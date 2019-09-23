Renault Arkana, Duster, Kaptur: большой тест кроссоверов

Первый доступный купе-кроссовер, воплощенная идея российского офиса Renault. Базируется на дальнейшем развитии платформы B0/Global Access. Выпускается в Москве с середины 2019 года.

Гибрид дизайна европейской модели Captur и полноприводной платформы Global Access. Производство в столице идет с 2016 года, рестайлинга пока не было.

Первый бюджетный кроссовер-иномарка, быстро обошедший по продажам обе Нивы. В Европе уже два года продается машина второго поколения, у нас же с 2015-го идет рестайлинг первого. Сборка — в Москве.

Время — страшная сила. Когда Duster только появился в России, он играл в системе координат двух древних Нив и был на голову выше. Три года назад за сопоставимые деньги появились Creta и Kaptur — и в одночасье Duster превратился в бедного родственника.

Он воспринимается как сгусток эргономических недоразумений. Регулировка зеркал — под ручником, кнопки обогрева сидений — под бедрами, управление «круизом» и ограничителем скорости рассеяно по салону. Мультимедийный дисплей воткнут ниже некуда, а управляться с блоком микроклимата приходится исключительно вслепую: смотреть на него всё равно без толку: у панели обратный наклон, ничего не видно. Сиденья в Дастере самые неудобные в трио, с проваленной «поясницей». В сочетании с регулирующимся только по высоте рулем это усложняет поиск удобной посадки.

Регулировка зеркал — аккурат под ручником. Экономия на длине проводов и заодно намек: пользуйтесь только на стоянке.

Комбинация приборов лаконичная и хорошо читается. Дисплей в правом колодце только кажется большим, по факту он однострочный.

Интерьер — сгусток эргономических проблем. Мéста под клавиши на руле в избытке, однако управление «круизом» умудрились разнести по трем точкам салона. Блок управления микроклиматом архаичный и слепой, клавиши на консоли передают привет из прошлого века.

Конечно, Duster модернизировали — и он, как мог, окружил уютом задних пассажиров. Появилась отдельная розетка, плафон освещения, один подстаканник. Втроем — откровенно тесно, но жить можно.

Из Каптюра лепили «Duster для города». Внешне и внутренне получилось ярко, стильно, молодежно. В московском и питерском потоках Kaptur мелькает чаще, а вот стоит выбраться за пределы двух столиц, картина меняется на противоположную: машина для регионов — Duster.

Сиденье в Каптюре удобнее, и на него моя спина начинает жаловаться гораздо позже, чем на дастеровское. Эргономику правили основательно. Верхнюю часть передней панели инженеры привели в порядок, приладив на правильную высоту дисплей и воткнув блок управления автоматическим «климатом». Похоже, в этот момент пришли финансисты и сказали, что денег больше не дадут. Эргономисты как раз держали в руках шайбу трансмиссионных режимов и кнопку включения круиз-контроля. От обиды первую запулили в недра темной ниши перед рычагом коробки, а вторую уронили под ручник.

Хорошо хоть, успели выпросить куцый откидной подлокотник для водительского места — но только для машин в двух самых дорогих комплектациях. Тестовый Kaptur Play его не имеет. Зато в наличии мультимедийка с Яндекс.Авто. Работала всю неделю теста получше, чем на редакционной Весте, однако без зависаний не обошлось.

Шайбу выбора трансмиссионных режимов и тут перекрывает подстаканник. Вдобавок всё это упрятано в темную и глубокую нишу.

Интерьер можно развеселить контрастными вставками. Есть однозонный климат-контроль, но он без дисплея, а горящая лампочка на кнопке A/C означает (вопреки логике), что кондиционер выключен. По интерьеру и не скажешь, что этот городской модник — близкий родственник простака Дастера.

Под ручник упрятали кнопку включения «кру­иза» и ограничителя скорости. Лучше бы оставили там управление зеркалами, как в Дастере.

