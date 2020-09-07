Тест-сравнение Kia Seltos: брать с АКП или на «ручке»

У Селтоса ­появились новые комплектации Classic и Comfort. Есть, из чего выбирать! И мы выбрали — два полноприводных Селтоса 1.6: один с механикой (1 269 900 рублей), второй — с автоматом (1 599 900 рублей).

Seltos выпустили на наш рынок нафаршированным под завязку: с двухлитровым мотором, 18‑дюймовыми колесами, полуавтопилотом, проекционным дисплеем, вентиляцией сидений и — с вариатором, который многим пришелся не по вкусу.

Споры о вариаторе будут долгими, но давайте отложим их в сторону — хотя бы потому, что основной спрос приходится на более простые версии 1.6, которые оснащаются обычным гидромеханическим автоматом.

Оснащение: в чем разница?

Хорошо известный атмосферный мотор 1.6 MPI G4FG может сочетаться как с полным приводом, так и с передним, с механической коробкой или с шестиступенчатым автоматом. Самым экономным интересно будет и то, что у Селтоса ­появились простенькие комплектации Classic и Comfort. Есть из чего выбрать!

И мы выбрали — два полноприводных Селтоса 1.6: один «на ручке», а второй с автоматом.

Seltos с автоматом на 40 000 рублей дороже версии с механикой — но он динамичнее и комфортнее.

Двухпедальный Seltos насыщенно-синего цвета — в предтоповой комплектации Prestige (за 1 599 900 рублей). Собрат в скромном исполнении Comfort (проще только Classic) заметно дешевле — 1 269 900 рублей. У него обычные галогенки вместо светодиодов, противотуманок нет вовсе — заглушки. И унылые штампованные стальные колеса с колпаками.

Салон у второй «снизу» комплектации Comfrot выглядит по-спартански. А ведь за эту машину с механической коробкой просят 1 269 900 рублей! Мультимедийка с маленьким (3,8 дюйма) черно-белым экранчиком позволяет подсоединить смартфон через Bluetooth.

Шкалы читаются идеально, но монохромный 3,5‑дюймовый дисплей — не лучшее решение. Кондиционер входит в базовое оснащение. У простых версий — только один USB-разъем.

Бесключевого доступа нет — разблокирую замки с ключа. Обстановка в салоне спартанская. На фоне версии Prestige эту будто раздели догола. И речь не только про секвестирование декоративных накладок на передней панели и амбиентной подсветки. Вместо продвинутой мультимедийки с десятидюймовым экраном тут система попроще с черно-белым дисплеем (3,8 дюйма). К счастью, обнаружил Bluetooth и подключил к машине смартфон. Контакты, звонки — всё в порядке, всё функционирует без нареканий.

Задний ряд простых Селтосов лишен обогрева. Нет даже кармашков в спинках передних сидений.

Вместо климат-контроля — простой кондиционер, камеру заднего вида замещают парктроники. Не велика проблема: благодаря удачным зеркалам и тонким стойкам крыши обзорность с водительского места вопросов не вызывает. Нравится и посадка: удобное кресло, ухватистый руль, большие диапазоны регулировок.

Если не заглядывать в навороченные Селтосы, а сразу купить вот такой «Комфортный», то можно ездить, не чувствуя себя ущербным.

Интерьер версии Prestige выглядит намного солиднее. Но только выглядит — материалы точно такие же.

На ходу: внезапные выводы

Seltos с механикой — воплощение покладистости. В потоке мотора хватает, шестиступенчатая механика подкупает избирательностью и короткими ходами рычага. И педальный узел «собран» правильно — расстояние между педалями оптимальное, без перепада по высоте, усилия выверенные. Сел и поехал.

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А вот для напористого разгона возможностей силового агрегата капитально не хватает. Пока коленвал не раскрутится до 2500 об/мин, ни о какой активности и речи быть не может. И мешает большая ступенька между первой и второй передачами. На первой мотор уже верещит, переключаешься на вторую — тяги не хватает. На этом провале теряется минимум секунда в разгоне до сотни, который, по нашим замерам, занимает 13,9 с. Так себе результат. Понятно, что Seltos — не гоночный автомобиль, но удобство управления разгонной динамикой — крайне важный момент. Равнодушной ко всем этим нюансам будет лишь живущая на равнине бабушка, которая по выходным ездит в церковь. А если она обитает в горах — то «механический» Seltos не устроит и ее.

