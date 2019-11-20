Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: проверка бездорожьем и асфальтом

Arkana — это не Duster и не Kaptur, как нас уверяют. «За рулем» проверил, что она может противопоставить популярным Nissan Qashqai и Kia Sportage.

— Саня, ты это видел? Что за ерунда?

Наш фотограф Гоша Садков подтащил меня к Аркане и ткнул в солнцезащитные козырьки: их перепутали местами — при сложенных козырьках макияжные зеркала смотрят вниз. И это на машине за полтора миллиона, Карл! Может, рановато ее сравнивать с приличными кроссоверами?

Но не будем же отступать! Arkana — с турбомотором мощностью 150 сил и вариатором. Qashqai — с таким же вариатором и хорошо знакомым 144‑сильным двухлитровым атмосферником; с панорамной крышей и массой допов он тянет на миллион восемьсот.

Sportage тоже двухлитровый, но у него классический автомат. Комплектация ближе к народу — с тканевыми сиденьями. Такой автомобиль стóит миллион семьсот.

Nissan Qashqai Представлен в 2014 году. Рестайлинг — в 2017 году, но у нас обновленный Qashqai появился лишь в 2019-м. Сборка — в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.2Т (115 л.с.) — от 1 250 000 ₽

2.0 (144 л.с.) — от 1 400 000 ₽ Renault Arkana Дебют состоялся в 2019 году. В основе — платформа Global Access, в которой больше половины узлов новые. Сборка — в Москве. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (114 л.с.) — от 1 015 000 ₽

1.3Т (150 л.с.) — от 1 249 990 ₽ Kia Sportage Дебютировал в 2015 году. В 2018 году — рестайлинг. Сборка — в Калининграде. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2.0 (150 л.с.) — от 1 389 900 ₽

2.4 (184 л.с.) — от 1 854 900 ₽

дизельный: 2.0 (185 л.с.) — от 2 304 900 ₽

Жилплощадь

Рено-вация в действии: взяли «старую хрущевку» платформы B0 и перестроили в большую и красивую машину другого класса. Фасад удался: дерзкие росчерки светодиодных ходовых огней, кузов а‑ля BMW X6. И эффектные задние фонари.

Интерьер возвращает в реальность: это не элитное жилье. Жесткий пластик прогибается только в месте пассажирской подушки — просто потому, что там нет ребрá жесткости. Климат-контроль однозонный вне зависимости от толщины кошелька. Карманы в дверях не рассчитаны на стакан или бутылку с водой. Хорошо хоть, руль стал регулироваться по вылету, а между передними сиденьями нашлось место для бокса.

Renault Arkana

Приборы удивляют обильной штриховкой и «нечетной» оцифровкой. Монохромный дисплей имеет лишь одну активную строку.

Топовая мультимедиасистема — с экраном хорошей четкости, на котором не остаются отпечатки пальцев. Но быстродействие никакое.

Солнцезащитные козырьки перепутаны местами — макияжное зеркало смотрит в лобовое стекло. Думали, виной всему московская сборка. Оказалось, ошибка дилера.

Интерьер отбрасывает серую тень на яркую внешность. На материалах и организации пространства явно сэкономили. Вариатор X‑Tronic неплохо конкурирует с классическими автоматами и хорошо сработался с 1,33‑литровым турбомотором.

Селектор трансмиссии — как на других Renault. Межосевую муфту можно заблокировать.

В кои-то веки в Renault сделали удобную площадку под смартфон.

Климат-контроль только однозонный. Управлять им удобно, претензий к работе системы нет.



В меру плотные сиденья Арканы неплохо спрофилированы. Не хватает диапазона регулировки по высоте.

Человек ростом под 190 см без проблем усаживается «сам за собой». Главное — пригнуться при входе: проем задней двери Арканы низкий.

Единственная радость пассажиров — обогрев задних сидений.



На Qashqai никто не таращится, как на Аркану, хотя после обновления он стал повеселее. Салон — это мягкий пластик и недоступные Аркане раздельный климат-контроль и панорамная крыша. Но почему не покидает ощущение советской гостиницы со скореньким евроремонтом? Обогрев сидений включается допотопными прямоугольными кнопками, а система кругового обзора транслирует картинку на старый экран «черно-белого» разрешения.

Nissan Qashqai

Между глубокими колодцами приборов — красочный дисплей с хорошей четкостью и высокой информативностью.

Топовая мультимедийка словно из прошлого века: экран со слабым разрешением и куча кнопок. Не этого ждешь от машины стоимостью под два миллиона.

По качеству материалов Nissan превосходит Аркану, но дизайн — такая же тоска. Вариатор Ниссана (как и у Renault) уверенно выполняет свои обязанности и не позволяет стрелке тахометра зависать в одном положении.

Шайба управления полноприводной трансмиссией — как у Арканы. Обогрев сидений заднего ряда общий: кнопка лишь одна.

Многие функции «запитаны» на унылые прямоугольные клавиши.

Площадка под смартфон не рассчитана на современные устройства — маловата.



Передним сиденьям не хватает боковой поддержки и длины подушки.

Второй ряд Кашкая самый тесный в тестовой тройке. Человек ростом 190 см упирается коленями в спинку переднего сиденья.

Для пассажиров второго ряда — свои дефлекторы вентиляции.



Sportage — это хороший сетевой отель. Тут нет обязательной кожи на сиденьях, панорамы во всю крышу и бесключевого доступа. Захочешь большего — в «мини-баре» есть много комплектаций за доплату. А так — правильная посадка, приятная ткань, добротная мультимедийка, играющая не хуже реношной акустики Bose. Ни одна кнопка не выглядит инородно. Удобно и спереди и сзади, в багажнике достаточно мéста.