У Дастера — полочка, у Каптюра — полноценный бардачок. Сюда бы еще розетку…



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Когда реношники засели за Аркану, то ли бухгалтерии стало стыдно, то ли ее дверь предусмотрительно забаррикадировали. Альтернативно-бюджетных решений не видно, как ни смотри. Даже вечную ценность Renault не пощадили: клавиши обогрева сидений — неужели? — переехали на центральную консоль и стали двухпозиционными.

Передняя панель салона — практически как у нового Дастера, которого в России пока нет. Все клавиши наконец-то на правильных местах, искать с собаками не приходится. Сиденья удобнее на порядок, руль обрел регулировку по вылету, пусть и в скромном диапазоне (40 мм).

Передние сиденья ненамного удобнее дастеровских. Кнопка обогрева сиденья всё там же, в мертвой зоне.

По простору Kaptur и Duster ровня, но ехать в первом жестче.



Проблем две. Реношники с заслуженной гордостью прожужжали все уши, что Arkana своим рождением обязана прежде всего идеям российского офиса. Однако он, видимо, слишком «офранцузился»: оцифровка спидометра «нечетная». В городе, где нужно держать ухо востро со скоростью, градация «70-90-110» неудобна.

А мультимедийная система настолько сырая, что с нее разве что не капает. У Дастера функционал с дизайном попроще, зато понятна логика, клавиши не отклю­чаются по чуднόму алгоритму, а регулировка громкости не выводит из себя.

Renault Arkana

И снова этот ненужный частокол на циферблатах! В остальном к приборам не придраться.

Слева под рулем обосновался блок управления второстепенными функциями. У Арканы есть обогреваемый руль. Вместо заглушки устанавливается кнопка системы контроля мертвых зон.

В Аркане трансмиссионная шайба переехала к ручнику. Но тут они друг другу не мешают.



Интерьер с вкраплениями от пока недоступного нам Дастера второго поколения — самый современный в тройке. Центральная консоль на спортивный манер слегка развернута к водителю. Блок микроклимата однозонный, но оформлен очень стильно и удобно.

Задних пассажиров, отведавших Арканы, в два других Renault не переманишь. Иначе и быть не могло — с таким-то преимуществом в колесной базе. Плюс хороший для «купе» запас воздуха над головой, обогрев сидений и откидной подлокотник. Правда, кнопки «грелок» почему-то ставят на заводе на место USB-разъемов (либо едешь зимой в тепле, либо заряжаешь гаджеты), а в подлокотник забыли вмонтировать подстаканники.

В общем, по нутру Arkana — лучшая. Duster устроит непритязательных. А Kaptur — это серединка: городской костюмчик прикупил, но «село» из себя вывел не до конца.

Баллов в копилку посадки добавляет не только более удобное кресло, но и наконец-то появившийся центральный подлокотник с регулировкой по длине.

Такой уровень комфорта пассажирам Дастера и Каптюра и не снился: есть и подлокотник, и обогрев. Мéста тоже заметно больше.



Помериться силами

Тестовый Duster — с механической коробкой передач, что подчеркивает его неприспособленность к городу. Автомат ставят только с мотором 2.0 и полным приводом, и это не лучший вариант ни для мегаполиса, ни для трассы — Duster нерасторопен и прожорлив. На «ручке» быстро привыкаешь трогаться со второй передачи, оставляя очень короткую первую для бездорожья. Атмосферник эластичен и не заставляет лишний раз орудовать рычагом. Если ездить без пробок, то лучшего варианта и желать нечего.

Duster силен на бездорожье. Благодаря мягкой подвеске он самый «всеядный» на асфальте. Резвиться в «песочнице» на машине с механикой — одно удовольствие. Ходовая позволяет без стеснения валить поперек колеи.

