с механикой дешевле, но среди горожан ворочать рычагом уже не принято.
Поэтому — автомат. А тип привода — по вкусу. Я взял бы полноприводный Seltos 1.6. Но переднеприводный — дешевле.
|С гидромеханикой — очень гармоничная машина
|Передаточные числа механической коробки передач подобраны неидеально
|
Kia Seltos 1.6
|
МТ 4×4
|
АТ 4×4
|
Длина / ширина / высота / база
|
4370 / 1800 / 1615 / 2630 мм
|
Объем багажника
|
468 л
|
Снаряженная масса
|
1400 кг
|
1430 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин
|
Время разгона
|
12,9 c
|
12,6 c
|
Максимальная скорость
|
175 км/ч
|
170 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный /
|
9,7 / 6,0 / 7,4 л / 100 км
|
9,9 / 6,8 / 8,0 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
полный привод, М6
|
полный привод, А6
|
Передаточные числа:
|
3,91 / 2,12 / 1,39 / 1,08 / 0,88 / 0,76 / 3,73
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
|
Главная передача
|
4,47
|
4,28
Одноклассники Селтоса. Доля машин с механикой и полным приводом от общего объема продаж в 2019 году
|
|
Механическая коробка передач, %
|
Полный привод, %
|
Hyundai Creta
|
27
|
32
|
Nissan Qashqai
|
18,3
|
25,4
|
Renault Duster
|
86
|
90
|
Renault Kaptur
|
44
|
44
|
Suzuki SX4
|
29
|
33,8
|
Suzuki Vitara
|
27,7
|
40,3