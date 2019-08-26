Патриот, Duster, Niva: большой тест на нашем родном бездорожье

Эксперты «За рулем» отправились на внедорожниках в глубинку с извечным вопросом: чей полный привод круче. Попутно выяснили, на чем приятнее пилить по асфальту.

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— Вообще-то тут невдалеке есть мост через речушку, но я предпочитаю форсировать ее на машине, - улыбается наш бывший коллега Александр Крапивин.

Саша всегда фанател от оффроудных покатушек, только теперь для него это не работа, а жизненная необходимость. Три года назад Крапива, как мы его кличем, покинул редакцию, перебрался в тульскую глубинку и завел ферму. Делá потихоньку пошли в гору — Саша купил новенькую Ладу 4×4 апельсинового цвета. Почему ее? Да просто ни на чем другом тут не проехать! Или всё же можно?

Пускай антисемейная трехдверная «апельсинка» выступит вне зачета, мы же разберемся с более практичными и самыми доступными внедорожниками российского рынка — это Duster, Niva и Патриот. За неполный год все трое обновились. На чем приятнее пилить по асфальту и какой лучше справится ­ с тульской грязью?

Вообще-то тут есть мост через речушку, но я предпочитаю форсировать ее на машине.

Что новенького?

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Годы идут, а трогается «шнива» как и прежде: отпускаешь сцепление, секунду с характерным хрустом цепляются друг за друга шестеренки в трансмиссии — и только после этого машина начинает разбег. Если, конечно, это можно назвать разбегом: после адаптации двигателя под Евро‑5 скорость Chevrolet Niva набирает в час по чайной ложке. А если в машине пятеро да багажник забит под завязку, ускорение совсем грустное. На холмистых участках шоссе приходится сбрасываться не то что на четвертую — на третью! Так мы ездили и на Ниве-прародительнице тридцать лет назад — только сбрасывались с четвертой до второй.

Потери на трение в трансмиссии колоссальные: отпускаешь педаль — и машина замедляется так, словно это электромобиль в режиме рекуперации. Только вся энергия на ветер. На стоянке «шеви» можно вообще не ставить на ручник — какой смысл, если и так не катится?

Эти приборы ведут свою родословную от ВАЗов 1990‑х годов.

Мультимедиасистема — на платформе Windows CE 6.0, со встроенным навигатором Navitel. Интерфейс понятный, отклики на нажатия самые быстрые.

Мультимедийка крепится к передней панели саморезами, и это не добавляет салону эстетичности.



Интерьер устарел навсегда, и легкими мазками его не исправить. А то, что на машине 2019 года выпуска рулевая колонка не регулируется, - вообще немыслимо. На этой панели — дублирующие мультимедийку кнопки. Плюс разъем USB и слот для SD-карты. Два рычага управления трансмиссией — вчерашний день. Но еще больше удручает то, что они безвольно вращаются вокруг своей оси.

Капот и моторный щит теперь лучше шумоизолированы, но главная беда не преодолена — двигателю остро не хватает мощности.

Зато Niva удивила отличной шумоизоляцией. Благодаря более толстой «шубе» на моторном щите, капоте, дверных и потолочных панелях, а также заглушкам во многих технологических отверстиях, в салоне теперь тихо, как на заводе в обеденный перерыв. Столь эффективной шумки нет ни у Дастера, ни у Патриота.

И всё же главное приобретение «шнивы» — прикрученный к центральной консоли саморезами мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным экраном (раньше вместо него стояла простенькая однодиновая магнитола). Выглядит не сказать чтобы изящно, но к функционалу вопросов нет: навигатор (с картами Navitel), блютус, USB- и SD-разъемы, камера заднего вида с яркой картинкой — большего и не пожелаешь. Самое интересное, что эту мультимедийку дилеры готовы «прикрутить» и к ранее купленным машинам. Цена обжигает — 50 000 рублей. Думаю, спрос на услугу будет почти нулевым. «Мне она точно ни к чему», — смеется Крапива.

Сиденья — лучшие в тройке. Отличный профиль, выверенная жесткость набивки — не устаёшь даже после многочасовой поездки. На водительской двери — только две кнопки стеклоподъемников. Сзади — простые «вёсла».

Второй ряд самый тесный: втроем не усядешься.

Занятное новшество — откидной подлокотник. Перевернул — и вот тебе импровизированная тумбочка.

