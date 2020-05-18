Karoq, Seltos и Qashqai: большой тест кроссоверов до двух млн руб.

«За рулем» проверил асфальтом, бездорожьем, роликовыми платформами и «лежачими полицейскими» Kia Seltos (2,0 л, 150 л.с.) с полным приводом, переднеприводный Skoda Karoq с 1,4‑литровым турбомотором и их «конкурента сверху» — 2-литровый Nissan Qashqai 4WD.

Сколько-сколько? Миллион восемьсот за компактный переднеприводный Карок с 1,4‑литровым турбомотором? Придется привыкать!

Kia Seltos (2,0 л, 150 л.с.) стоит тех же денег (1 809 900 рублей), но упакован лучше — и у него полный привод.

Полноприводный Nissan Qashqai (2.0 л, 144 л.с.) еще дороже — 1 907 000 рублей. Но он чуть крупнее и должен быть просторнее. Как говорит наш главред, «конкурент сверху». Ну-ну, посмотрим.

Skoda Karoq Первый показ состоялся в 2017 году, однако до нас добрался только сейчас. Собирается в Нижнем Новгороде. Пока предлагают только с передним приводом. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.4 (150 л.с.) — от 1 499 000 ₽ Kia Seltos Показали в 2019 году, а в нынешнем начали собирать в Калининграде. Отличается невероятным разнообразием: два типа привода, три двигателя и аж четыре коробки передач на выбор. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (121/123 л.с.) — от 1 119 900 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 369 900 ₽

1.6 турбо (177 л.с.) — от 1 789 990 ₽ Nissan Qashqai Дебютировал в 2013 году, но в Россию «приехал» годом позже. В 2019 году начались продажи модернизированной версии. После обновления ушел в прошлое дизельный мотор. Собирается в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.2 турбо (115 л.с.) — от 1 319 000 ₽

2.0 (144 л.с.) — от 1 452 000 ₽

Доверяй, но…

Прыгаю на заднее сиденье Кашкая: места — впритык! Странно. Может, тогда багажник большой? И тут мимо: немногим больше, чем у Селтоса, и заметно меньше, чем у Карока

Чешские компоновщики в очередной раз удивили, наделив не самую крупную машину завидным простором сзади — Skoda вполне может соперничать с кроссоверами классом выше. Сидеть не только просторно, но и удобно — хорошие сиденья!

Seltos встречает распахивающимися чуть ли не на прямой угол дверями. Сзади не шкодовский суперпростор, но на тесноту грех жаловаться. Сиденье спрофилировано неплохо, а в качестве бонуса — двухступенчатая регулировка спинки по углу наклона.

Nissan Qashqai

Утопленные в колодцы приборы отлично читаются даже в солнечную погоду.

Система кругового обзора есть только у Ниссана. Но с Яндексом она не совмещается.

Устаревший интерьер не спасает даже новый руль. Блок стеклоподъемников лишен подсветки. Длинный вертикальный рычаг вариатора старомоден. Штатная мульти­медийка удобна, но скудна на функционал. Можно доплатить за устройство с Яндекс.Навигатором.

На этой площадке не только современный смартфон, но и древняя Nokia не поместится.

Шайба управления трансмиссией позволяет менять режимы одним движением.

Но главное даже не в этом. В Селтосе красиво, современно. Широкоформатный 10-дюймовый экран — как на дорогих машинах. А мультимедийка — самая продвинутая в трио.

И по оснащению Seltos выигрышнее: недоступные для соперников HUD-дисплей, индукционный зарядник для смартфона, а сиденья не только с обогревом, но и с вентиляцией. Пластик, конечно, жёсткий почти везде (при такой-то цене!), даже на первой скорости печка работает шумновато, климат-контроль однозонный (у конкурентов он раздельный), в целом — высокий уровень.

Kia Seltos

Современная архитектура, щедрое оснащение, продуманная эргономика.

Между широко разведенными спидометром и тахометром — большой экран трип-компьютера.

HUD-дисплей — выдвижное стеклышко. Но для маленького кроссовера это все равно круто.

Kia позволяет даже менять цвет контурной подсветки!

Салон Карока строг, но передняя панель из мягкого пластика, а сиденья обшиты шикарной на вид и гигиеничной замшей. «Бардачок» отделан мягким материалом, подлокотник не только сдвигается в продольном направлении, но и регулируется по углу наклона — у соперников такой фишки нет. Очень понравилась съемная секция-перегородка в лотке центрального туннеля.

Только не думайте, что Karoq (ага, почти Volkswagen) весь такой идеальный. Замечаний хватает: подслеповатая панель приборов, люфтящий селектор автомата. Камеры заднего вида нет — только парктроник. Крохотный 6,5‑дюймовый дисплей мультимедийки — как насмешка. Ну и разъемы USB Type-C вынуждают искать переходники.