Городской Kaptur — это тандем двух атмосферных литров и заслуженного четырехступенчатого автомата. Коробку в прежние годы часто ругали за ненадежность, но к появлению на кроссоверах Renault ее явно подлечили. На редакционной Алмере такая отходила 120 000 км без единого вопроса.

С автоматом обгоны просчитываешь заранее. Лучше не лениться и самому сбросить передачу перед выходом на встречку. А вот в борьбе с бензиновым аппетитом никакие ухищрения не срабатывают. Если укладываешься в десятку на сотню в смешанном цикле, считаешь это маленьким чудом.

Поднимать песчаные фонтаны мешал задумчивый автомат. Если гнать поперек накатанной колеи или по диагонали, трясет нещадно. На ходу Kaptur заметно жестче Дастера. Ему комфортнее на хорошем асфальте.

На Kaptur 1.6 ставят вариатор: экономично и для города условно достаточно. Об Аркане с двигателем 1.6 и вариатором сказать нечего. Журналистам такую машину пока не дают и, подозреваю, не дадут. Там всё должно быть грустно: даже Kaptur, который на 100–200 кг легче Арканы, с этим агрегатом — не самолет.

А топовый 150‑сильный турбомотор 1.3 в связке с вариатором — песня! Легко крутится и вселяет уверенность — на обгоны выходишь без опаски. Конечно, после 100 км/ч запас под педалью невелик, но у Каптюра и Дастера нет и этого, - разве что двухлитровые версии на «ручке» могут показать что-то похожее.

Arkana обладает самыми «асфальтовыми» настройками в троице. Она меньше, чем Kaptur, кренится и точнее следует за рулем, при том что по жесткости они сопоставимы. Вариатор не сильно стесняет водителя в желании пошустрить. Параметры геометрической проходимости неплохи, хотя длинную на фоне собратьев базу никуда не денешь.

Arkana однозначно заслуживает высшей оценки за силовой агрегат. С одной оговоркой: маленькому турбомотору еще предстоит доказать свою надежность.

Жесткость не порок?

Родство платформ не означает одинаковых ездовых повадок. Duster самый мягкий и всеядный из троицы. Ему абсолютно по барабану, чтó там под колесами. Асфальт кончится — не заметит. В поворотах платформа В0 играть в подвесочную аристократию не пытается. Так что держитесь за руль крепче и радуйтесь, что сиденье с аморфной боковой поддержкой не мешает компенсировать крен кузова наклоном тела.

Kaptur более жесткий. Причем не скажу, что валкость в поворотах заметно меньше. Тряска сильнее, это да. Спереди она чувствуется в меньшей степени, но, доведись мне выбирать машину для поездки на заднем сиденье, предпочел бы Duster.

В багажнике Дастера — удобная ниша под канистру с незамерзайкой, а под полом — полноразмерная запаска. Измеренный нами объем — 340 литров, средний в тесте.

Ощутимее проявляется в Каптюре известная болезнь платформы В0/Global Access. Я про приходящие на руль удары: на разбитой дороге проще пересилить себя и расслабить руки, чем пытаться утихомирить баранку крепкими объятиями.

Пересев в Аркану, удивляешься: руль вращается намного легче — и не в ущерб обратной связи. Переход на электрический усилитель практически полностью отрезал удары от ям и заплаток — у Арканы «чистый» руль!

В Kaptur влезло тарированных кубиков на 364 литра. Лучший результат теста, но секрет — под полом: там узкая докатка.

Подвеска по жесткости примерно такая же, как на Каптюре. Но крены меньше, а шумоизоляция эффективнее. И общее впечатление совсем другое — Arkana ­приятнее.

Для хороших дорог лучше подходит Arkana. В ее характере нет ни капли спортивности, но она комфортна для всех обитателей салона. Duster был и остается королем разбитых дорог и на хорошей трассе не заставляет бороться с собой.

Идеальные условия для Каптюра, ­признаться, определить не берусь.