USB-порт между передними креслами в «шниве» появился еще в прошлом году.

Из того, что появилось на «шниве» в последнее время, надо отметить на редкость удобные сиденья и занятный центральный подлокотник: откинув его назад, задние пассажиры получают подставку с подстаканниками. И важно, что в серийное оснащение вошли две фронтальные подушки безопасности.

Благодаря многократным модернизациям нынешняя Niva гораздо удобнее и приятнее той, что встала на конвейер семнадцать лет назад. Но всё равно недочетов в ней — как семечек в арбузе. Почему рычаги трансмиссии крутятся вокруг своей оси? Отчего вентилятор уже на первой скорости создает такой гул, что «идти на повышение» нет никакого желания? И как можно в наши дни обойтись без регулировки рулевой колонки?

К приборам претензий нет. Трип-компьютер слишком мало знает. По крайней мере, данные о расходе топлива он замалчивать не должен. Стесняется?

Запасное колесо перекрывает едва ли не треть изображения с камеры заднего вида.

УАЗ — с климат-контролем, а у конкурентов может быть только ­кондиционер.



Больше всего воздуха — в Патриоте. И комплектация богатая, есть даже обогрев руля.

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В частоте модернизаций УАЗ Патриот ничуть не уступает «шниве» — вот и прошлой осенью он обновился. Серьезной реновации подвергли шасси. Перекалиброваны передние и задние амортизаторы, диаметр стабилизатора поперечной устойчивости уменьшен с 21 до 18 мм, а вместо трехлистовых задних рессор использованы двухлистовые (их жесткость снижена на 6%). Неразрезной передний мост получил открытые поворотные кулаки — с ними радиус разворота сократился на 0,93 метра!

Есть подвижки и в части управляемости: Патриот на прямой больше не требует подруливаний, в поворотах появилась какая-никакая стабильность. Конечно, до кроссоверов ему как до Луны, но на фоне прежней машины — очевидный прогресс.

Сиденья отличаются чрезмерной жесткостью подушки и широко расставленными боковыми валиками спинки.

Сзади — королевский простор. Патриот — самый подходящий вариант для поездок большой компанией.

Обогрев заднего ряда — только в Патриоте.

За подключение полного привода и понижайки отвечает шайба, а опционная (39 000 рублей) блокировка заднего дифференциала включается кнопкой.

Отдельное спасибо за модернизированный двигатель. Раньше мотор выдавал скромные для большого рамника 135 л.с. и 218 Н·м, теперь иной расклад: 150 сил и 235 Н·м. Причем на пик тяги заволжский атмосферник выходит при 2650 об/мин вместо прежних 3900 об/мин. Как следствие — уверенный разгон на малых оборотах. Мало того, Патриот теперь позволяет активничать: от «шнивы» он уезжает, как от стоячей. Только поспевай щелкать рычагом механики.

Коробка тоже модернизирована: передачи включаются точнее, ход рычага уменьшился. Сам рычаг теперь составной — с промежуточным демпфером, призванным снизить вибрации. Призван-то он призван, вот только никуда они не делись! Миритесь. УАЗ без вибраций — всё равно что ребята из ZZ Top без бороды.

По французской традиции оцифровка спидометра — «нечетная».

Мультимедийка теперь способна взаимодействовать со смартфонами посредством Android Auto и Apple CarPlay.

Блок управления «музыкой» закреплен на рулевой колонке. Привыкаешь быстро.



Интерьер Renault — простецкий. От «иномарки» подспудно ожидаешь большего.

В салоне Патриота только одно новшество — ручки на стойках крыши. В остальном всё тот же букет плюсов и минусов. В активе (как в рекламе) просторище! Оснащение хорошее, взять хотя бы климат-контроль и обогрев руля. Неплоха и эргономика. В пассиве — куча досадных недоработок. Как, ну как может запаска перекрывать обзор камере заднего вида? А кто догадался приладить хвостик с USB-разъемом в бардачке? Приспичило мне на ходу послушать любимый трек: открыл крышку, нащупал провод с гнездом, попытался вставить в него флешку одной рукой — не тут-то было! Чертыхаясь, остановился и, наконец, справился. Автор этой схемы или с тремя руками, или мазохист.

Дастеровским сиденьям остро не хватает длины подушки. Да и регулировка поясничного упора не помешала бы.

Сзади заметно просторнее, чем в «шниве», но до Патриота еще далеко.

