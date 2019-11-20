Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: проверка бездорожьем и асфальтом

Материалы по теме
— Саня, ты это видел? Что за ерунда?
Наш фотограф Гоша Садков подтащил меня к Аркане и ткнул в солнцезащитные козырьки: их перепутали местами — при сложенных козырьках макияжные зеркала смотрят вниз. И это на машине за полтора миллиона, Карл! Может, рановато ее сравнивать с приличными кроссоверами?
Но не будем же отступать! Arkana — с турбомотором мощностью 150 сил и вариатором. Qashqai — с таким же вариатором и хорошо знакомым 144‑сильным двухлитровым атмосферником; с панорамной крышей и массой допов он тянет на миллион восемьсот.
Sportage тоже двухлитровый, но у него классический автомат. Комплектация ближе к народу — с тканевыми сиденьями. Такой автомобиль стóит миллион семьсот.
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Nissan Qashqai
Представлен в 2014 году. Рестайлинг — в 2017 году, но у нас обновленный Qashqai появился лишь в 2019-м. Сборка — в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1.2Т (115 л.с.) — от 1 250 000 ₽
2.0 (144 л.с.) — от 1 400 000 ₽
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Renault Arkana
Дебют состоялся в 2019 году. В основе — платформа Global Access, в которой больше половины узлов новые. Сборка — в Москве.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1.6 (114 л.с.) — от 1 015 000 ₽
1.3Т (150 л.с.) — от 1 249 990 ₽
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Kia Sportage
Дебютировал в 2015 году. В 2018 году — рестайлинг. Сборка — в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 2.0 (150 л.с.) — от 1 389 900 ₽
2.4 (184 л.с.) — от 1 854 900 ₽
дизельный: 2.0 (185 л.с.) — от 2 304 900 ₽
Жилплощадь
Рено-вация в действии: взяли «старую хрущевку» платформы B0 и перестроили в большую и красивую машину другого класса. Фасад удался: дерзкие росчерки светодиодных ходовых огней, кузов а‑ля BMW X6. И эффектные задние фонари.
Интерьер возвращает в реальность: это не элитное жилье. Жесткий пластик прогибается только в месте пассажирской подушки — просто потому, что там нет ребрá жесткости. Климат-контроль однозонный вне зависимости от толщины кошелька. Карманы в дверях не рассчитаны на стакан или бутылку с водой. Хорошо хоть, руль стал регулироваться по вылету, а между передними сиденьями нашлось место для бокса.
Renault Arkana
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Приборы удивляют обильной штриховкой и «нечетной» оцифровкой. Монохромный дисплей имеет лишь одну активную строку.
Приборы удивляют обильной штриховкой и «нечетной» оцифровкой. Монохромный дисплей имеет лишь одну активную строку.
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Топовая мультимедиасистема — с экраном хорошей четкости, на котором не остаются отпечатки пальцев. Но быстродействие никакое.
Топовая мультимедиасистема — с экраном хорошей четкости, на котором не остаются отпечатки пальцев. Но быстродействие никакое.
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Солнцезащитные козырьки перепутаны местами — макияжное зеркало смотрит в лобовое стекло. Думали, виной всему московская сборка. Оказалось, ошибка дилера.
Солнцезащитные козырьки перепутаны местами — макияжное зеркало смотрит в лобовое стекло. Думали, виной всему московская сборка. Оказалось, ошибка дилера.
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Интерьер отбрасывает серую тень на яркую внешность. На материалах и организации пространства явно сэкономили. Вариатор X‑Tronic неплохо конкурирует с классическими автоматами и хорошо сработался с 1,33‑литровым турбомотором.
Интерьер отбрасывает серую тень на яркую внешность. На материалах и организации пространства явно сэкономили. Вариатор X‑Tronic неплохо конкурирует с классическими автоматами и хорошо сработался с 1,33‑литровым турбомотором.
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Селектор трансмиссии — как на других Renault. Межосевую муфту можно заблокировать.