Arkana скромно приняла всего 304 литра (под полкой). А на взгляд и не скажешь, что ее багажник меньше. В подполье лежит полноразмерное колесо.

Коробочный вопрос

Неделя проливных дождей — и каждая проселочная дорога превращается в серьезное бездорожье. Прежде мы не единожды проверяли им Duster и знаем, что он не неженка. Вот только на подстраховке всегда стояли коллеги-соперники — УАЗ или «шнива». Теперь же в компании — родственники, которые мало способны помочь.

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Муфта подключения задних колес на всех машинах одна и та же. И работает по одному принципу: поддерживает режим Lock с распределением тяги 50:50 на скорости до 80 км/ч. Как уже доказал Duster, перегреть ее сложно. Так что шансы на преодоление пересеченной местности, при прочих равных, зависят от геометрической проходимости. А она по совокупности параметров лучше у Дастера. Но Kaptur и Arkana, прикинувшись городскими франтами, генов прародителя не утратили и тоже способны показать класс.

Памятуя о различиях в коробках передач, свернули в песчаный карьер. Засесть тут нереально, но рыхлый песок сразу проявляет особенности управления тягой. В лидерах, и это было очевидно заранее, - Duster с механикой. Вруби вторую — и носись как душе угодно. Отклик на педаль газа мгновенный и адекватный.

Arkana не отстает! Вариатору в охотку чуток похулиганить, спросив разрешение (до 50 км/ч) у системы стабилизации. На газ машина реагирует почти без задержек, как и при езде по асфальту. Никаких замашек из серии «я тут умнее!» бесступенчатая трансмиссия себе не позволяет. Значит, выбираться из грязи водителю будет проще. Главное — не переусердствовать: по части перегрева вариатор более слабое звено, нежели муфта задних колес.

С Каптюром не повеселишься. В рамках одной передачи автомат держать себя не умеет. Заторможенные переключения, с которыми можно мириться на асфальте, в песке приводят к заметной потере тяги. Классическая четырехступка отбросила машину в арьергард внедорожной части испытаний.

Все три машины подтвердили родство платформ: съехали с роликов под передними колесами и остались стоять на расставленных диагонально. Это значит, что в тяжелой ситу­ации при диагональном вывешивании придется бежать за трактором.

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В сухом остатке: Duster страдает возрастными и эргономическими болезнями, но ни асфальтовой, ни грунтовой борозды не испортит. По части доступности и проходимости конкурировать с ним, как и в прошлые годы, могут только Нивы и УАЗы. Для жителей регионов и не самых экстремальных любителей природы это по-прежнему отличный вариант. Kaptur и Arkana заметно дороже, а выигрывают только в дизайне и навороченности, которые целевой аудитории Дастера не слишком нужны (точнее, не по карману).

В лице купе-кроссовера Renault впервые в бюджетном сегменте предлагает автомобиль без эргономических недоразумений, со стильным дизайном и современным уровнем оснащения. Цена за такой набор качеств пока гуманная. Как городской кроссовер, не пасующий при необходимости на бездорожье, Arkana хороша. Конкуренты дороже.

Kaptur кажется в этой компании лишним. Середина, но совсем не золотая. Разница в цене с Арканой не настолько велика, чтобы мириться с минусами на фоне кросс-купе. Даже по практичности Kaptur не в состоянии переиграть Аркану! Похоже, фирма Renault выпустила не дополнение к Каптюру, а его убийцу.

Renault Arkana: 1.3 турбо — только с вариатором, 4×2 или 4×4; 1.6 — 4×2, вариатор или 5-ступенчатая механика; 4×4, 6-ступенчатая механика. Renault Kaptur: 1.6 — только с 4×2; 2.0 — только с 4×4; вариатор — с мотором 1.6; 4-ступенчатый автомат — с мотором 2.0. Renault Duster: 1.6 — только с механикой; 2.0 — только с 4×4; 4-ступенчатый автомат; есть дизель.



