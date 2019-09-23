Renault Arkana, Duster, Kaptur: тест-драйв в цифрах

Стоит ли новейшая Arkana своих денег и чем принципиально отличается от Дастера и Каптюра — вот главные вопросы, ответы на которые выяснили эксперты «за рулем».

Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей марки Renault — новой стильной и современной Арканы, бюджетного Дастера и примодненного Каптюра, а также выводы экспертов читайте тут.



Ниже — подробный анализ цен и комплектаций, сравнение конструкций, а также данные производителей и прочая важная техническая информация.

Возрастающая ценность

Renault Duster

Duster стартует с «рекламной» комплектации Access за 719 000 рублей: 1.6, механика, 4×2. Такая же пустая машина с полным приводом стóит уже 839 990 рублей. Реальные цены начинаются с 879 990 рублей за внедорожник в комплектации Life. «Автоматические» Дастеры стóят от 1 047 990, дизельные — от 1 036 990 рублей.

Климат-контроля, обогрева зад­них сидений, датчиков света и дождя у Дастера нет в принципе. Зато есть заводской автопуск Renault Start, а мультимедийка последней итерации поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Самый доступный Kaptur Life оценен в 945 000 рублей: 1.6, механика, 4×2. С вариатором тот же набор опций, не самый бедный, отдают за 995 990 руб­лей. Минимальная цена двухлитровой версии — 1 159 990 рублей, автомат добавляет к ней еще 50 тысяч.

Renault Kaptur

Kaptur может похвастаться яркими пакетами персонализации, двухцветной окраской кузова, ключ-картой и кнопочным пуском мотора уже в «базе», а также уникальными для В‑сегмента полностью светодиодными фарами. Эксклюзивно для комплектации Play предлагают мультимедиасистему на платформе Яндекс.Авто.

Renault Arkana

Владельцем Арканы можно стать, выложив 1 015 000 рублей (1.6, механика, 4×2). Вариатор поднимет планку до 1 069 990 рублей. Отправная точка для полноприводной версии — 1 185 990 рублей (1.6, механика), для турбомотора — 1 249 990 (вариатор, 4×2). Полный комплект из турбомотора, CVT и полноприводной трансмиссии тянет на 1 439 990 рублей.

LED-фары и фонари входят в базовое оснащение. Впервые на бюджетных Renault есть фоновая подсветка салона, обогрев руля и задних сидений, шторки безопасности, сканер мертвых зон, четыре камеры внешнего обзора. Но климатическая установка — однозонная. Система Яндекс.Авто не предустановлена, а доступна по аналогии с Android Auto и Apple CarPlay — через смартфон.

РОДОВЫЕ ЧЕРТЫ

Общая архитектура подвески у машин одинаковая: стойки McPherson спереди, а сзади балка (если передний привод) или многорычажка (у машин с приводом на все колёса).

У Арканы спереди установлены рычаги от Каптюра, а поворотный кулак — как на Дастере. Размеры, пружина и амортизаторная стойка оригинальные: машина отличается по массе, размерам и характеру.

Renault Duster

С турбомотором ставят стабилизатор поперечной устойчивости увеличенного до 21,7 мм диаметра.

Подрамник доработан: по сравнению с Дастером добавлены усилители в задней части, увеличено количество повышающих жесткость и уменьшающих резонанс акустических тяг, изменена и форма.

Задний подрамник версии 4×4 такой же, как на Дастере с Каптюром. Рычаги взяты от Дастера с одним изменением: на левом продольном закреплен датчик угла наклона фар, поскольку на всех Арканах стоит LED-оптика с автокорректором.

Renault Kaptur

Как и спереди, амортизаторные стойки и пружины сконструированы специально для Арканы.

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Задняя балка моноприводной версии по крепежным размерам — как у Дастера и Каптюра, но с усиленным стабилизатором поперечной устойчивости (диаметр увеличен до 15,2 мм).

Рулевой механизм с электрическим усилителем впервые представлен в России на бюджетном Renault. Усилитель пристроили на рулевой колонке.

Тормозная система Арканы такая же, как у Дастера и Каптюра. Единственное исключение: привод вакуумного усилителя на версии с турбомотором — от своего насоса. Решение традиционно для наддувных двигателей из-за недостаточной степени разрежения.

Вариатор в связке с 150‑сильным мотором — Jatco JF016 Е, а с двигателем 1.6 работает знакомый по Каптюру и Логану Stepway вариатор Jatco JF015 Е.

Renault Arkana

Угловой редуктор, приводящий во вращение карданный вал Арканы 4×4, уже давно ставят на Koleos.

Карданный вал с промежуточной опорой длиннее, чем у Дастера и Каптюра, из-за увеличения колесной базы.

Задний редуктор с муфтой унаследован без изменений, включая недостаточную защиту жгута электропроводки.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

RENAULT DUSTER RENAULT KAPTUR RENAULT ARKANA Снаряженная/полная масса 1395 / 1870 кг 1426 / 1874 кг 1571 / 1954 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,3 c 11,2 с 10,5 с Максимальная скорость 180 км/ч 180 км/ч 191 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,1 / 6,5 / 7,8 л / 100 км 11,7 / 7,3 / 8,9 л / 100 км 9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 1998 см³ 1332 см³ Мощность 105 кВт / 143 л.с. при 5750 об/мин 105 кВт / 143 л.с. при 5750 об/мин 110 кВт / 149,6 л.с. при 5250 об/мин Крутящий момент 195 Н·м при 4000 об/мин 195 Н·м при 4000 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач M6 А4 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,45 / 2,59 / 1,69 / 1,17 / 0,87 / 0,67 / 4,48 2,72 / 1,50 / 1,00 / 0,71 / — / — / 2,46 2,63–0,38 / 1,96 Главная передача н.д. 4,70 н.д. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ГУР реечное, с ГУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилиру­емые / барабанные Шины 215/65 R16 215/65 R16 215/60 R17

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)