Skoda Karoq

Приборы не понравились — серые ободки и радиальная оцифровка сбивают с толку.

Камеры заднего вида нет даже за доплату — только парктроник.

Интерьер — строгий.

Бардачок порадовал ворсовой отделкой и дополнительным слотом — в нем легко помещается инструкция по эксплуатации.

Мечта педанта: просторный кармашек дополнен корзинкой для мусора и подпружиненным ремнем.

Опция — крепление-вешалка.

Опция — держатель для смартфона.

Нутро Кашкая не возбуждает. Дизайн будто «второй свежести» — плафон подсветки от Логана, по-старомодному длинный вертикальный селектор вариатора, белесая картинка на экране мультимедиа… Подтянуть бы это всё — и стало бы как надо! Ведь пластик хороший, мягкий (даже на дверных подоконниках!). И обзорность лучше, чем у конкурентов — а в трудную минуту на выручку приходит система кругового обзора.

Мораль: если ищете просторную машину с качественной отделкой, сходите на остановке у дилера Шкоды. Любите модный дизайн и хлебосольную комплектацию — тогда вам к Kia.

Первооткрыватели

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Seltos — первая модель Kia на российском рынке с вариатором. А Karoq в пару к 1,4‑литровому турбомотору вместо привычного робота с двумя сцеплениями получил 8-ступенчатый гидромеханический автомат. У Кашкая традиционный атмосферник и клиноременной вариатор. Куда ни кинь, всюду клин — или турбо, или вариатор. Как жить?

Nissan довольно бодро едет на все свои 144 силы и не вызывает раздражения. Но это пока не пересядешь в Kia: его клиноцепной вариатор ладит с мотором еще лучше. Реакции на акселератор — моментальные, даже в обычном режиме. Переход в «спорт» делает их в разы резче, что начинает утомлять. Вдобавок вариатор неоправданно рьяно имитирует работу автомата — современная гидромеханика работает плавнее.

Передние сиденья Кашкая уступают соперникам по длине подушки. Электрорегулировки не в силах исправить ситуацию.

В Ниссане тесновато. Напольный туннель невелик, но сидеть по центру не хочется: головой почти касаешься потолка. Дверные кармашки — самые маленькие.

Здесь был USB-порт, да сплыл. Хорошо хоть задние дефлекторы остались на месте.

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И это прекрасно демонстрирует Karoq. Предельно плавный автомат! Правда, заточен на экономию, а потому переключается на высшие передачи при малейшей возможности. Но если «втопить», Skoda будет быстрее всех: десять секунд до 100 км/ч. Результат Селтоса — 10,5 с, Кашкая — 11,0 с.

Плюс Karoq экономичнее: в среднем 8,5–9,0 л/100 км. Seltos берет на пол-литра больше, Qashqai — на полтора.

И управляемость Шкоды практически ­безукоризненна. Легкий, но понятный руль, идеальный вход в поворот и отменная стабильность в нем. Если ехать совсем «на ушах», появляется склонность к заносу, но опытный водитель легко с ним справится, а другим придет в помощь деликатная система стабилизации.

Сиденья Селтоса — с обогревом и вентиляцией. Профиль и жесткость набивки удовлетворят большинство.

Kia по запасу пространства лишь немного уступает Шкоде. Благодаря широко распахивающимся дверям пассажирам садиться очень удобно.

К услугам пассажиров — верхние дефлекторы, USB-разъем и небольшая ниша-лоток.

В повороте Seltos едет даже стабильнее Карока — понятный и надежный в управлении автомобиль. Еще бы усилитель руля не разобщал бы с машиной — было бы совсем хорошо.

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Qashqai неоднозначен. Когда едешь прямо или в равномерном повороте — устойчив, как тепловоз. Но если надо «переставиться», резко объехать ямку, машина «уплывает», а гуляющее усилие на руле окончательно сбивает с толку. Возможно, дело в мягких зимних шинах Michelin — летом Qashqai так себя не вел.

И удивить Nissan ничем не может: системы предупреждения о выходе из полосы по нынешним временам уже маловато. В Шкоде есть адаптивный круиз-контроль и ассистент движения в полосе, который работает лишь при активации круиз-контроля, что странно. «Увидев» ехавшего в метре правее попутного велосипедиста (наши траектории не пересекались), Karoq начал экстренно тормозить. Опасно! Seltos в аналогичной ситуации не паниковал. Кстати, в Kia функция удержания в полосе лучше «пасет» обочину и может работать автономно от адаптивного круиз-контроля. Так что доплата за ассистенты при покупке Селтоса мне видится более оправданной, чем в случае с Кароком.

Сиденья Карока понравились не только профилем, но и цепкой замшевой отделкой.

