Arkana.онлайн: новый кроссовер продают по новой технологии

Renault Arkana — первый купе-кроссовер в массовом сегменте, первый автомобиль, созданный по идее и при активном участии российских специалистов. Он и мировую премьеру отпраздновал в Москве. Для такого уникума подобрали соответствующий способ продаж.

«Диджитализация» — модное и не всем понятное слово современного мира. В переводе на человеческий русский оно обозначает переход всего и вся в цифровой формат, в электронный вид. В этом направлении идут и продажи автомобилей. Маркетинговые отделы мировых автоконцернов уверяют нас: скоро мы забудем, что такое поход в автосалон и общение с живым менеджером.

Renault Arkana на старте продаж доступна для покупки только онлайн.

«Цифра» для народа

Весь процесс покупки новой машины (уверены, для многих он и сейчас остается трепетным и важным событием) будет происходить дистанционно. Конфигуратор на сайте поможет подобрать нужный вариант, а сам автомобиль доставят прямо к подъезду. Утопия далекого будущего? Отнюдь — уже реальность. Услугу по доставке автомобиля на дом можно было заказать с 23 мая, когда стартовали продажи версии Edition One, а в скором времени первые авто уже приедут к своим владельцам.

Что интересно: в числе пионеров внедрения инновации оказались не премиальные бренды, а народный Renault. Его онлайн-шоурум создан российскими сотрудниками Renault специально для нашей страны. Эта услуга востребована, и ее будут развивать.

Доказательство тому — смелый ход, который специалисты российского офиса Renault решили сделать на запуске продаж кроссовера Arkana. Машина эта по ряду параметров знаковая. Идея проекта родилась в России. Наши специалисты принимали активное участие в создании и доводке автомобиля. В результате получился самый доступный (и очень красивый!) на нашем рынке купе-кроссовер. А если отбросить Китай с его неисчислимыми собственными марками, то, пожалуй, и во всем мире. Мировой дебют Арканы, как концепта, так и серийной версии, случился в Москве. Согласитесь, в последние годы это крайне редкое событие.

Марка Renault в числе первых запустила в России полноценные продажи через интернет с показом актуального ассортимента машин у конкретных дилеров.

Этот набор уникальностей Арканы в Renault решили пополнить еще одной. Продажи машины начались и пока идут исключительно через интернет. Скептики и ретрограды были посрамлены: первая лимитированная партия кроссоверов из 300 ярко-красных экземпляров обрела владельцев буквально за несколько дней. А ведь это были кросс-купе в топовой комплектации с турбомотором и вариатором, которым в России якобы не доверяют. Как оказалось, это такой же миф, как и рассказы о том, что в нашей стране пока уровень проникновения интернета невелик.

Не заблудитесь

Алгоритм работы с шоурумом предельно прост. Сначала вам предлагается выбрать дилера, у которого вы собираетесь приобрести машину. На сайте представлен 61 регион России, так что удобным сервисом охвачена большая часть страны. После этого система покажет, какие конкретно автомобили есть в наличии. Из них вы выбираете подходящие вам модель, комплектацию и цвет. Можно сделать предзаказ на будущее производство, но в этом случае срок поставки, понятно, окажется больше.

Серьезность намерений предлагается подкрепить предоплатой. Чтобы оставить ее, придется встать с кресла перед компьютером только в том случае, если вы не помните реквизиты своей банковской карты. После перевода денег вы получите электронное письмо с подтверждением заказа, предварительным договором, спецификацией выбранного автомобиля и контактами дилера. При возникновении вопросов покупатель в любой момент сможет связаться с продавцом.

Бытует мнение, что россияне не слишком активно пользуются интернетом. Отнюдь! Тем, кто не успел в первые же дни забронировать Аркану, теперь приходится ждать следующей партии.

Важный момент: в случае последующего отказа от приобретения машины предоплата вернется вам в полном объеме. Если же все пойдет по плану, эта сумма идет в зачет полной стоимости автомобиля.Остается только дождаться поставки «ласточки» дилеру. Этот процесс может занять до трех недель времени с момента схода машины с конвейера. Однако если автомобиль уже на складе у дилера, что бывает в большинстве случаев, его можно забрать в тот же день. На последнем этапе, чтобы подписать договор купли-продажи и забрать ваш новый Renault Arkana, все-таки придется посетить дилера. Но это будет только один визит, тогда как при классической схеме их нередко требуется три-четыре. Для России с ее просторами и расположением дилеров обычно только в областных центрах это крайне удобно. Потратить несколько часов на дорогу придется единожды. А обратно — уже на новом любимце семьи.Отметим, что, выбрав онлайн-покупку вместо традиционного похода в сервис, клиент ни в чем не проигрывает. Ему также доступны все специальные условия и программы, приобретение автомобиля в кредит или по схеме trade-in. Для последней, кстати, тоже работает интернет-сервис дистанционной оценки машины.

Фото: Renault