Селектор трансмиссии — как на других Renault. Межосевую муфту можно заблокировать.
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В кои-то веки в Renault сделали удобную площадку под смартфон.
В кои-то веки в Renault сделали удобную площадку под смартфон.
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Климат-контроль только однозонный. Управлять им удобно, претензий к работе системы нет.
Климат-контроль только однозонный. Управлять им удобно, претензий к работе системы нет.
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В меру плотные сиденья Арканы неплохо спрофилированы. Не хватает диапазона регулировки по высоте.
В меру плотные сиденья Арканы неплохо спрофилированы. Не хватает диапазона регулировки по высоте.
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Человек ростом под 190 см без проблем усаживается «сам за собой». Главное — пригнуться при входе: проем задней двери Арканы низкий.
Человек ростом под 190 см без проблем усаживается «сам за собой». Главное — пригнуться при входе: проем задней двери Арканы низкий.
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Единственная радость пассажиров — обогрев задних сидений.
Единственная радость пассажиров — обогрев задних сидений.
На Qashqai никто не таращится, как на Аркану, хотя после обновления он стал повеселее. Салон — это мягкий пластик и недоступные Аркане раздельный климат-контроль и панорамная крыша. Но почему не покидает ощущение советской гостиницы со скореньким евроремонтом? Обогрев сидений включается допотопными прямоугольными кнопками, а система кругового обзора транслирует картинку на старый экран «черно-белого» разрешения.
Nissan Qashqai
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Между глубокими колодцами приборов — красочный дисплей с хорошей четкостью и высокой информативностью.
Между глубокими колодцами приборов — красочный дисплей с хорошей четкостью и высокой информативностью.
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Топовая мультимедийка словно из прошлого века: экран со слабым разрешением и куча кнопок. Не этого ждешь от машины стоимостью под два миллиона.
Топовая мультимедийка словно из прошлого века: экран со слабым разрешением и куча кнопок. Не этого ждешь от машины стоимостью под два миллиона.
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По качеству материалов Nissan превосходит Аркану, но дизайн — такая же тоска. Вариатор Ниссана (как и у Renault) уверенно выполняет свои обязанности и не позволяет стрелке тахометра зависать в одном положении.
По качеству материалов Nissan превосходит Аркану, но дизайн — такая же тоска. Вариатор Ниссана (как и у Renault) уверенно выполняет свои обязанности и не позволяет стрелке тахометра зависать в одном положении.
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Шайба управления полноприводной трансмиссией — как у Арканы. Обогрев сидений заднего ряда общий: кнопка лишь одна.
Шайба управления полноприводной трансмиссией — как у Арканы. Обогрев сидений заднего ряда общий: кнопка лишь одна.
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Многие функции «запитаны» на унылые прямоугольные клавиши.
Многие функции «запитаны» на унылые прямоугольные клавиши.
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Площадка под смартфон не рассчитана на современные устройства — маловата.
Площадка под смартфон не рассчитана на современные устройства — маловата.
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Передним сиденьям не хватает боковой поддержки и длины подушки.
Передним сиденьям не хватает боковой поддержки и длины подушки.
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Второй ряд Кашкая самый тесный в тестовой тройке. Человек ростом 190 см упирается коленями в спинку переднего сиденья.
Второй ряд Кашкая самый тесный в тестовой тройке. Человек ростом 190 см упирается коленями в спинку переднего сиденья.
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Для пассажиров второго ряда — свои дефлекторы вентиляции.
Для пассажиров второго ряда — свои дефлекторы вентиляции.
Sportage — это хороший сетевой отель. Тут нет обязательной кожи на сиденьях, панорамы во всю крышу и бесключевого доступа. Захочешь большего — в «мини-баре» есть много комплектаций за доплату. А так — правильная посадка, приятная ткань, добротная мультимедийка, играющая не хуже реношной акустики Bose. Ни одна кнопка не выглядит инородно. Удобно и спереди и сзади, в багажнике достаточно мéста.
