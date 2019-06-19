Renault Arkana: первый подробный тест серийной машины

Мы уже рассказывали о предсерийных прототипах Арканы. «За рулем» познакомился на дорогах Питера с тем вариантом кроссовера, который через пару недель начнут выдавать покупателям. Спойлер: Arkana и порадует, и разочарует одновременно.

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Renault Arkana, без преувеличения, — главная новинка года на российском рынке. До сих пор такого сочетания цены и стиля у нас не было. Поэтому большой интерес к машине легко объясним.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков свел близкое знакомство с концептом, поездил на предсерийных тестовых образцах, облазил окончательный вариант машины. Мне же выпала честь первым проверить товарную Аркану на полноценном тест-драйве.

На предстартовом брифинге реношники объявили цены на весь ассортимент Аркан и сообщили, что заказать у дилера уже можно любую из них. Но вся десятка тестовых кроссоверов оказалась одинаковой: 150 турбосил, вариатор и полный привод. Что ж, объяснимо: французам хочется зайти с сильной карты, показав во всей красе принципиально новое сочетание двигателя и коробки.

На асфальте Renault Arkana в своей стихии. Стыки и ямы проезжает жестковато, но без боязни.

Ездить умеем

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Сколько я ни старался, крепкую дружбу мотора и вариатора расстроить не смог. На нажатие правой педали первый отвечает соответствующим своим силам и моменту ускорением, а бесступенчатая трансмиссия добавляет разнообразия нотам его песни, умело имитируя работу классической коробки передач.

Приятнее всего добавлять газу на городских скоростях. Спидометр резво закинет стрелку на 30–40 км/ч вверх, и вы не заметите, что пыл Арканы заметно остужается после отметки «80». Но отнюдь не исчезает! Особенно если сравнить с тем тандемом, который прежде стоял на топовых версиях других компактных реношных кроссоверов — атмосферник 2.0 и древний 4-ступенчатый автомат DP2. Задора кросс-купе хватает.

Я достаточно поездил на Дастере и Каптюре. Едва ли не больше нрава мотора и вариатора меня интересовали подвесочные настройки Арканы. Машины на платформе В0/Global Access отличает выдающаяся энергоемкость, отличная плавность хода, но при этом и заметные крены, мешающие ехать активно. С купеобразным кузовом и молодежным стилем Арканы это вяжется плохо, поэтому было очевидно, что настройки ходовой пересмотрят.

Светодиодный ближний и дальний свет — базовое оснащение всех Аркан. Как светит, проверить не смог: в Питере стоят белые ночи.

Ходовые вопросы

Успокою потенциальных и уже состоявшихся, но еще не получивших машины покупателей: с энергоемкостью подвески полный порядок! Правда, «дубасить» по нашим направлениям столь же комфортно, как на Дастере, не выйдет. Arkana подробно рассказывает о каждой выбоине под колесами. Чуть большей жесткостью инженеры расплатились за лучшее поведение в поворотах. Руль с электроусилителем из рук не рвется, шины размерности 215/60 R17 обладают «жирным» профилем. Если Duster и Kaptur короли разбитых дорог, Arkana — их королева.

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Шумоизоляция неплоха. Голос двигателя на разгоне не выходит за рамки приличия. Аэродинамический шум в районе боковых зеркал проступает после 110 км/ч и в целом неназойлив. Вот шины Bridgestone Dueler не любят шершавый асфальт: придется потерпеть. Если вы покупаете Аркану исключительно под «цивильное» использование, советую сразу же подобрать более тихую чисто дорожную резину.

Полноценной внедорожной части наш маршрут не предусматривает. Думаю, она и не нужна. Углы въезда и съезда у Арканы такие же, как у Каптюра. А о выносливости кроссоверной трансмиссии Renault рассказано уже много — даю ссылку на ее подвиги.

