Arkana.онлайн: новый кроссовер продают по новой технологии — журнал За рулем

Arkana.онлайн: новый кроссовер продают по новой технологии

Renault Arkana — первый купе-кроссовер в массовом сегменте, первый автомобиль, созданный по идее и при активном участии российских специалистов. Он и мировую премьеру отпраздновал в Москве. Для такого уникума подобрали соответствующий способ продаж.

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

«Диджитализация» — модное и не всем понятное слово современного мира. В переводе на человеческий русский оно обозначает переход всего и вся в цифровой формат, в электронный вид. В этом направлении идут и продажи автомобилей. Маркетинговые отделы мировых автоконцернов уверяют нас: скоро мы забудем, что такое поход в автосалон и общение с живым менеджером.

Renault Arkana на старте продаж доступна для покупки только онлайн.
Renault Arkana на старте продаж доступна для покупки только онлайн.

«Цифра» для народа

Весь процесс покупки новой машины (уверены, для многих он и сейчас остается трепетным и важным событием) будет происходить дистанционно. Конфигуратор на сайте поможет подобрать нужный вариант, а сам автомобиль доставят прямо к подъезду. Утопия далекого будущего? Отнюдь — уже реальность. Услугу по доставке автомобиля на дом можно было заказать с 23 мая, когда стартовали продажи версии Edition One, а в скором времени первые авто уже приедут к своим владельцам.

Что интересно: в числе пионеров внедрения инновации оказались не премиальные бренды, а народный Renault. Его онлайн-шоурум создан российскими сотрудниками Renault специально для нашей страны. Эта услуга востребована, и ее будут развивать.

Доказательство тому — смелый ход, который специалисты российского офиса Renault решили сделать на запуске продаж кроссовера Arkana. Машина эта по ряду параметров знаковая. Идея проекта родилась в России. Наши специалисты принимали активное участие в создании и доводке автомобиля. В результате получился самый доступный (и очень красивый!) на нашем рынке купе-кроссовер. А если отбросить Китай с его неисчислимыми собственными марками, то, пожалуй, и во всем мире. Мировой дебют Арканы, как концепта, так и серийной версии, случился в Москве. Согласитесь, в последние годы это крайне редкое событие.

Марка Renault в числе первых запустила в России полноценные продажи через интернет с показом актуального ассортимента машин у конкретных дилеров.
Марка Renault в числе первых запустила в России полноценные продажи через интернет с показом актуального ассортимента машин у конкретных дилеров.

Этот набор уникальностей Арканы в Renault решили пополнить еще одной. Продажи машины начались и пока идут исключительно через интернет. Скептики и ретрограды были посрамлены: первая лимитированная партия кроссоверов из 300 ярко-красных экземпляров обрела владельцев буквально за несколько дней. А ведь это были кросс-купе в топовой комплектации с турбомотором и вариатором, которым в России якобы не доверяют. Как оказалось, это такой же миф, как и рассказы о том, что в нашей стране пока уровень проникновения интернета невелик.

Не заблудитесь

Алгоритм работы с шоурумом предельно прост. Сначала вам предлагается выбрать дилера, у которого вы собираетесь приобрести машину. На сайте представлен 61 регион России, так что удобным сервисом охвачена большая часть страны. После этого система покажет, какие конкретно автомобили есть в наличии. Из них вы выбираете подходящие вам модель, комплектацию и цвет. Можно сделать предзаказ на будущее производство, но в этом случае срок поставки, понятно, окажется больше.

Серьезность намерений предлагается подкрепить предоплатой. Чтобы оставить ее, придется встать с кресла перед компьютером только в том случае, если вы не помните реквизиты своей банковской карты. После перевода денег вы получите электронное письмо с подтверждением заказа, предварительным договором, спецификацией выбранного автомобиля и контактами дилера. При возникновении вопросов покупатель в любой момент сможет связаться с продавцом.

Бытует мнение, что россияне не слишком активно пользуются интернетом. Отнюдь! Тем, кто не успел в первые же дни забронировать Аркану, теперь приходится ждать следующей партии.
Бытует мнение, что россияне не слишком активно пользуются интернетом. Отнюдь! Тем, кто не успел в первые же дни забронировать Аркану, теперь приходится ждать следующей партии.

Важный момент: в случае последующего отказа от приобретения машины предоплата вернется вам в полном объеме. Если же все пойдет по плану, эта сумма идет в зачет полной стоимости автомобиля.Остается только дождаться поставки «ласточки» дилеру. Этот процесс может занять до трех недель времени с момента схода машины с конвейера. Однако если автомобиль уже на складе у дилера, что бывает в большинстве случаев, его можно забрать в тот же день. На последнем этапе, чтобы подписать договор купли-продажи и забрать ваш новый Renault Arkana, все-таки придется посетить дилера. Но это будет только один визит, тогда как при классической схеме их нередко требуется три-четыре. Для России с ее просторами и расположением дилеров обычно только в областных центрах это крайне удобно. Потратить несколько часов на дорогу придется единожды. А обратно — уже на новом любимце семьи.Отметим, что, выбрав онлайн-покупку вместо традиционного похода в сервис, клиент ни в чем не проигрывает. Ему также доступны все специальные условия и программы, приобретение автомобиля в кредит или по схеме trade-in. Для последней, кстати, тоже работает интернет-сервис дистанционной оценки машины.

Arkana.онлайн: новый кроссовер продают по новой технологии
Фото: Renault
Arkana.онлайн: новый кроссовер продают по новой технологии
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Отзывы о Renault Arkana (1)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Автор описывает только одну модификацию с бензиновым двигателем. Ведь есть и дизельный двигатель, но о нем, ни слова, почему ???

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