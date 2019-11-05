Механика или автомат: жесткая проверка на Kia Sportage

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У каждого есть заветные места, где мечтаешь побывать. На Байкал я хотел попасть с детства. И въезжая на паром «Ольхонские ворота», не верил своему счастью. Самое большое пресноводное озеро континента, пятая часть мировых запасов воды — ни один географический факт не затмит красоты и величия, что открываются взору. Хорошо, один всё же есть: это самое глубокое озеро на планете. Именно у острова Ольхон, куда мы направлялись, и находится эта синяя бездна глубиной больше полутора километров.
Наконец, паром причалил, и я ступил на берег самого большого острова Байкала. Точнее, съехал. В моих руках — стандартный Kia Sportage с двухлитровым мотором, полным приводом и в популярной комплектации Luxe. Интересно, как он будет чувствовать себя вдали от городской цивилизации.
Ни одна фотография не передает эмоции, которые захватывают на берегу Байкала.
Ни одна фотография не передает эмоции, которые захватывают на берегу Байкала.
Буханкино царство
Ольхон — царство «буханок». Они составляют две трети автомобильной фауны, причем часто пасутся целыми стаями. Об асфальте тут не слышали, ровных дорог почти нет. Сплошной грейдер с периодическими ямами солидного калибра. Дело не в деньгах — экология! Потому другим автомобилям, в том числе и внедорожникам, тут непросто. Sportage не исключение.
Ульяновские «буханки» — самый популярный вид транспорта на острове Ольхон: дороги плохие, а возить туристов надо. Адекватной замены этим машинам нет. УАЗу стоит задуматься об открытии здесь дилерского центра — спрос обеспечен.
Ульяновские «буханки» — самый популярный вид транспорта на острове Ольхон: дороги плохие, а возить туристов надо. Адекватной замены этим машинам нет. УАЗу стоит задуматься об открытии здесь дилерского центра — спрос обеспечен.
Подвеска честно сопротивляется пробоям, но держать ту же скорость, что и уазики, — под сотню - просто нереально. Можно остаться без колес; они хоть и не самые низкопрофильные, 17‑дюймовые, но за них страшно. Случись что, отремонтировать шину будет негде, не говоря уже про колесо. За всё время мне на глаза попался только один шиномонтаж — в частном доме. Да и тот был закрыт.
Самый популярный путь на материк — паромная переправа. Если ехать без машины, до Ольхона можно добраться прямо из Иркутска — на «Комете».
Самый популярный путь на материк — паромная переправа. Если ехать без машины, до Ольхона можно добраться прямо из Иркутска — на «Комете».
Если к подвеске серьезных вопросов нет, то к ассистенту спуска с горы доверие растаяло. На пологих склонах он работает исправно, но как только дорога круто пошла вниз, система стала сбоить, распуская тормозá больше положенного. Чтобы не уехать в пропасть или не оказаться в Байкале, пришлось осаживать машину вручную.
У берега взору открывается глубокая синева озера. Вода какого-то фантастически насыщенного цвета — не каждое море может таким похвастаться. Подъехав к скале Шаманка (она же мыс Бурхан), где стоят священные столбы Сэргэ, натыкаешься сразу на несколько природных зон. Справа — настоящие прибалтийские пляжи: песчаный берег с дюнами среди хвои. Слева — уступы Шаманки и берег с мелкой галькой. А за спиной — степь. И в этом весь Ольхон — солнечный, суровый, разный.
Самое большое пресноводное озеро континента, пятая часть мировых запасов воды, но ни один географический факт не затмит красоты и величия Байкала.
Самое большое пресноводное озеро континента, пятая часть мировых запасов воды, но ни один географический факт не затмит красоты и величия Байкала.
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Впечатление смазано обилием мусора. Непосредственно на берегу его нет, но вот в поселке Хужир… Жизнь там не сахар. Бóльшую часть доходов получают от туристов. Раньше градообразующим предприятием был Маломорский рыбозавод, теперь от него остались только руины. Прибрежная зона активно зарастает турбазами и мини-гостиницами. В 2005 году на остров провели кабель, а до этого единственным источником электроэнергии были дизель-генераторы. Электричество с Большой земли хоть как-то облегчило жизнь. Полноценных АЗС нет — только одна частная, с цистерной. За топливом многие ездят на материк, отсюда и регулярные очереди на паром.
А медведи водятся? Это первое, что спросил я у местных. Михалычей на Ольхоне нет — им просто нечем здесь прокормиться, и можно безопасно бродить по округе. Правда, лет пять назад одна медведица всё же переплыла на остров, спасаясь от лесных пожаров. Но и без медведей живности хватает, не говоря уже про обитателей Байкала. Здесь огромное количество уникальной рыбы (ловля запрещена). И конечно же, местные нерпы. Обидно, но повстречаться с этими мимишными созданиями не довелось.
А вот совсем невеселая картина: надгробия и памятники повсюду. Людей Байкал забирает немало, большинство — зимой. Провал под лед — самая частая причина гибели. По крайней мере, если верить местным. Летом тоже случаются трагедии: волны на Байкале не особо большие, но очень резкие — и оказаться в ледяной воде (ее температура всегда не выше +10 °C), упав с легкого суденышка, проще простого.
Священные столбы Сэргэ. Опоясывающие их ленты — это дары, которые люди приносят духам озера.
Священные столбы Сэргэ. Опоясывающие их ленты — это дары, которые люди приносят духам озера.
Nu поехали уже!
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Покинув Ольхон и выбравшись на простор Большой земли, влип в трафик. В бесконечных обгонах двухлитровый мотор серии Nu в очередной раз подтвердил, что современные атмосферники, задушенные эконормами, не отличаются прытью. Выходы на встречку даются откровенно тяжело. Не спасает и механическая коробка — такой Sportage я тоже погонял в хвост и в гриву. Приходится уходить на две ступени вниз, а на затяжных подъемах можно забыть не только про шестую передачу, но частенько и про пятую.
Автомат, как ни странно, тут предпочтительнее: при сопоставимом ускорении не приходится постоянно переключать передачи самому, а аппетит у машины всего на пол-литра больше. Хотя в любом случае он немалый — 9,5 и 10 л/100 км соответственно. Для загородного режима откровенно много.
Пока я испытывал дефицит тяги и следил за уровнем топлива, на горизонте показалась Бугульдейка — село на берегу Байкала, близ которого находится большой мраморный карьер.
Мраморный карьер близ села Бугульдейка в 1990‑е годы был загублен неправильным взрывом — весь мрамор покрылся трещинами. Теперь это туристическое место.
Мраморный карьер близ села Бугульдейка в 1990‑е годы был загублен неправильным взрывом — весь мрамор покрылся трещинами. Теперь это туристическое место.
Этот карьер — памятник бездарному отношению к природным ресурсам. Качество мрамора, белого с серыми прожилками, было высочайшим. Его использовали и для изготовления скульптур, и для отделочных работ, требующих больших цельных массивов камня. В середине девяностых был произведен направленный взрыв для дальнейшей разработки, но расчеты оказались неверными — и весь мраморный массив в карьере пошел мелкими и крупными трещинами. Уникальное месторождение загубила глупая ошибка. Теперь этот мрамор можно использовать только для мелких изделий… Добывать его может каждый желающий — нужно только получить разрешение.
Байкал поглощает и не отпускает. Можно сколь угодно долго читать описания и статьи, но никакое слово, никакая фотография не передадут эту красоту. Мощную и одновременно невероятно хрупкую. Хочется наивно верить, что ничто и никогда ее больше не подпортит.
Фото: Александр Виноградов и Kia