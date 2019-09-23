Renault Arkana, Duster, Kaptur: тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей марки Renault — новой стильной и современной Арканы, бюджетного Дастера и примодненного Каптюра, а также выводы экспертов читайте тут.
Ниже — подробный анализ цен и комплектаций, сравнение конструкций, а также данные производителей и прочая важная техническая информация.
Возрастающая ценность
Renault Duster
Renault Duster
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Duster стартует с «рекламной» комплектации Access за 719 000 рублей: 1.6, механика, 4×2. Такая же пустая машина с полным приводом стóит уже 839 990 рублей. Реальные цены начинаются с 879 990 рублей за внедорожник в комплектации Life. «Автоматические» Дастеры стóят от 1 047 990, дизельные — от 1 036 990 рублей.
Климат-контроля, обогрева задних сидений, датчиков света и дождя у Дастера нет в принципе. Зато есть заводской автопуск Renault Start, а мультимедийка последней итерации поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.
Самый доступный Kaptur Life оценен в 945 000 рублей: 1.6, механика, 4×2. С вариатором тот же набор опций, не самый бедный, отдают за 995 990 рублей. Минимальная цена двухлитровой версии — 1 159 990 рублей, автомат добавляет к ней еще 50 тысяч.
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Kaptur может похвастаться яркими пакетами персонализации, двухцветной окраской кузова, ключ-картой и кнопочным пуском мотора уже в «базе», а также уникальными для В‑сегмента полностью светодиодными фарами. Эксклюзивно для комплектации Play предлагают мультимедиасистему на платформе Яндекс.Авто.
Renault Arkana
Renault Arkana
Владельцем Арканы можно стать, выложив 1 015 000 рублей (1.6, механика, 4×2). Вариатор поднимет планку до 1 069 990 рублей. Отправная точка для полноприводной версии — 1 185 990 рублей (1.6, механика), для турбомотора — 1 249 990 (вариатор, 4×2). Полный комплект из турбомотора, CVT и полноприводной трансмиссии тянет на 1 439 990 рублей.
LED-фары и фонари входят в базовое оснащение. Впервые на бюджетных Renault есть фоновая подсветка салона, обогрев руля и задних сидений, шторки безопасности, сканер мертвых зон, четыре камеры внешнего обзора. Но климатическая установка — однозонная. Система Яндекс.Авто не предустановлена, а доступна по аналогии с Android Auto и Apple CarPlay — через смартфон.
РОДОВЫЕ ЧЕРТЫ
Общая архитектура подвески у машин одинаковая: стойки McPherson спереди, а сзади балка (если передний привод) или многорычажка (у машин с приводом на все колёса).
- У Арканы спереди установлены рычаги от Каптюра, а поворотный кулак — как на Дастере. Размеры, пружина и амортизаторная стойка оригинальные: машина отличается по массе, размерам и характеру.
Renault Duster
Renault Duster
- С турбомотором ставят стабилизатор поперечной устойчивости увеличенного до 21,7 мм диаметра.
- Подрамник доработан: по сравнению с Дастером добавлены усилители в задней части, увеличено количество повышающих жесткость и уменьшающих резонанс акустических тяг, изменена и форма.
- Задний подрамник версии 4×4 такой же, как на Дастере с Каптюром. Рычаги взяты от Дастера с одним изменением: на левом продольном закреплен датчик угла наклона фар, поскольку на всех Арканах стоит LED-оптика с автокорректором.
Renault Kaptur
Renault Kaptur
- Как и спереди, амортизаторные стойки и пружины сконструированы специально для Арканы.
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- Задняя балка моноприводной версии по крепежным размерам — как у Дастера и Каптюра, но с усиленным стабилизатором поперечной устойчивости (диаметр увеличен до 15,2 мм).
- Рулевой механизм с электрическим усилителем впервые представлен в России на бюджетном Renault. Усилитель пристроили на рулевой колонке.
- Тормозная система Арканы такая же, как у Дастера и Каптюра. Единственное исключение: привод вакуумного усилителя на версии с турбомотором — от своего насоса. Решение традиционно для наддувных двигателей из-за недостаточной степени разрежения.
- Вариатор в связке с 150‑сильным мотором — Jatco JF016 Е, а с двигателем 1.6 работает знакомый по Каптюру и Логану Stepway вариатор Jatco JF015 Е.
Renault Arkana
Renault Arkana
- Угловой редуктор, приводящий во вращение карданный вал Арканы 4×4, уже давно ставят на Koleos.
- Карданный вал с промежуточной опорой длиннее, чем у Дастера и Каптюра, из-за увеличения колесной базы.
- Задний редуктор с муфтой унаследован без изменений, включая недостаточную защиту жгута электропроводки.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
RENAULT DUSTER
RENAULT KAPTUR
RENAULT ARKANA
Снаряженная/полная масса
1395 / 1870 кг
1426 / 1874 кг
1571 / 1954 кг
Время разгона 0–100 км/ч
10,3 c
11,2 с
10,5 с
Максимальная скорость
180 км/ч
180 км/ч
191 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 50 л
АИ-92, АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
10,1 / 6,5 / 7,8 л / 100 км
11,7 / 7,3 / 8,9 л / 100 км
9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1998 см³
1998 см³
1332 см³
Мощность
105 кВт / 143 л.с. при 5750 об/мин
105 кВт / 143 л.с. при 5750 об/мин
110 кВт / 149,6 л.с. при 5250 об/мин
Крутящий момент
195 Н·м при 4000 об/мин
195 Н·м при 4000 об/мин
250 Н·м при 1700 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
M6
А4
CVT
Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.
4,45 / 2,59 / 1,69 / 1,17 / 0,87 / 0,67 / 4,48
2,72 / 1,50 / 1,00 / 0,71 / — / — / 2,46
2,63–0,38 / 1,96
Главная передача
н.д.
4,70
н.д.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ГУР
реечное, с ГУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / барабанные
Шины
215/65 R16
215/65 R16
215/60 R17
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
DUSTER
KAPTUR
ARKANA
Просвет
a
205 мм
200 мм
210 мм
b
215 мм
215 мм
220 мм
c
240 мм
260 мм
235 мм
Угол
α
30,0°
21,5°
22,5°
β
35,0°
32,0°
27,0°
γ
18,0°
18,0°
18,5°