Kia Sportage
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Приборы — образец лаконичности. Монохромный дисплей дает максимум информации на квадратный сантиметр.
Приборы — образец лаконичности. Монохромный дисплей дает максимум информации на квадратный сантиметр.
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Развлекательный центр на тестовом Kia не самый продвинутый — с семидюймовым экраном. Без навигации, но с возможностью «зеркалить» смартфоны.
Развлекательный центр на тестовом Kia не самый продвинутый — с семидюймовым экраном. Без навигации, но с возможностью «зеркалить» смартфоны.
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Интерьер Kia самый взрослый. Это касается всего — посадки, материалов, дизайна. Шестиступенчатый автомат не образец быстродействия. Включение режима «спорт» немного
смазывает паузы при переходе вниз.
Интерьер Kia самый взрослый. Это касается всего — посадки, материалов, дизайна. Шестиступенчатый автомат не образец быстродействия. Включение режима «спорт» немного
смазывает паузы при переходе вниз.
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Помимо возможности заблокировать межосевую муфту есть ассистент спуска с горы. Работает исправно.
Помимо возможности заблокировать межосевую муфту есть ассистент спуска с горы. Работает исправно.
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Блок двухзонного климат-контроля удобен: две вращающиеся рукоятки температуры и кнопки. Вся информация выводится на центральный экран.
Блок двухзонного климат-контроля удобен: две вращающиеся рукоятки температуры и кнопки. Вся информация выводится на центральный экран.
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Передние сиденья Kia удобны — отлично спрофилированы, длины подушки хватает, диапазона регулировок тоже. Чуть недостает опоры в плечах.
Передние сиденья Kia удобны — отлично спрофилированы, длины подушки хватает, диапазона регулировок тоже. Чуть недостает опоры в плечах.
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Sportage не уступает Аркане по простору сзади. А проем выше, поэтому садиться удобнее.
Sportage не уступает Аркане по простору сзади. А проем выше, поэтому садиться удобнее.
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У задних пассажиров есть свой обогрев и дефлекторы вентиляции.
У задних пассажиров есть свой обогрев и дефлекторы вентиляции.
Qashqai вмещает чуть меньше багажа, зато задним пассажирам он очень рад. В Renault и Kia мéста во втором ряду не с избытком, но хватает. Вещей с собой в Аркане много не увезешь, а дверь багажника поднимается невысоко — рассечь голову о замок проще простого.
Звезда мотору
Было бы логично увидеть под капотом Арканы двухлитровый атмосферник — как у Кашкая, Икс-Трейла и Колеоса. Но нет, кросс-купе посвистывает турбиной. «Четверка» объемом 1,33 литра знакома по Мерседесу А‑класса, а вариатор X‑Tronic взят от Колеоса.
Газовые упоры капота Арканы — очень приятная мелочь, которая в сегменте встречается всё реже.
Газовые упоры капота Арканы — очень приятная мелочь, которая в сегменте встречается всё реже.
Вопросы насчет надежности и веры наших покупателей в светлое будущее турбожужжалок оставим на потом. Но факт: один и тридцать три богатыря задорно разгоняют Аркану. Предельные 250 ньютон-метров собираются в кулак уже на 1700 об/мин. Вариатор не замораживает стрелку тахометра и оперативно меняет передаточное отношение. Итог — Arkana динамичнее большинства одноклассников схожей мощности. Это касается как спринта до 100 км/ч, так и удобства управления тягой. И расход божеский: в городе Arkana укладывается в 10 литров 95‑го.
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Arkana на ровной дороге — это высокая стабильность на прямой и не очень высокая точность в поворотах. На грунтовке Arkana очень комфортна — неровности без следа расщепляются подвеской. Но срыв задней оси в занос требует от водителя хороших навыков.
Arkana на ровной дороге — это высокая стабильность на прямой и не очень высокая точность в поворотах. На грунтовке Arkana очень комфортна — неровности без следа расщепляются подвеской. Но срыв задней оси в занос требует от водителя хороших навыков.