К услугам задних пассажиров — 12‑вольтовая розетка и глубокий подстаканник.

За управление полноприводной трансмиссией отвечает удобная шайба.

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На фоне Нивы и Патриота Duster воспринимается как птица более высокого полета. У него точнее руль, выше запас устойчивости в поворотах, в S‑образных связках на нем куда проще. Уровень вибраций наименьший. С шумами лидерство тоже могло быть за Дастером, но наша машина обута в «зубастые» внедорожные шины BFGoodrich, которые на магистральных скоростях гудят, как электроподстанция. Зато саунд двигателя приглушенный. На скорости 100 км/ч стрелка тахометра застывает на 2500 об/мин, а в Ниве и Патриоте — на трех тысячах. Вот что значит шесть ступеней в коробке! УАЗу такая точно не помешает. А Chevrolet «лишнюю» ­ступень не потянет — мотора «мало».

В отличие от сегодняшних соперников, Duster обновился лишь на уровне нюансов. Появился красивый руль с пухлым ободом. Обогрев ветрового стекла теперь включается отдельной кнопкой. А мультимедийка коннектится со смартфонами через Android Auto и Apple CarPlay. Неплохо, но хотелось бы большего. Я не отказался бы от наружных зеркал покрупнее, сидений с длинной подушкой от Каптюра и регулировки руля по вылету. Но — нет.

Речной флот

— Река в этом месте не очень глубокая. Если поедете за мной след в след, за трактором бежать не придется.

Через полминуты Лада 4×4 оказалась на противоположном берегу речушки. А ну-ка, Патриот!

Раз плюнуть! Даже переднюю ось не пришлось подключать. Так, считай, сполоснул запылившиеся мосты.

За рулем Дастера я поначалу осторожничал, но он совсем не неженка. Спокойно идет на второй и даже на третьей передаче без попыток заглохнуть.

А вот «шнива» огорчила. Нет, она не забуксовала, но чахлый мотор вновь дал о себе знать: стóит переключиться на вторую, обороты падают настолько, что приходится срочно втыкать первую.А ведь Лада 4 × 4 здесь пронеслась как угорелая! И только Chevrolet дал течь: после первого же заезда под ковриками захлюпала вода.

Ход подвески солиден, но уж если колёса оторвались от земли, Chevrolet беспомощно встанет — межосевая блокировка тут не поможет.

По броду «шнива» идет уверенно, но так же уверенно и набирает в салон воду.

Из-за чахлого мотора Niva смогла забраться в горку лишь на первой передаче и на пониженном ряду в раздатке.

Поразительно: на улице жарит солнце, а в тенистом пролеске рядом с крапивинским домом — грязища. Сашина Лада здесь в родной стихии. Ползает по грязюке с уверенностью водомерки, нет и намека на застревание. Chevrolet Niva тоже не промах: пробирается по размытым колеям с похвальным упорством и уверенностью. Половиной успеха «шнива» обязана шинам Cordiant All-Terrain, которые в грязи гребут как черти.

На Дастере ничуть не менее «злые» покрышки BFGoodrich, - во многом благодаря им Renault идет след в след за «шнивой», не давая повода усомниться в своих способностях.

Очень уместна в грязи и «тракторная» первая передача, частично заменяющая понижайку. Но рано радовались: возникла необходимость сдать назад — и эффект понижайки исчез, ведь у задней передачи передаточное отношение вполне себе легковое. Пришлось подыграть сцеплением, но так его и спалить недолго. Как ни крути, а на серьезном бездорожье демультипликатор — штука нужная.

Ход подвески у Патриота самый большой. При вывешивании колеса срабатывает электронная имитация блокировки — и УАЗ выкарабкивается. В ходе наших испытаний задняя блокировка не потребовалась ни разу.

Патриот водных процедур не боится. Ему бы поглубже занырнуть!

В 37‑процентный подъем Патриот заезжает в охотку. С прежним движком подобной бойкости и близко не было.

Патриот? Умудрился и повеселить, и огорчить. С одной стороны, кондовое шасси позволяет не миндальничать, нахрапом пересекать колеи по колено и смело наезжать колесами на внушительные каменюки. Но обут он в шины с практически шоссейным профилем. На черноземе они моментально замыливаются, так что в грязи лучше не останавливаться, иначе тут же забуксуешь.