Второй ряд Карока — наиболее просторный. Только у Шкоды есть импульсные стеклоподъемники. Дверные кармашки — самые вместительные.

Karoq удивляет наличием высоковольтной розетки — уникальное для сегмента оборудование.

По плавности хода лучше Qashqai. Шасси Селтоса охотно проглатывает одиночные ухабы, но на разбитой грунтовке сдается — трясет! И в Кароке треплет, а вдобавок еще и подвеска стучит. Удивительно резкий контраст с поведением на хорошем асфальте, где Karoq едет почти как Октавия: по акустическому комфорту он недосягаем для соперников. В Ниссане раздражает звук мотора, в Kia — шум от дороги.

Наперекос

Выехали в поле. На первой же большой кочке кузов Кашкая перекосило так, что дверь багажника сначала с трудом открыли, а потом еле захлопнули. Это плохо. А хорошо то, что Nissan довольно уверенно выбирается из диагонального вывешивания и бодро карабкается вверх.

Мягкие зимние шины снизили стабильность в поворотах.

Вариатор и межосевая муфта термоустойчивы — перегрева не случилось даже после длительного буксования.

Селтос даже не пытался штурмовать высоту. С холмика пришлось ретироваться задним ходом. Но кузов жесткий — перекосов не заметили.

На Karoq сначала махнули рукой: чего ждать от переднеприводной машины? Но он удивил. Благодаря имитации межколесной блокировки он пополз вверх и взял подъем! И кузов не повело.

У Селтоса похвальный баланс между управляемостью и плавностью хода. Многим понравится.

Достаточный клиренс (180 мм) и крепкая заводская защита позволяют без опаски съезжать с асфальта.

А к раскисшей грязи Karoq подготовлен неважно. И дело не только в «недоприводе»: неотключаемая система стабилизации стреноживает машину в самый неподходящий момент. А клиренс 165 мм — просто несерьезно.

Qashqai — тоже паркетник, но ему даже «кривой паркет» по зубам. Я задействовал режим Lock в трансмиссии, отключил систему стабилизации (на самом деле просто отодвигается порог ее срабатывания) — и вперед. Полчаса молотил по раскисшему грунту: вариатор сдюжил и межосевая муфта не перегрелась.

Уверенному передвижению по бездорожью мешают скромный клиренс и отсутствие полного привода.

Karoq с 1,4‑литровым турбомотором — один из самых быстрых автомобилей в сегменте.

Селтос гораздо нежнее. Через пять минут езды внатяг перегрелась трансмиссия. Хорошо, что есть защита от дурака: о перегреве известила пиктограмма на панели, а следом заглох двигатель. Подождал немного, завел — поехал дальше.

Юрий Тимкин: «Karoq и Seltos очень близки. Если есть деньги — берите смело».

***

Результат неожиданный: по сумме экспертных оценок переднеприводный Карок оказался лучшим. Потому что просторный, с большим багажником. У него бойкий и экономичный мотор. Наконец-то гидромеханика вместо DSG. И на хорошем асфальте он как легковушка.

Но за городом с таким клиренсом и передним приводом не выживешь. Ждите версию с полным приводом (с атмосферником 1.6) — должна появиться летом, храни нас от коронавируса…

Seltos уступил совсем немного. Багажник маловат и трансмиссия быстро перегревается на бездорожье. Если это вас не сильно заботит — покупайте на здоровье. Красивая, удобная и просто ­приятная машина.

? «Конкурент сверху» не провалил ни одно испытание, но соперники моложе и современнее. Нужно обновляться. По нашим данным, совершенно новый Кашкай покажут уже в этом году. Ждем!

Итоги испытаний на роликовых платформах и «лежачих полицейских», а также данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о кроссоверах Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai вы найдете тут.

Skoda Karoq. В багажнике — докатка, что не очень хорошо для дальних поездок. Kia Seltos. Как и у Ниссана, здесь полноразмерное запасное колесо.

Nissan Qashqai. Под полом — полноразмерная запаска.

Самые просторные недра — у Карока (404 л).

Багажник Селтоса вмещает всего 300 л — почти на треть меньше заявленного показателя.

Багажник Кашкая — средний по объему (324 литра). Задняя дверь поднимается выше всех.



Skoda Karoq Просторный салон и багажник, отличная динамика, образцовая эргономика, отличная шумоизоляция Жестковатая подвеска, скромный клиренс, отсутствие полноразмерной запаски, нет возможности выбора двигателя и трансмиссии Kia Seltos Неплохая динамика, выверенная эргономика, богатое оснащение, привлекательная гарантия Скромный багажник, шумновато работает климат-контроль, высокие цены Nissan Qashqai Достойная плавность хода, хорошая обзорность, огромное количество модификаций Старомодный дизайн интерьера, эргономические огрехи, тесный задний ряд, по возможностям оснащения не дотягивает до соперников