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Вывешивается Arkana чуть позже соперников, и кузов почти не играет: дверь багажника закрылась без проблем.
Вывешивается Arkana чуть позже соперников, и кузов почти не играет: дверь багажника закрылась без проблем.
Двухлитровый двигатель Ниссана к такой диете не приучен: ему на два-три литра больше подавай. И если в достижении первых 100 км/ч разница еще невелика, то в эластичности Arkana уверенно берет верх.
Sportage тоже не спортсмен. Мотор у него веселее ниссановского, но автомату остро не хватает сообразительности. В итоге Arkana кладет Kia и Qashqai на их атмосферные лопатки.
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Qashqai склонен к срыву задней оси при резких маневрах — подобно Аркане. Но корректировать занос проще. На прямой Nissan неплох и острее, чем Arkana, реагирует на руль. Малину портят совершенно неизолированные арки колес — шумно!
Qashqai склонен к срыву задней оси при резких маневрах — подобно Аркане. Но корректировать занос проще. На прямой Nissan неплох и острее, чем Arkana, реагирует на руль. Малину портят совершенно неизолированные арки колес — шумно!
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При диагональном вывешивании кузов Ниссана дышит сильнее всех — в зазор между крышкой багажника и задним крылом пролезают пальцы.
При диагональном вывешивании кузов Ниссана дышит сильнее всех — в зазор между крышкой багажника и задним крылом пролезают пальцы.
В поворотах Kia берет уверенный реванш — точные реакции, высокая устойчивость на дуге и стабильность на прямой. Вкусности в этом никакой, а при смене курса даже возникает легкая паразитная раскачка, - но Sportage надежен и понятен.
Arkana — лучшее, что строилось на платформе Global Access (она же В0). Но от С‑кроссовера хочется большего! А что мы имеем? Задержки в реакциях, излишние крены и склонность к резкому срыву задней оси в поворотах. Так и тянет всыпать рулевому механизму Арканы по передаточное число! Три долгих оборота от упора до упора с пустым «нулем» не есть хорошо.
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Kia Sportage — самый стабильный. Дольше остается на траектории и требует меньше действий для стабилизации. Шасси Kia лучшее на асфальте: точные реакции, «короткий» руль и стабильность на прямой.
Kia Sportage — самый стабильный. Дольше остается на траектории и требует меньше действий для стабилизации. Шасси Kia лучшее на асфальте: точные реакции, «короткий» руль и стабильность на прямой.
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При диагоналке кузов Kia слегка перекашивает. Но дверь багажника не нужно направлять, чтобы закрыть.
При диагоналке кузов Kia слегка перекашивает. Но дверь багажника не нужно направлять, чтобы закрыть.
На Ниссане руль тоже надо крутить изрядно. Но в нулевом положении не только «вакуум»: Qashqai демонстрирует, что и с таким «длинным» рулем можно умело держаться траектории с минимальной корректировкой курса. Кашкаю тоже свойственен занос при переборе скорости в повороте, но на фоне Арканы он — сама послушность. Однако Sportage еще взрослее.
Тишь да зуд
Не зря ниссановцы дотачивали шасси Кашкая! Пристойная управляемость не стала приговором на разбитом грейдере — Qashqai отсеивает все толчки и удары. А про шумоизоляцию колесных арок словно забыли: барабанит, как град по металлочерепице.
Вот уж над чем хорошо поработали в Аркане, так это над шумкой. В негромком хоре движения нет явных солистов. И ударов на руле нет (прощайте, Duster с Каптюром!): новый электроусилитель вычеркнул их из списка раздражителей.
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Геометрическая проходимость немногим хуже, чем у Дастера. Можно заблокировать межосевую муфту, но отключаемая противобуксовочная система вдруг оживает в самый неподходящий момент.
Геометрическая проходимость немногим хуже, чем у Дастера. Можно заблокировать межосевую муфту, но отключаемая противобуксовочная система вдруг оживает в самый неподходящий момент.
