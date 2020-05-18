Karoq, Seltos и Qashqai: большой тест кроссоверов до двух млн руб.

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Сколько-сколько? Миллион восемьсот за компактный переднеприводный Карок с 1,4‑литровым турбомотором? Придется привыкать!
Kia Seltos (2,0 л, 150 л.с.) стоит тех же денег (1 809 900 рублей), но упакован лучше — и у него полный привод.
Полноприводный
Nissan Qashqai (2.0 л, 144 л.с.) еще дороже — 1 907 000 рублей. Но он чуть крупнее и должен быть просторнее. Как говорит наш главред, «конкурент сверху». Ну-ну, посмотрим.
Skoda Karoq
Первый показ состоялся в 2017 году, однако до нас добрался только сейчас. Собирается в Нижнем Новгороде. Пока предлагают только с передним приводом.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 1.4 (150 л.с.) — от 1 499 000 ₽ Kia Seltos
Показали в 2019 году, а в нынешнем начали собирать в Калининграде. Отличается невероятным разнообразием: два типа привода, три двигателя и аж четыре коробки передач на выбор.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 1.6 (121/123 л.с.) — от 1 119 900 ₽ 2.0 (150 л.с.) — от 1 369 900 ₽ 1.6 турбо (177 л.с.) — от 1 789 990 ₽ Nissan Qashqai
Дебютировал в 2013 году, но в Россию «приехал» годом позже. В 2019 году начались продажи модернизированной версии. После обновления ушел в прошлое дизельный мотор. Собирается в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 1.2 турбо (115 л.с.) — от 1 319 000 ₽ 2.0 (144 л.с.) — от 1 452 000 ₽ Доверяй, но…
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Прыгаю на заднее сиденье Кашкая: места — впритык! Странно. Может, тогда багажник большой? И тут мимо: немногим больше, чем у Селтоса, и заметно меньше, чем у
Карока
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Чешские компоновщики в очередной раз удивили, наделив не самую крупную машину завидным простором сзади — Skoda вполне может соперничать с кроссоверами классом выше. Сидеть не только просторно, но и удобно — хорошие сиденья!
Seltos встречает распахивающимися чуть ли не на прямой угол дверями. Сзади не шкодовский суперпростор, но на тесноту грех жаловаться. Сиденье спрофилировано неплохо, а в качестве бонуса — двухступенчатая регулировка спинки по углу наклона.
Nissan Qashqai Утопленные в колодцы приборы отлично читаются даже в солнечную погоду.
Утопленные в колодцы приборы отлично читаются даже в солнечную погоду.
Система кругового обзора есть только у Ниссана. Но с Яндексом она не совмещается.
Система кругового обзора есть только у Ниссана. Но с Яндексом она не совмещается.
Устаревший интерьер не спасает даже новый руль. Блок стеклоподъемников лишен подсветки. Длинный вертикальный рычаг вариатора старомоден. Штатная мультимедийка удобна, но скудна на функционал. Можно доплатить за устройство с Яндекс.Навигатором.
Устаревший интерьер не спасает даже новый руль. Блок стеклоподъемников лишен подсветки. Длинный вертикальный рычаг вариатора старомоден. Штатная мультимедийка удобна, но скудна на функционал. Можно доплатить за устройство с Яндекс.Навигатором.
На этой площадке не только современный смартфон, но и древняя Nokia не поместится.
На этой площадке не только современный смартфон, но и древняя Nokia не поместится.
Шайба управления трансмиссией позволяет менять режимы одним движением.
Шайба управления трансмиссией позволяет менять режимы одним движением.
Но главное даже не в этом. В Селтосе красиво, современно. Широкоформатный 10-дюймовый экран — как на дорогих машинах. А мультимедийка — самая продвинутая в трио.
И по
оснащению Seltos выигрышнее: недоступные для соперников HUD-дисплей, индукционный зарядник для смартфона, а сиденья не только с обогревом, но и с вентиляцией. Пластик, конечно, жёсткий почти везде (при такой-то цене!), даже на первой скорости печка работает шумновато, климат-контроль однозонный (у конкурентов он раздельный), в целом — высокий уровень. Kia Seltos Современная архитектура, щедрое оснащение, продуманная эргономика.
Современная архитектура, щедрое оснащение, продуманная эргономика.
Между широко разведенными спидометром и тахометром — большой экран трип-компьютера.
Между широко разведенными спидометром и тахометром — большой экран трип-компьютера.
HUD-дисплей — выдвижное стеклышко. Но для маленького кроссовера это все равно круто.
