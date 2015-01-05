Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: тест-драйв в цифрах

Больше дизелей — чище воздух. И это не миф! Новый виток обсуждения на форуме «За рулем» дал... дизельгейт. Как его удалось обратить на пользу экологии, рассказывает эксперт. 5 ошибок водителя: вот так мы вредим собственному здоровью Скучаете в пробке, облокотившись о бардачок? Подпираете рукой подбородок во время вождения или, может быть, постоянно вытягиваете шею, чтобы «было лучше видно»? Все это признаки неправильной посадки. И все эти как бы незаметные действия тянут за собой весьма ощутимые последствия. Выбираем лучший компактный кроссовер 2019 года. Нам важно ваше мнение! В 2019 году на российском рынке дебютировало сразу несколько интересных автомобилей, каждый из которых в той или иной степени попадает под модное определение «компактный кроссовер». А что вы думаете о каждом из них?