Так и вышло: Патриот засел. Ну ничего, Сашка на Ладе выдернул его на раз. И всё же снижать Патриоту оценку за проходимость не станем: ­на внедорожных шинах такого конфуза не случилось бы.

— Я тут присмотрел отличный ров. Можно раскорячить машины в диагональном вывешивании, заодно и ход подвесок проверим, - заговорщицки улыбается Крапивин.

Едем! Не прошло и минуты, как его Лада вывесила правое заднее колесо, которое беспомощно вращалось. Машина замерла на месте — межколесной блокировки же нет. Крапиву это не смутило — он выбрался из своей «апельсинки» и, чуть подтолкнув ее, вернул «зацеп». Прыгнул за руль и как ни в чем не бывало поехал дальше. Фокусник!

Для Дастера диагональное вывешивание — не препятствие. Электронная имитация межколесных блокировок работает толково.

Duster не только бодро пылит, но и не пасует перед водными преградами.

«Тарированный» подъем Duster одолевает играючи — на второй передаче и без разгона.

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С Chevrolet этот номер не прошел — сказались лишние два центнера массы. Столкнуть машину с диагоналки вручную не получилось, пришлось скатываться назад. Но, справедливости ради, ход подвески у Нивы весьма достойный.

Настоящим же чемпионом «диагонали» стал УАЗ, преодолевший ров без отрыва колес от земной тверди. Чтобы проверить, как Патриот ведет себя при диагональном вывешивании, пришлось устраивать перезаезд в совсем гиблой канаве. А ему сам черт не брат! Как только УАЗ приподнял «лапу», ESP сымитировала блокировку, и он как ни в чем не бывало поехал дальше.

Duster тоже не спасовал перед рвом, но до Патриота ему далеко. А всё потому, что ход подвески по-кроссоверному скромный и вывешивание происходит очень быстро.

На десерт — стометровый грунтовый подъем с уклоном 37 %. «Апельсинка» Крапивы залетает на него на второй передаче без предварительного разгона, но запас тяги под педалью практически отсутствует.

В грязи приходится всё время крутить двигатель: ехать внатяг не получается.

Бездорожье для УАЗа — что дом родной. Жаль только шины моментально замыливаются в грязи.

Шины BFGoodrich превращают Duster в отличный вездеход, которому нипочем даже размытый чернозем.



У Патриота запаса хоть отбавляй! Он спокойно совершает восхождение даже без подгазовки. Хочешь ускориться? Нет проблем! Просто добавляешь газ, и УАЗ без раздумий набирает ход. Новый двигатель серии Pro реально хорош.

Дастеру холм покорился тоже без особого напряга, разве что обороты надо держать повыше — внизу запасец не такой солидный, как у Патриота.

УАЗ забуксовал из-за ошибки водителя, который сбросил скорость в размытой колее. Но если такое случится по непредвиденным обстоятельствам (вдруг пенек на пути?), шансов выбраться самостоятельно на замыленных «асфальтовых» шинах нет.

Трудно обойтись без автомобиля-вездехода, если живешь в сельской местности. Саша Крапивин свой выбор остановил на Ладе 4×4.

«Шнива» вновь разочаровала. На второй передаче она не доехала и до трети горки! Подтыкаю первую — и вновь мало тяги. Лишь после перехода на пониженный ряд Chevrolet еле-еле вскарабкался к вершине. Тотальная «сердечная» недостаточность!

После такого фиаско мое расположение к «шниве» не смогла вернуть даже отменная плавность хода: хоть по стиральной доске кати — в салоне сохраняется похвальный комфорт. Не хуже справляется с ямами и УАЗ. А вот в Renault трясется руль, вибрирует передняя панель, так что волей-неволей сбрасываешь скорость.

Багажник объемом 320 литров? Крепкому хозяйственнику негде развернуться.

Здесь 650 литров объема. Вдвое больше, чем в «шниве»!

У полноприводного Дастера багажник меньше, чем у переднеприводного: 408 против 475 л.



Планов громадьё

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Патриот обзавелся автоматической коробкой передач — первый ульяновский автомобиль на автомате! А еще могут вновь появиться дизельные Патриоты.

В первом полугодии 2020 года ждем обновленную «шниву». По нашим данным, она получит переработанный интерьер и даже измененные кузовные панели. В части техники ничего принципиально нового ждать не приходится, хотя установка 1,8‑литрового вазовского двигателя напрашивается.