HUD-дисплей — выдвижное стеклышко. Но для маленького кроссовера это все равно круто.
Kia позволяет даже менять цвет контурной подсветки!
Kia позволяет даже менять цвет контурной подсветки!
Салон Карока строг, но передняя панель из мягкого пластика, а сиденья обшиты шикарной на вид и гигиеничной замшей. «Бардачок» отделан мягким материалом, подлокотник не только сдвигается в продольном направлении, но и регулируется по углу наклона — у соперников такой фишки нет. Очень понравилась съемная секция-перегородка в лотке центрального туннеля.
Только не думайте, что Karoq (ага, почти Volkswagen) весь такой идеальный.
Замечаний хватает: подслеповатая панель приборов, люфтящий селектор автомата. Камеры заднего вида нет — только парктроник. Крохотный 6,5‑дюймовый дисплей мультимедийки — как насмешка. Ну и разъемы USB Type-C вынуждают искать переходники. Skoda Karoq Приборы не понравились — серые ободки и радиальная оцифровка сбивают с толку.
Приборы не понравились — серые ободки и радиальная оцифровка сбивают с толку.
Камеры заднего вида нет даже за доплату — только парктроник.
Камеры заднего вида нет даже за доплату — только парктроник.
Интерьер — строгий.
Интерьер — строгий.
Бардачок порадовал ворсовой отделкой и дополнительным слотом — в нем легко помещается инструкция по эксплуатации.
Бардачок порадовал ворсовой отделкой и дополнительным слотом — в нем легко помещается инструкция по эксплуатации.
Мечта педанта: просторный кармашек дополнен корзинкой для мусора и подпружиненным ремнем.
Мечта педанта: просторный кармашек дополнен корзинкой для мусора и подпружиненным ремнем.
Опция — крепление-вешалка.
Опция — крепление-вешалка.
Опция — держатель для смартфона.
Опция — держатель для смартфона.
Нутро Кашкая не возбуждает. Дизайн будто «второй свежести» — плафон подсветки от Логана, по-старомодному длинный вертикальный селектор вариатора, белесая картинка на экране мультимедиа… Подтянуть бы это всё — и стало бы как надо! Ведь пластик хороший, мягкий (даже на дверных подоконниках!). И обзорность лучше, чем у конкурентов — а в трудную минуту на выручку приходит система кругового обзора.
Мораль: если ищете просторную машину с качественной отделкой, сходите на остановке у дилера Шкоды. Любите модный дизайн и хлебосольную комплектацию — тогда вам к Kia.
Первооткрыватели
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Seltos — первая модель Kia на российском рынке с вариатором. А Karoq в пару к 1,4‑литровому турбомотору вместо привычного робота с двумя сцеплениями получил 8-ступенчатый гидромеханический автомат. У Кашкая традиционный атмосферник и клиноременной вариатор. Куда ни кинь, всюду клин — или турбо, или вариатор. Как жить?
Nissan довольно бодро едет на все свои 144 силы и не вызывает раздражения. Но это пока не пересядешь в Kia: его клиноцепной вариатор ладит с мотором еще лучше. Реакции на акселератор — моментальные, даже в обычном режиме. Переход в «спорт» делает их в разы резче, что начинает утомлять. Вдобавок вариатор неоправданно рьяно имитирует работу автомата — современная гидромеханика работает плавнее.
Передние сиденья Кашкая уступают соперникам по длине подушки. Электрорегулировки не в силах исправить ситуацию.
Передние сиденья Кашкая уступают соперникам по длине подушки. Электрорегулировки не в силах исправить ситуацию.
В Ниссане тесновато. Напольный туннель невелик, но сидеть по центру не хочется: головой почти касаешься потолка. Дверные кармашки — самые маленькие.
В Ниссане тесновато. Напольный туннель невелик, но сидеть по центру не хочется: головой почти касаешься потолка. Дверные кармашки — самые маленькие.
Здесь был USB-порт, да сплыл. Хорошо хоть задние дефлекторы остались на месте.
Здесь был USB-порт, да сплыл. Хорошо хоть задние дефлекторы остались на месте.
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И это прекрасно демонстрирует Karoq. Предельно плавный автомат! Правда, заточен на экономию, а потому переключается на высшие передачи при малейшей возможности. Но если «втопить», Skoda будет быстрее всех: десять секунд до 100 км/ч. Результат Селтоса — 10,5 с, Кашкая — 11,0 с.
Плюс Karoq экономичнее: в среднем 8,5–9,0 л/100 км. Seltos берет на пол-литра больше, Qashqai — на полтора.