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Двигатель и трансмиссия Арканы прикрыты металлической защитой, под которой мы намерили 20 см просвета.
Двигатель и трансмиссия Арканы прикрыты металлической защитой, под которой мы намерили 20 см просвета.
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Щитками, пусть и пластиковыми, прикрыты задний редуктор и топливный бак Renault.
Щитками, пусть и пластиковыми, прикрыты задний редуктор и топливный бак Renault.
Материалы по теме
Устранив старые недочеты, реношники почему-то проморгали новые. Двигатель на холостых оборотах дает на все органы управления зуд, который выходит на восьмидесятый левел при подключении компрессора кондиционера. Ну как так?! Позитивное впечатление от хорошей шумоизоляции и отличной плавности хода подпорчено вибрациями мотора.
Проблема становится еще очевиднее, когда пересаживаешься в Sportage. На холостых о работе мотора сообщает только тахометр. Ветер почти не гуляет по зеркалам и рейлингам. А посредственная (традиционно для «корейцев») изоляция дорожных шумов кажется отменной на фоне шумного Ниссана. Лишь врывающийся рев мотора при уходе автомата вниз может нарушить покой. Плавность хода никогда не была сильной стороной этого кроссовера Kia, но на большинстве ям и колдобин он держит удар.
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Qashqai быстро начинает волочиться брюхом по раскисшей грунтовке. Хорошо, что электроника позволяет жестче буксовать.
Qashqai быстро начинает волочиться брюхом по раскисшей грунтовке. Хорошо, что электроника позволяет жестче буксовать.
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Под защитой мотора у Кашкая всего 175 мм. Угол въезда небольшой.
Под защитой мотора у Кашкая всего 175 мм. Угол въезда небольшой.
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Редуктор Ниссана совершенно не защищен. Вне асфальта нужно осторожничать.
Редуктор Ниссана совершенно не защищен. Вне асфальта нужно осторожничать.
Изваляться в грязи Sportage тоже может, но 175 мм под защитой двигателя и открытый всем камням и корягам привод муфты заставляют осторожничать. И это обидно, ведь классический автомат вкупе с полностью отключаемой системой стабилизации позволяют буксовать сколько душе угодно.
Nissan долгих пробуксовок не любит: ESP можно отключить, но управлять тягой на бездорожье при наличии вариатора гораздо сложнее — тяга иногда слабеет. И те же 175 мм клиренса как гарантия наследить днищем на грунте.
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Sportage не блещет геометрической проходимостью. Полностью отключаемая электроника позволяет буксовать сколь угодно долго.
Sportage не блещет геометрической проходимостью. Полностью отключаемая электроника позволяет буксовать сколь угодно долго.
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Под металлической защитой Спортиджа — 175 мм. А угол въезда наименьший в тесте.
Под металлической защитой Спортиджа — 175 мм. А угол въезда наименьший в тесте.
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Сервопривод межосевой муфты у Kia ничем не защищен, и его легко повредить на бездорожье.
Сервопривод межосевой муфты у Kia ничем не защищен, и его легко повредить на бездорожье.
Под металлическим щитом Арканы — 20‑сантиметровая пропасть. Можно не красться на цыпочках и брать раскисшую грунтовку ходом. Это важно еще и потому, что останавливаться нельзя! Отключаемая электроника просыпается на 50 км/ч, поэтому при сильной пробуксовке остаешься без тяги в самый неподходящий момент. Если бы не эта особенность, Arkana могла бы гораздо больше. А так она встала на один уровень с не самыми сильными «проходимцами», с которыми свел ее тест.
ВЫВОДЫ
Sportage не провалился ни в одном испытании и доказал, что по праву входит в число лидеров сегмента. Очень сбалансированный автомобиль! Qashqai заметно похорошел и подтянулся после обновления. Но вопросы еще есть, а ценник их только усиливает.
