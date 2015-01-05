Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали новую Аркану, сравнив ее с популярными C-кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Nissan Qashqai и Kia Sportage, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA SPORTAGE

NISSAN QASHQAI

RENAULT ARKANA

Снаряженная / полная масса

1596 / 2150 кг

1575 / 1950 кг

1571 / 1954 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,6 с

10,5 с

10,5 с

Максимальная скорость

180 км/ч

182 км/ч

191 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 62 л

АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

11,2 / 6,7 / 8,3 л / 100 км

9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км

9,1 / 6,1 / 7,2 л  / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1999 см³

1997 см³

1332 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин

106 кВт / 144 л.с. при 6000 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин

Крутящий момент

192 Н·м при 4000 об/мин

200 Н·м при 4400 об/мин

250 Н·м при 1700 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

A6

CVT

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,64 / 2,83 / 1,84 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,38

2,63–0,38 / 1,96

2,63–0,38 / 1,96

Главная передача

3,65

6,39

5,69

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / барабанные

Шины

225/60 R17

215/55 R18

215/60 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

KIA SPORTAGE

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

197

NISSAN QASHQAI

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

133

RENAULT ARKANA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

146


ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)


KIA SPORTAGE

NISSAN QASHQAI

RENAULT ARKANA

Просвет

a

175 мм

175 мм*

210 мм*

b

220 мм

210 мм

220 мм

c

220 мм

205 мм

235 мм

Угол

α

20,0°

20,5°

22,5°

β

27,5°

29,5°

27,0°

γ

19,0°

18,0°

18,5°



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

KIA SPORTAGE

NISSAN QASHQAI

RENAULT ARKANA

Рабочее место водителя

Меньше всего вопросов — к сиденьям Kia: широкий диапазон регулировок и хороший профиль. Аркане и Кашкаю остро не хватает диапазона регулировки по высоте. Кожа руля у Kia скользкая, но этим претензии к органам управления исчерпываются. У него же самая удобная приборная панель. Аркане не хватает диапазона регулировки руля по вылету. Arkana и Qashqai оборудованы системой кругового обзора, а естественный обзор у них небезупречен — особенно через салонное зеркало. У Kia ситуация обратная.

Сиденье

9

8

8

Органы управления

9

9

8

Обзор

8

8

8

Салон

Kia и Nissan — это широкие дверные проемы и масса отделений для мелких вещей. У Арканы неудобные карманы в дверях, «тугая» мультимедийная система. Самый тесный задний ряд — в Ниссане. Багажник Арканы самый маленький, а у Kia — самый большой.

Передняя часть

9

9

8

Задняя часть

8

7

8

Багажник

8

8

7

Ходовые качества

Лучше всего шасси настроено у Kia и Ниссана. У Арканы слишком «длинный» руль с пустым «нулем». А по динамике она лучшая: отличная тяга во всем диапа­зоне оборотов. Ниссану не хватает силенок самогó мотора, динамике Kia вредит вялость автомата. К тормозам всех троих серьезных претензий нет.

Динамика

8

8

9

Тормоза

9

9

9

Управляемость

9

9

8

Комфорт

Лучшая плавность хода — у Renault, но достают вибрации двигателя на холостых. Sportage тоже хорош. А у Ниссана отвратительная изоляция дорожных шумов. У Kia и Ниссана — двухзонный климат-контроль и обогрев руля. В Kia обогревается только зона покоя щеток, а не всё стекло. В Кашкае обогрев задних сидений завязан на одну кнопку, которая расположена… в передней части салона. У Арканы только однозонный климат-контроль.

Шум

8

7

7

Плавность хода

8

8

9

Климат

9

9

8

Приспособленность к России

Капот Арканы — с пневмоупорами. Геометрическая проходимость у нее лучше, топливный бак и задний редуктор защищены. У Ниссана и Kia клиренс меньше. Самая разветвленная дилерская сеть и наиболее выгодные условия гарантии — у Kia.

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

9

8

8

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8,47

8,20

8,13

Поведение вне дороги

Все автомобили позволяют заблокировать межосевую муфту. В Kia есть ассистент спуска с горы, можно полностью отключить ESP. У Ниссана ESP тоже отключается, электроника душит двигатель, чтобы сберечь вариатор и муфту. Противобуксовочная система Арканы автоматически подключается в самый неподходящий момент.

Энерговооруженность

9

8

8

Выносливость

9

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,50

8,17

8,11



KIA SPORTAGE

Хороший баланс управляемости и плавности хода; проработанное рабочее место, удобный салон; хорошее соотношение цены и качества
Задумчивый автомат, небольшой дорожный просвет и незащищенное днище

NISSAN QASHQAI

Неплохая управляемость, приличная плавность хода; отличные органы управления
Тесный задний ряд, слабая шумоизоляция колесных арок; непомерно высокая цена старших комплектаций

RENAULT ARKANA

Отличная плавность хода, классная связка мотор/коробка; стильный экстерьер
Проблемы с управляемостью; дешевые материалы отделки салона, задумчивая мультимедийка, маленький багажник

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