И управляемость Шкоды практически безукоризненна. Легкий, но понятный руль, идеальный вход в поворот и отменная стабильность в нем. Если ехать совсем «на ушах», появляется склонность к заносу, но опытный водитель легко с ним справится, а другим придет в помощь деликатная система стабилизации.
Сиденья Селтоса — с обогревом и вентиляцией. Профиль и жесткость набивки удовлетворят большинство.
Сиденья Селтоса — с обогревом и вентиляцией. Профиль и жесткость набивки удовлетворят большинство.
Kia по запасу пространства лишь немного уступает Шкоде. Благодаря широко распахивающимся дверям пассажирам садиться очень удобно.
Kia по запасу пространства лишь немного уступает Шкоде. Благодаря широко распахивающимся дверям пассажирам садиться очень удобно.
К услугам пассажиров — верхние дефлекторы, USB-разъем и небольшая ниша-лоток.
К услугам пассажиров — верхние дефлекторы, USB-разъем и небольшая ниша-лоток.
В повороте Seltos едет даже стабильнее Карока — понятный и надежный в управлении автомобиль. Еще бы усилитель руля не разобщал бы с машиной — было бы совсем хорошо.
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Qashqai неоднозначен. Когда едешь прямо или в равномерном повороте — устойчив, как тепловоз. Но если надо «переставиться», резко объехать ямку, машина «уплывает», а гуляющее усилие на руле окончательно сбивает с толку. Возможно, дело в мягких зимних шинах Michelin — летом Qashqai так себя не вел.
И удивить Nissan ничем не может: системы предупреждения о выходе из полосы по нынешним временам уже маловато. В Шкоде есть адаптивный круиз-контроль и ассистент движения в полосе, который работает лишь при активации круиз-контроля, что странно. «Увидев» ехавшего в метре правее попутного велосипедиста (наши траектории не пересекались), Karoq начал экстренно тормозить. Опасно! Seltos в аналогичной ситуации не паниковал. Кстати, в Kia функция удержания в полосе лучше «пасет» обочину и может работать автономно от адаптивного круиз-контроля. Так что доплата за ассистенты при покупке Селтоса мне видится более оправданной, чем в случае с Кароком.
Сиденья Карока понравились не только профилем, но и цепкой замшевой отделкой.
Сиденья Карока понравились не только профилем, но и цепкой замшевой отделкой.
Второй ряд Карока — наиболее просторный. Только у Шкоды есть импульсные стеклоподъемники. Дверные кармашки — самые вместительные.
Второй ряд Карока — наиболее просторный. Только у Шкоды есть импульсные стеклоподъемники. Дверные кармашки — самые вместительные.
Karoq удивляет наличием высоковольтной розетки — уникальное для сегмента оборудование.
Karoq удивляет наличием высоковольтной розетки — уникальное для сегмента оборудование.
По плавности хода лучше Qashqai. Шасси Селтоса охотно проглатывает одиночные ухабы, но на разбитой грунтовке сдается — трясет! И в Кароке треплет, а вдобавок еще и подвеска стучит. Удивительно резкий контраст с поведением на хорошем асфальте, где Karoq едет почти как Октавия: по акустическому комфорту он недосягаем для соперников. В Ниссане раздражает звук мотора, в Kia — шум от дороги.
Наперекос
Выехали в поле. На первой же большой кочке кузов Кашкая перекосило так, что дверь багажника сначала с трудом открыли, а потом еле захлопнули. Это плохо. А хорошо то, что Nissan довольно уверенно выбирается из диагонального вывешивания и бодро карабкается вверх.
Мягкие зимние шины снизили стабильность в поворотах.
Мягкие зимние шины снизили стабильность в поворотах.
Вариатор и межосевая муфта термоустойчивы — перегрева не случилось даже после длительного буксования.
Вариатор и межосевая муфта термоустойчивы — перегрева не случилось даже после длительного буксования.
Селтос даже не пытался штурмовать высоту. С холмика пришлось ретироваться задним ходом. Но кузов жесткий — перекосов не заметили.
На Karoq сначала махнули рукой: чего ждать от переднеприводной машины? Но он удивил. Благодаря имитации межколесной блокировки он пополз вверх и взял подъем! И кузов не повело.
У Селтоса похвальный баланс между управляемостью и плавностью хода. Многим понравится.
У Селтоса похвальный баланс между управляемостью и плавностью хода. Многим понравится.
Достаточный клиренс (180 мм) и крепкая заводская защита позволяют без опаски съезжать с асфальта.
Достаточный клиренс (180 мм) и крепкая заводская защита позволяют без опаски съезжать с асфальта.
