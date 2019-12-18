Проверяем систему автоторможения на популярном кроссовере

Испытания на торможение мы проводим с 2015 года. За это время была разработана собственная методика диагностики и создана уникальная тестовая установка. А еще мы сделали важный вывод: цена автомобиля не гарантирует корректную работу системы автоторможения! В подобных испытаниях принимали участие преимущественно дорогие машины, стоимостью от 3 млн рублей.

Мы решили проверить, как справляются с критическими дорожными ситуациями популярные на нашем рынке Kia Ceed и Sportage, оснащенные комплексом Drive Wise. Для этого приехали на Дмитровский автополигон.

Аналогичная система установлена и на кроссовере Sportage

Принцип работы

Система автоторможения состоит из двух основных блоков. Первый — радар, расположенный под решеткой радиатора и прикрытый стеклом. Его задача — установить дистанцию до объекта. Второй — камера, которая находится под ветровым стеклом и определяет, что впереди: автомобиль, человек или какой-то другой объект. Блоки работают в паре, а «мозг» автомобиля решает, опасна ли ситуация. В случае угрозы безопасности система действует в два приема. Сначала предупреждает водителя, а если он не реагирует, применяет экстренное торможение.

Установка для испытаний: аналогов нет

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Тестировать системы автоторможения нам помогает созданная нами же установка. Она представляет собой ферму, имитирующую заднюю часть автомобиля и обтянутую мягким материалом. Это важно, так как некоторые подобные системы, например «умная» электроника Kia, при идентификации автомобиля анализирует расположение задних фонарей.

Наша мягкая установка позволяет бить в нее передней частью машины как в статике, имитируя неподвижное препятствие, так и в динамике. Во втором случае установку везет за собой другой автомобиль. Если догнать установку и спровоцировать столкновение, ферма поедет по рельсам, на которых она закреплена, гася энергию удара.

Итак, переходим к тестам!

Предупреждение об опасности

Начнем с простого. Проверим, даст ли система знать, что впереди препятствие. Тест будем выполнять на Kia Proceed.

20 км/ч. Разгон, плавное движение, нога равномерно давит на газ… Система сработала метров за 7 до препятствия! Этого хватило, чтобы увернуться.

40 и 75 км/ч. «Умная» система срабатывает гораздо раньше, «понимая», что чем выше скорость, тем большая дистанция требуется водителю, чтобы отреагировать.

Торможение. Неподвижное препятствие

Потенциально аварийная ситуация: водитель отвлекся настолько, что не заметил препятствия. Продолжим на Kia Proceed.

20 км/ч. Разгон, ровный газ... Система предупреждает о препятствии, не реагирую. Машина останавливается сама! От бампера до объекта 70–80 см. Электроника перестала реагировать на нажатую педаль акселератора и применила экстренное торможение.

35 км/ч. Разгон, ровный газ… Закрываю глаза перед препятствием. Машина останавливается примерно за метр до объекта. На 40 км/ч система срабатывает аналогичным образом.

То же самое на Kia Sportage

20 км/ч. Удерживаю постоянную скорость. Тестовая установка неподвижна. Сигнал — и торможение. Отлично! Система сработала примерно так же, как и на Proceed. Расстояние между передним бампером машины и препятствием 80–90 см.

60 км/ч. Ровный газ. Предупреждение. Тормоз… Удар! Машина слегка толкает установку. По ощущениям, это происходит на безопасной скорости примерно 4–5 км/ч, прописанной в правилах ЕЭК ООН № 42. И все же работа системы впечатляет. При самом плохом раскладе я отделался бы царапинами на бампере!

Торможение. Догоняем движущийся автомобиль

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Установка едет со скоростью 20 км/ч, нагоняю ее на Kia Proceed на скорости 50 км/ч. Система должна понять, что возможно столкновение с впереди идущим автомобилем, и снизить скорость до 20 км/ч.

50 км/ч. Разгон, нога на педали газа… Получилось!.. Второй раз система не срабатывает — я дернул ногой, и электроника решила, что водитель контролирует ситуацию.

Теперь изменим условия: установка едет со скоростью 50 км/ч и начинает тормозить.

90 км/ч. Ровный газ, разница в скорости 40 км/ч. Приближаюсь. Система срабатывает, гася скорость до безопасной, так что между машиной и препятствием остается 10–15 см. Держу ногу на педали газа... Второй раз не получается. Система спасла водителя один раз, дальше нужно брать ситуацию под свой контроль. И тем не менее. Если бы не она, представьте, какая могла бы быть авария...

«Городское» столкновение. Имитируем бытовую ситуацию: пробка, машина передо мной тронулась, я на Kia Sportage за ней. Водитель впереди затормозил, а я отвлекся и этого не сделал. Скорость небольшая. Sportage остановился сам! Сантиметров за 40 до препятствия.

Узнает ли мотоциклиста?

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В Kia честно признаются: система автоторможения не обучена распознавать мотоциклистов. Зато она умеет определять пешеходов. Так как по очертаниям мотоциклисты и пешеходы могут быть похожи, проверим, «поймет» ли система Kia Proceed, что перед машиной байкер.

Ситуация первая. Впереди Sportage, за ним на дистанции 10–15 м — я на Proceed, между нами едет мотоциклист. Найдет ли его система? Поехали… Нет! Система автоторможения не реагирует на байкера.

Ситуация вторая. Движение в том же порядке. Мотоциклист перемещается влево-вправо. Подъезжаю к нему на Proceed... Система не работает.

Ситуация третья. Мотоциклист едет по центру ряда со скоростью 30–35 км/ч, нагоняю его на 60. Система автоторможения заметила байкера и предупредила об этом!

Пешеход на дороге

Это, пожалуй, самый рискованный эксперимент из всех. Имитация наезда на пешехода, в роли которого выступает не манекен, а живой человек.

Мы настоятельно просим не повторять подобное испытание самостоятельно!

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Внимательно изучив инструкцию по эксплуатации, предупреждающую, что система автоторможения может работать некорректно, если человек на дороге сливается с окружающей средой, мы одели нашего пешехода в ярко-красную куртку. Разгон до 40 км/ч. Скорость кажется небольшой, но в случае наезда на пешехода она будет фатальной.

Дубль один. Разгон. Ровный газ. Система дает сигнал об опасности и начинает тормозить. Одновременно я от страха выворачиваю руль, чтобы уйти от столкновения. Система перестает работать. Так происходит всякий раз, когда водитель совершает какое-то управляющее действие: давит на газ, тормозит или крутит руль.

Дубль два. Пешеход идет поперек и в испуге останавливается. Держу ногу на педали газа, хоть поджилки и трясутся… Сработало! До пешехода осталось метра два.

Дубль три, контрольный. Прямолинейное движение, поперек идет пешеход. Страшно! Машина «поняла», что это человек, затормозила и три секунды пересиливала газ. Все работает правильно.

Подводя итог, отметим, что тесты были хоть и нервными, но очень воодушевляющими. Система автоторможения на Kia Sportage и Proceed работает в широком диапазоне условий: во время испытаний было солнечно, облачно, иногда шел дождь — и справляется со своими задачами отлично. Особенно приятно, что такая полезная опция появилась на относительно доступных машинах.

Конечно, полагаться на электронику целиком и полностью пока рано: она пока не умеет распознавать объекты, движущиеся перпендикулярно траектории вашего автомобиля, а также не работает в темное время суток, сильный туман и снегопад. Но при нормальной видимости система автоторможения — хороший помощник водителю.