Благодаря 16‑дюймовым колесам с высоким профилем Seltos Comfort помягче на плохом асфальте. «Автоматический» Seltos 1.6 бодрее и приятнее в вождении, чем версия с механической коробкой.

Версия с автоматом на таком фоне — настоящий живчик! Хотя это, на первый взгляд, удивительно. В наборе 100 км/ч автоматический Seltos почти на секунду быстрее (13,0 с), но важнее другое: разгоняется машина без рывков и суеты. Корейская шестиступенчатая гидромеханика ловко меняет передачи при любом стиле вождения и способна огорчить только неизбежной платой в виде более высокого расхода топлива — у нас получилось в среднем около 9,0 л/100 км против 8,0 у версии с «ручкой».

А вне асфальта?

По грязюке Seltos 1.6 с автоматом едет довольно уверенно, спокойно стартует в размытых колеях. А вот у машины на механике — проблемы. Когда отпускаешь сцепление, тяги остро не хватает, и машина после короткой пробуксовки глохнет. Пару раз я застревал в совсем смешных ямках. Надо газовать и поджигать сцепление.

Тяги на низах у Селтоса с механикой крайне мало — на бездорожье сложно. Даже вне асфальта машина с гидромеханикой удобнее.

Конечно, нынешние кроссоверы проектируют не в расчете на наши колеи, но для версии с механической коробкой следовало бы увеличить передаточное число первой передачи (сейчас 3,91 против 4,40 у версии с гидромеханикой) — тогда Селтос на грунтовке будет увереннее. Но при этом разрыв между первой и второй станет еще больше — придется перенарезать весь трансмиссионный ряд?

Пойдут ли корейцы на такие жертвы — не знаю. Пока же я не вижу особых резонов, кроме экономического, для приобретения Селтоса с механической коробкой. Он уступает и в удобстве пользования, и в разгонной динамике, и в шумности — по всем параметрам версия с автоматом лучше и приятнее. А разница в цене заметна: доплата за автомат при том же уровне оснащения составляет около 40 000 рублей.

Съезд с асфальта закончился вполне предсказуемо — поисками трактора.

Что выбрать?

Я считаю Seltos 1.6 с автоматом самой привлекательной модификацией. Вариатор, что ставится на двухлитровую версию, не боец на бездорожье. Как мы выяснили в прошлом тесте, очень быстро срабатывает защита от перегрева: длительную езду внатяг и пробуксовки он не любит.

На Селтос с турбомотором ставится роботизированная коробка — интересный вариант, но тоже с нюансами. И дорого. Версия с механикой дешевле, но среди горожан ворочать рычагом уже не принято.

Поэтому — автомат. А тип привода — по вкусу. Я взял бы полноприводный Seltos 1.6. Но переднеприводный — дешевле.

С гидромеханикой — очень гармоничная машина Передаточные числа механической коробки передач подобраны неидеально

Kia Seltos 1.6 МТ 4×4 АТ 4×4 Длина / ширина / высота / база 4370 / 1800 / 1615 / 2630 мм Объем багажника 468 л Снаряженная масса 1400 кг 1430 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин Время разгона

0–100 км/ч 12,9 c 12,6 c Максимальная скорость 175 км/ч 170 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный /

смешанный цикл 9,7 / 6,0 / 7,4 л / 100 км 9,9 / 6,8 / 8,0 л / 100 км Трансмиссия полный привод, М6 полный привод, А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,91 / 2,12 / 1,39 / 1,08 / 0,88 / 0,76 / 3,73 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 Главная передача 4,47 4,28

Одноклассники Селтоса. Доля машин с механикой и полным приводом от общего объема продаж в 2019 году

Механическая коробка передач, % Полный привод, % Hyundai Creta 27 32 Nissan Qashqai 18,3 25,4 Renault Duster 86 90 Renault Kaptur 44 44 Suzuki SX4 29 33,8 Suzuki Vitara 27,7 40,3