А к раскисшей грязи Karoq подготовлен неважно. И дело не только в «недоприводе»: неотключаемая система стабилизации стреноживает машину в самый неподходящий момент. А клиренс 165 мм — просто несерьезно.
Qashqai — тоже паркетник, но ему даже «кривой паркет» по зубам. Я задействовал режим Lock в трансмиссии, отключил систему стабилизации (на самом деле просто отодвигается порог ее срабатывания) — и вперед. Полчаса молотил по раскисшему грунту: вариатор сдюжил и межосевая муфта не перегрелась.
Уверенному передвижению по бездорожью мешают скромный клиренс и отсутствие полного привода.
Уверенному передвижению по бездорожью мешают скромный клиренс и отсутствие полного привода.
Karoq с 1,4‑литровым турбомотором — один из самых быстрых автомобилей в сегменте.
Karoq с 1,4‑литровым турбомотором — один из самых быстрых автомобилей в сегменте.
Селтос гораздо нежнее. Через пять минут езды внатяг перегрелась трансмиссия. Хорошо, что есть защита от дурака: о перегреве известила пиктограмма на панели, а следом заглох двигатель. Подождал немного, завел — поехал дальше.
Юрий Тимкин: «Karoq и Seltos очень близки. Если есть деньги — берите смело».
Юрий Тимкин: «Karoq и Seltos очень близки. Если есть деньги — берите смело».
***
Результат неожиданный: по сумме экспертных оценок переднеприводный
Карок оказался лучшим. Потому что просторный, с большим багажником. У него бойкий и экономичный мотор. Наконец-то гидромеханика вместо DSG. И на хорошем асфальте он как легковушка.
Но за городом с таким клиренсом и передним приводом не выживешь. Ждите версию с полным приводом (с атмосферником 1.6) — должна появиться летом, храни нас от коронавируса…
Seltos уступил совсем немного. Багажник маловат и трансмиссия быстро перегревается на бездорожье. Если это вас не сильно заботит — покупайте на здоровье. Красивая, удобная и просто приятная машина.
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Qashqai
? «Конкурент сверху» не провалил ни одно испытание, но соперники моложе и современнее. Нужно обновляться. По нашим данным, совершенно новый Кашкай покажут уже в этом году. Ждем!
Итоги испытаний на роликовых платформах и «лежачих полицейских», а также данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о кроссоверах Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai вы найдете тут.
Skoda Karoq. В багажнике — докатка, что не очень хорошо для дальних поездок.
Skoda Karoq. В багажнике — докатка, что не очень хорошо для дальних поездок.
Kia Seltos. Как и у Ниссана, здесь полноразмерное запасное колесо.
Kia Seltos. Как и у Ниссана, здесь полноразмерное запасное колесо.
Nissan Qashqai. Под полом — полноразмерная запаска.
Nissan Qashqai. Под полом — полноразмерная запаска.
Самые просторные недра — у Карока (404 л).
Самые просторные недра — у Карока (404 л).
Багажник Селтоса вмещает всего 300 л — почти на треть меньше заявленного показателя.
Багажник Селтоса вмещает всего 300 л — почти на треть меньше заявленного показателя.
Багажник Кашкая — средний по объему (324 литра). Задняя дверь поднимается выше всех.
Багажник Кашкая — средний по объему (324 литра). Задняя дверь поднимается выше всех.
Skoda Karoq
Просторный салон и багажник, отличная динамика, образцовая эргономика, отличная шумоизоляция
Жестковатая подвеска, скромный клиренс, отсутствие полноразмерной запаски, нет возможности выбора двигателя и трансмиссии
Kia Seltos
Неплохая динамика, выверенная эргономика, богатое оснащение, привлекательная гарантия
Скромный багажник, шумновато работает климат-контроль, высокие цены
Nissan Qashqai
Достойная плавность хода, хорошая обзорность, огромное количество модификаций
Старомодный дизайн интерьера, эргономические огрехи, тесный задний ряд, по возможностям оснащения не дотягивает до соперников
Karoq, Seltos и Qashqai: большой тест кроссоверов до двух млн руб. «За рулем» проверил асфальтом, бездорожьем, роликовыми платформами и «лежачими полицейскими» Kia Seltos (2,0 л, 150 л.с.) с полным приводом, переднеприводный Skoda Karoq с 1,4‑литровым турбомотором и их «конкурента сверху» — 2-литровый Nissan Qashqai 4WD. Karoq, Seltos и Qashqai: большой тест кроссоверов до двух млн руб.