Забыть о прошлом

Главное достоинство Арканы — ее эргономика. Помня недоразумение с ней на всех «логаноподобных», я опасался, что и кросс-купе французы опорочат «альтернативными» решениями. Обошлось! Все клавиши на правильных местах. Позорные кнопки достались разве что обогреву задних сидений, но они хотя бы на виду, а не где-то в «слепой зоне».

Частокол бесполезных рисок становится гуще ближе к концу шкал. И зачем?

Это изречение приборки Арканы я не понял.

Приборная панель не несет следов родства с Каптюром и Дастером первого поколения.

Яндекс.Авто — продукт сырой. Как многолетний пользователь Яндекс.Навигатора на смартфоне я разочарован его реализацией в версии «Авто».

Селектор полноприводной трансмиссии хорошо знаком всем реношникам. Режим Lock, как и на остальных моделях, активен до 80 км/ч.

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Блок управления микроклиматом и красив, и функционален. Автоматика поддержания температуры, как и в любой бюджетной машине, небезупречна, но ужиться с ней можно. Замечания Arkana заслуживает за нелепый частокол рисок на спидометре и тахометре и теряющуюся в общем ряду клавишу аварийки (чтобы сказать «спасибо», приходится отрывать взгляд от дороги).

Едва выехав на маршрут, уже выдал комплимент мультимедийной системе. Экран повернут к водителю, за счет матовой поверхности и хорошей яркости отлично читается даже на ярком солнце. Меню выглядит благороднее, чем есть на самом деле: настроек минимум, исполнение команды идет с легкой задержкой. Зато можно заполнить виджетами по своему вкусу несколько экранов.

Отдельно — о новой функции переноса Яндекс.Навигатора со смартфона на штатный дисплей Арканы. Это провал! Навигация в таком режиме глючит заметно чаще, чем на телефоне. Программа занимает весь экран, лишая водителя данных о времени и температуре на улице (в штатном меню они, разумеется, показываются). Вдобавок ко всему по непонятной логике блокируются то одни, то другие горячие клавиши, расположенные по левому краю дисплея. С алгоритмом регулировки громкости музыки при включенном Яндекс.Навигаторе мы с коллегой так и не разобрались.

Сиденья мягкие, но в поворотах держат хорошо. Регулировки вылета поясничного упора и по высоте положены только водителю и не во всех комплектациях.

Багажник разочаровал: ни ниш, ни крючков для пакетов, ни ремней по бокам. Правда, есть небольшие органайзеры под полом сбоку от запаски.

Кто в бестселлеры последний?

Renault Arkana неплохо едет и «вкусно» стоит — от 999 000 рублей за 114 сил с «ручкой» и передним приводом до 1,5 млн рублей за упакованную по максимуму машину с турбомотором, вариатором и всеми ведущими колесами. Даже базовая комплектация неплоха: за миллион получите светодиодные фары (!), ESP, электропакет, аудиосистему, четыре подушки безопасности, а еще за 17 тысяч сверху — обогрев сидений и парктроник.

Во всех комплектациях кросс-купе обуто в шины 215/60 R17. В доступных версиях колеса штампованные, с мастерски замаскированными под «литьё» колпаками. Это ноу-хау Renault.

Для сравнения: полноприводный Haval F7 о 150 силах оценили в 1,53 млн рублей, аналогичной мощности Volkswagen Tiguan стартует с 1,97 млн, Kia Sportage 2.0 со всеми ведущими отдают как минимум за 1,7 млн. Не удивлен, что первые 300 Аркан разобрали «вслепую» за несколько дней. Полагаю, Аркане по силам отвоевать место в топ-25 российского рынка. По крайней мере, я бы ее в свой гараж поставил.

Renault Arkana TCe150 4x4

Длина/ширина/высота/база 4545/1820/1565/2721

Объем багажника (VDA) 409 л

Снаряженная масса 1378 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 110 кВт/149,6 л.с. при 5250 об/мин; 250 Н•м при 1700 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с

Максимальная скорость 191 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92/50 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,2 л/100 км

Трансмиссия полный привод; вариатор

Фото: Кирилл Милешкин и Renault