Kia Sportage Приборы — образец лаконичности. Монохромный дисплей дает максимум информации на квадратный сантиметр.

Развлекательный центр на тестовом Kia не самый продвинутый — с семидюймовым экраном. Без навигации, но с возможностью «зеркалить» смартфоны.

Интерьер Kia самый взрослый. Это касается всего — посадки, материалов, дизайна. Шестиступенчатый автомат не образец быстродействия. Включение режима «спорт» немного смазывает паузы при переходе вниз.

Помимо возможности заблокировать межосевую муфту есть ассистент спуска с горы. Работает исправно.

Блок двухзонного климат-контроля удобен: две вращающиеся рукоятки температуры и кнопки. Вся информация выводится на центральный экран.



Передние сиденья Kia удобны — отлично спрофилированы, длины подушки хватает, диапазона регулировок тоже. Чуть недостает опоры в плечах.

Sportage не уступает Аркане по простору сзади. А проем выше, поэтому садиться удобнее.

У задних пассажиров есть свой обогрев и дефлекторы вентиляции.

Qashqai вмещает чуть меньше багажа, зато задним пассажирам он очень рад. В Renault и Kia мéста во втором ряду не с избытком, но хватает. Вещей с собой в Аркане много не увезешь, а дверь багажника поднимается невысоко — рассечь голову о замок проще простого. Звезда мотору Было бы логично увидеть под капотом Арканы двухлитровый атмосферник — как у Кашкая, Икс-Трейла и Колеоса. Но нет, кросс-купе посвистывает турбиной. «Четверка» объемом 1,33 литра знакома по Мерседесу А‑класса, а вари­атор X‑Tronic взят от Колеоса. Газовые упоры капота Арканы — очень приятная мелочь, которая в сегменте встречается всё реже.

Вопросы насчет надежности и веры наших покупателей в светлое будущее турбожужжалок оставим на потом. Но факт: один и тридцать три богатыря задорно разгоняют Аркану. Предельные 250 ньютон-метров собираются в кулак уже на 1700 об/мин. Вариатор не замораживает стрелку тахометра и оперативно меняет передаточное отношение. Итог — Arkana динамичнее большинства одноклассников схожей мощности. Это касается как спринта до 100 км/ч, так и удобства управления тягой. И расход божеский: в городе Arkana укладывается в 10 литров 95‑го. Arkana на ровной дороге — это высокая стабильность на прямой и не очень высокая точность в поворотах. На грунтовке Arkana очень комфортна — неровности без следа расщепляются подвеской. Но срыв задней оси в занос требует от водителя хороших навыков.

Вывешивается Arkana чуть позже соперников, и кузов почти не играет: дверь багажника закрылась без проблем.

Двухлитровый двигатель Ниссана к такой диете не приучен: ему на два-три литра больше подавай. И если в достижении первых 100 км/ч разница еще невелика, то в эластичности Arkana уверенно берет верх. Sportage тоже не спортсмен. Мотор у него веселее ниссановского, но автомату остро не хватает сообразительности. В итоге Arkana кладет Kia и Qashqai на их атмо­сферные лопатки. Qashqai склонен к срыву задней оси при резких маневрах — подобно Аркане. Но корректировать занос проще. На прямой Nissan неплох и острее, чем Arkana, реагирует на руль. Малину портят совершенно неизолированные арки колес — шумно!

При диагональном вывешивании кузов Ниссана дышит сильнее всех — в зазор между крышкой багажника и задним крылом пролезают пальцы.

В поворотах Kia берет уверенный реванш — точные реакции, высокая устойчивость на дуге и стабильность на прямой. Вкусности в этом никакой, а при смене курса даже возникает легкая паразитная раскачка, - но Sportage надежен и понятен. Arkana — лучшее, что строилось на платформе Global Access (она же В0). Но от С‑кроссовера хочется большего! А что мы имеем? Задержки в реакциях, излишние крены и склонность к резкому срыву задней оси в поворотах. Так и тянет всыпать рулевому механизму Арканы по передаточное число! Три долгих оборота от упора до упора с пустым «нулем» не есть хорошо. Kia Sportage — самый стабильный. Дольше остается на траектории и требует меньше действий для стабилизации. Шасси Kia лучшее на асфальте: точные реакции, «короткий» руль и стабильность на прямой.

При диагоналке кузов Kia слегка перекашивает. Но дверь багажника не нужно направлять, чтобы закрыть.

На Ниссане руль тоже надо крутить изрядно. Но в нулевом положении не только «вакуум»: Qashqai демонстрирует, что и с таким «длинным» рулем можно умело держаться траектории с минимальной корректировкой курса. Кашкаю тоже свойственен занос при переборе скорости в повороте, но на фоне Арканы он — сама послушность. Однако Sportage еще взрослее. Тишь да зуд Не зря ниссановцы дотачивали шасси Кашкая! Пристойная управляемость не стала приговором на разбитом грейдере — Qashqai отсеивает все толчки и удары. А про шумоизоляцию колесных арок словно забыли: барабанит, как град по металлочерепице. Вот уж над чем хорошо поработали в Аркане, так это над шумкой. В негромком хоре движения нет явных солистов. И ударов на руле нет (прощайте, Duster с Каптюром!): новый электроусилитель вычеркнул их из списка раздражителей. Геометрическая проходимость немногим хуже, чем у Дастера. Можно заблокировать ­межосевую муфту, но отключаемая противобуксовочная система вдруг оживает в самый неподходящий момент.

Двигатель и трансмиссия Арканы прикрыты металлической защитой, под которой мы намерили 20 см просвета.

Щитками, пусть и пластиковыми, прикрыты задний редуктор и топливный бак Renault.

