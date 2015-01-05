Сегодня, в 6:10 Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» испытали новую Аркану, сравнив ее с популярными C-кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage, и подготовили подробный технический справочник по ним. Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Nissan Qashqai и Kia Sportage, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут. ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
KIA SPORTAGE NISSAN QASHQAI RENAULT ARKANA Снаряженная / полная масса
1596 / 2150 кг
1575 / 1950 кг
1571 / 1954 кг
Время разгона 0–100 км/ч
11,6 с
10,5 с
10,5 с
Максимальная скорость
180 км/ч
182 км/ч
191 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 62 л
АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
11,2 / 6,7 / 8,3 л / 100 км
9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км
9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1999 см³
1997 см³
1332 см³
Мощность
110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин
106 кВт / 144 л.с. при 6000 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин
Крутящий момент
192 Н·м при 4000 об/мин
200 Н·м при 4400 об/мин
250 Н·м при 1700 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
A6
CVT
CVT
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х.
4,64 / 2,83 / 1,84 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,38
2,63–0,38 / 1,96
2,63–0,38 / 1,96
Главная передача
3,65
6,39
5,69
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / барабанные
Шины
225/60 R17
215/55 R18
215/60 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA SPORTAGE
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
197
NISSAN QASHQAI
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
133
RENAULT ARKANA
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
146
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
KIA SPORTAGE NISSAN QASHQAI RENAULT ARKANA Просвет
a
175 мм
175 мм*
210 мм*
b
220 мм
210 мм
220 мм
c
220 мм
205 мм
235 мм
Угол α
20,0°
20,5°
22,5°
β
27,5°
29,5°
27,0°
γ
19,0°
18,0°
18,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель KIA SPORTAGE NISSAN QASHQAI RENAULT ARKANA Рабочее место водителя
Меньше всего вопросов — к сиденьям Kia: широкий диапазон регулировок и хороший профиль. Аркане и Кашкаю остро не хватает диапазона регулировки по высоте. Кожа руля у Kia скользкая, но этим претензии к органам управления исчерпываются. У него же самая удобная приборная панель. Аркане не хватает диапазона регулировки руля по вылету. Arkana и Qashqai оборудованы системой кругового обзора, а естественный обзор у них небезупречен — особенно через салонное зеркало. У Kia ситуация обратная.
Сиденье
9 8 8
Органы управления
9 9 8
Обзор
8 8 8 Салон
Kia и Nissan — это широкие дверные проемы и масса отделений для мелких вещей. У Арканы неудобные карманы в дверях, «тугая» мультимедийная система. Самый тесный задний ряд — в Ниссане. Багажник Арканы самый маленький, а у Kia — самый большой.
Передняя часть
9 9 8
Задняя часть
8 7 8
Багажник
8 8 7 Ходовые качества
Лучше всего шасси настроено у Kia и Ниссана. У Арканы слишком «длинный» руль с пустым «нулем». А по динамике она лучшая: отличная тяга во всем диапазоне оборотов. Ниссану не хватает силенок самогó мотора, динамике Kia вредит вялость автомата. К тормозам всех троих серьезных претензий нет.
Динамика
8 8 9
Тормоза
9 9 9
Управляемость
9 9 8 Комфорт
Лучшая плавность хода — у Renault, но достают вибрации двигателя на холостых. Sportage тоже хорош. А у Ниссана отвратительная изоляция дорожных шумов. У Kia и Ниссана — двухзонный климат-контроль и обогрев руля. В Kia обогревается только зона покоя щеток, а не всё стекло. В Кашкае обогрев задних сидений завязан на одну кнопку, которая расположена… в передней части салона. У Арканы только однозонный климат-контроль.
Шум
8 7 7
Плавность хода
8 8 9
Климат
9 9 8 Приспособленность к России
Капот Арканы — с пневмоупорами. Геометрическая проходимость у нее лучше, топливный бак и задний редуктор защищены. У Ниссана и Kia клиренс меньше. Самая разветвленная дилерская сеть и наиболее выгодные условия гарантии — у Kia.
Геометрическая проходимость
8 8 9
Сервис
9 8 8
Эксплуатация
8 8 8 Промежуточная оценка 8,47 8,20 8,13 Поведение вне дороги
Все автомобили позволяют заблокировать межосевую муфту. В Kia есть ассистент спуска с горы, можно полностью отключить ESP. У Ниссана ESP тоже отключается, электроника душит двигатель, чтобы сберечь вариатор и муфту. Противобуксовочная система Арканы автоматически подключается в самый неподходящий момент.
Энерговооруженность
9 8 8
Выносливость
9 8 8
Ходы подвесок
8 8 8 Общая оценка 8,50 8,17 8,11
KIA SPORTAGE
Хороший баланс управляемости и плавности хода; проработанное рабочее место, удобный салон; хорошее соотношение цены и качества
Задумчивый автомат, небольшой дорожный просвет и незащищенное днище
NISSAN QASHQAI
Неплохая управляемость, приличная плавность хода; отличные органы управления
Тесный задний ряд, слабая шумоизоляция колесных арок; непомерно высокая цена старших комплектаций
RENAULT ARKANA
Отличная плавность хода, классная связка мотор/коробка; стильный экстерьер
Проблемы с управляемостью; дешевые материалы отделки салона, задумчивая мультимедийка, маленький багажник
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