Через год-полтора в России появится Duster второго поколения. Снаружи он почти неотличим от нынешнего, хотя все наружные панели кузова иные, а салон куда добротнее — дух бюджетности в нем не так очевиден. Важным новшеством станет отказ от гидрача в пользу электроусилителя, руль будет регулироваться и по вылету (сейчас- только по углу наклона). Насчет моторов пока ясности нет. Скорее всего, гамма будет та же, что и у Арканы. Базовым станет 1,6‑литровый бензиновый атмосферник, а за доплату предложат 1,3‑литровый турбомотор.

Прошлой осенью Патриот обзавелся модернизированной задней подвеской — с двухлистовыми рессорами и более тонким стабилизатором поперечной устойчивости. Еще бы коррозионную стойкость улучшили: машине меньше года, а детали ходовой уже заржавели.

Тестовый Duster снабжен пакетом Protect, подразумевающим дополнительную защиту редуктора и топливного бака.

* * *

Юрий Тимкин: «Мне приглянулся Duster, сочетающий приличную проходимость и легковую управляемость. Niva — устаревшая и медлительная, не прельщает даже низкой ценой. Патриот, как и прежде, - король грязи!»

Ну, что скажешь, Крапива?

— Мне больше всех нравится «апельсинка».

Да, короткая и юркая Лада 4×4 ладит с тульской неустроенностью. А таких местечек у нас — вся страна. Потому вечную классику по-прежнему покупают, и неплохо. И это с посадкой родом из 1970‑х, тремя дверями и условным багажником. Машина на большого любителя. Для семьи? Вообще не вариант.

Ее сводная сестра Chevrolet Niva тоже не подарок. Она тесная, с устаревшим дизайном и скромным оснащением. Но главная проблема — чахлый двигатель, которого хватает лишь для черепашьего темпа. Как тут не вспомнить Виктора Цоя: «Ты должен быть сильным — иначе зачем тебе быть?» Пример для подражания есть: посмотрите, как взбодрился Патриот после прибавки мощности и крутящего момента — от былой квёлости не осталось и следа.

УАЗ Патриот груб и неотесан на асфальте, а уровень шумоизоляции, несмотря на многочисленные модернизации, далек от легковых стандартов. Зря ульяновцы рекламируют Патриот как автомобиль для города. Но если нужен транспорт для сурового бездорожья, УАЗ займет в шорт-листе одно из верхних мест.

Renault Duster? Он бледно выступил только на очень разбитом участке. А по «асфальтовым» повадкам однозначно превзошел соперников.

Если нет желания участвовать в трофи-рейдах, Renault будет самым разумным выбором.

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, ­а также ­потери при перепродаже машины.

CHEVROLET NIVA УАЗ ПАТРИОТ RENAULT DUSTER 11,03 13,26 10,30

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CHEVROLET NIVA RENAULT DUSTER УАЗ ПАТРИОТ Снаряженная / полная масса 1485 / 1860 кг 1395 / 1870 кг 2125 / 2650 кг Время разгона 0–100 км/ч н.д. 10,3 с н.д. Максимальная скорость 140 км/ч 180 км/ч 150 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 58 л АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 68 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 13,2 / 8,4 / 10,2 л / 100 км 10,1 / 6,5 / 7,8 л / 100 км 14,0 / 11,5 / н.д. л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Конфигурация / число клапанов Р4 / 8 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1690 см³ 1998 см³ 2693 см³ Мощность 59 кВт / 80 л.с. при 6000 об/мин 105 кВт / 143 л.с. при 5750 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 127 Н·м при 4000 об/мин 195 Н·м при 4000 об/мин 235 Н·м при 2650 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач M5 M6 M5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / — / 3,53 4,45 / 2,59 / 1,69 / 1,17 / 0,87 / 0,87 / 4,48 4,16 / 2,27 / 1,43 / 1,00 / 0,88 / — / 3,83 Главная передача 3,9 н.д. 4,11 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная независимая, McPherson / независимая, многорычажная зависимая, пружинная / зависимая, рессорная Рулевое управление винт-шариковая гайка, с ГУР реечное, с ЭГУР винт-шариковая гайка, с ГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые / барабанные дисковые, вентилиру­емые / барабанные дисковые, вентилируемые / барабанные Шины 215/65 R16 215/65 R16 245/60 R18