Arkana уступила существенно более дорогому Кашкаю самую малость. Она отлично подойдет тем, кто вырос из кроссоверов B‑класса, но на Tiguan или Sportage еще не накопил. И всё у нее хорошо, хотя чувство, что вас где-то обманули, не дает покоя. Реновация!
От автора: «Французам надо пересмотреть ценовую политику и ввести более простые комплектации Арканы с полным приводом: к машине за полтора миллиона много вопросов».
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
KIA SPORTAGE
NISSAN QASHQAI
RENAULT ARKANA
Рабочее место водителя
Меньше всего вопросов — к сиденьям Kia: широкий диапазон регулировок и хороший профиль. Аркане и Кашкаю остро не хватает диапазона регулировки по высоте. Кожа руля у Kia скользкая, но этим претензии к органам управления исчерпываются. У него же самая удобная приборная панель. Аркане не хватает диапазона регулировки руля по вылету. Arkana и Qashqai оборудованы системой кругового обзора, а естественный обзор у них небезупречен — особенно через салонное зеркало. У Kia ситуация обратная.
Сиденье
9
8
8
Органы управления
9
9
8
Обзор
8
8
8
Салон
Kia и Nissan — это широкие дверные проемы и масса отделений для мелких вещей. У Арканы неудобные карманы в дверях, «тугая» мультимедийная система. Самый тесный задний ряд — в Ниссане. Багажник Арканы самый маленький, а у Kia — самый большой.
Передняя часть
9
9
8
Задняя часть
8
7
8
Багажник
8
8
7
Ходовые качества
Лучше всего шасси настроено у Kia и Ниссана. У Арканы слишком «длинный» руль с пустым «нулем». А по динамике она лучшая: отличная тяга во всем диапазоне оборотов. Ниссану не хватает силенок самогó мотора, динамике Kia вредит вялость автомата. К тормозам всех троих серьезных претензий нет.
Динамика
8
8
9
Тормоза
9
9
9
Управляемость
9
9
8
Комфорт
Лучшая плавность хода — у Renault, но достают вибрации двигателя на холостых. Sportage тоже хорош. А у Ниссана отвратительная изоляция дорожных шумов. У Kia и Ниссана — двухзонный климат-контроль и обогрев руля. В Kia обогревается только зона покоя щеток, а не всё стекло. В Кашкае обогрев задних сидений завязан на одну кнопку, которая расположена… в передней части салона. У Арканы только однозонный климат-контроль.
Шум
8
7
7
Плавность хода
8
8
9
Климат
9
9
8
Приспособленность к России
Капот Арканы — с пневмоупорами. Геометрическая проходимость у нее лучше, топливный бак и задний редуктор защищены. У Ниссана и Kia клиренс меньше. Самая разветвленная дилерская сеть и наиболее выгодные условия гарантии — у Kia.
Геометрическая проходимость
8
8
9
Сервис
9
8
8
Эксплуатация
8
8
8
Промежуточная оценка
8,47
8,20
8,13
Поведение вне дороги
Все автомобили позволяют заблокировать межосевую муфту. В Kia есть ассистент спуска с горы, можно полностью отключить ESP. У Ниссана ESP тоже отключается, электроника душит двигатель, чтобы сберечь вариатор и муфту. Противобуксовочная система Арканы автоматически подключается в самый неподходящий момент.
Энерговооруженность
9
8
8
Выносливость
9
8
8
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,50
8,17
8,11
KIA SPORTAGE
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Хороший баланс управляемости и плавности хода; проработанное рабочее место, удобный салон; хорошее соотношение цены и качества
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Задумчивый автомат, небольшой дорожный просвет и незащищенное днище
NISSAN QASHQAI
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Неплохая управляемость, приличная плавность хода; отличные органы управления
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Тесный задний ряд, слабая шумоизоляция колесных арок; непомерно высокая цена старших комплектаций
RENAULT ARKANA
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Отличная плавность хода, классная связка мотор/коробка; стильный экстерьер
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Проблемы с управляемостью; дешевые материалы отделки салона, задумчивая мультимедийка, маленький багажник
- Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке.
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