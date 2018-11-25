Chevrolet Niva LSGA: плюс 25 лошадей и 33 Нм момента!

Как обезопасить обгон? Что сделать, чтобы Нива не выпадала из потока? Как добавить прыти популярному внедорожнику на шоссе?

Chevrolet Niva LSGA

Эксперт

Признаюсь, тяжело бороться с выработанным годами условным рефлексом. По местной двухполоске со скоростью под шестьдесят ковыляет грузовик. Тащусь за ним на Шевроле Ниве. Включена четвертая передача. И вот долгожданный разрыв в разметке. Пора обгонять. Рука сама тянется к рычагу, чтобы передернуть коробку на третью. Нива, скажем прямо, туговата на разгон. В подобном случае быстрое опережение без перехода на одну ступень ниже не прокатит.

Но сейчас я обязан действовать иначе. Останавливаю руку на полпути и с молитвой «Володя, не подведи» нажимаю на газ. Автомобиль бодро ускоряется и легко совершает обгон на четвертой. До чего удобно и пока еще непривычно!

В ноябре нынешнего года с конвейера сошла уже 700-тысячная Нива. Среди владельцев этой армии автомобилей наверняка есть желающие обзавестись более мощным двигателем.

Низы не могут, верхи не хотят

Не буду томить — у меня под капотом доработанный двигатель мощностью 105 л.с. с максимальным крутящим моментом 160 Н.м против 79,6 «лошадей» и 127 Н.м у стандартной машины.

А кто такой Володя? Руководитель инжинирингового центра LSGA Владимир Шарандин — специалист по доводке двигателей и вот уже почти два десятка лет мой хороший знакомый.

Идея заняться Нивой родилась спонтанно. Мы обсуждали другой автомобиль, но разговор сам собой вывел к полноприводнику СП GM-AVTOVAZ. Чего не хватает Ниве в ездовых дисциплинах? Конечно, бодрости двигателя. Особенно при езде по магистралям. На бездорожье выручает нижний ряд раздаточной коробки, а вот на трассе... Автомобиль откровенно выпадает из современного потока. Особенно это заметно на разгоне. Фуры нынче стали быстрыми и обогнать их на Ниве довольно проблематично. Приходится загодя раскочегаривать внедорожник, просчитывать ситуацию чуть ли не до горизонта и без сброса, чтобы не потерять ход, выполнять серию обгонов. Опасно? Да! Вот эту проблему Владимир и взялся решить.

Понятно, что молодежный автомобиль для стритрейсинга никто делать не собирался — не для такой аудитории аппарат. Речь шла о безопасности: борьбе с затянутыми обгонами и хоть каком-то запасе прыти под педалью газа. При этом надо было не переборщить. Требовалось сохранить все лучшие внедорожные качества, не перегрузить избытком крутящего момента трансмиссию, оставить на прежнем уровне расход топлива и все это уложить в посильный для владельцев Нив бюджет. Ах да, сущий пустячок, объем цилиндров стандартный — никаких работ с блоком, поршнями, шатунами и коленвалом. Низы мотора не трогаем, модернизируем только верхи: головку блока цилиндров, выпуск, впуск.

Нива ЛСГА со 105-сильным двигателем на бездорожье лучшие качества не растеряла.

Ну а в такой подъемчик со 105-сильным мотором едем на передачу выше, чем на автомобиле с серийным двигателем. Полный привод здесь необходим — сразу за бродом дорога круто уходит вверх. Раньше для уверенности включал здесь пониженный ряд. А эта Нива позволяет забираться в горку на первой передаче. А теперь обратно. Причем вниз по камням, а вверх — по глине.

В погоню за Дастером

Борьба с двигателем затянулась на полтора года. Вдохнуть жизнь в «старичка» оказалось делом непростым. Зато на выходе — модификация Шевроле Нива ЛСГА аж четырех уровней подготовки. Инжиниринговый центр предлагает комплексные решения мощностью 90, 94, 95, 105 л.с. Цена — от 18 750 до 48 000 рублей. Желающим покопаться в цифрах предлагаю ознакомиться с внешними скоростными характеристиками доработанных двигателей.

И даже наматывать осень на колеса лучше с мощным двигателем.

От себя добавлю самое интересное — впечатления об автомобиле Нива ЛСГА в максимальной комплектации. В данном случае тест автомобиля был не короткой журналистской покатушкой, а элементом программы дорожных испытаний. Пример с грузовиком — жизненная иллюстрация так называемой эластичности двигателя. «По науке», в ходе ездового цикла на полигоне, измеряется время разгона с 60 до 100 км/ч на четвертой передаче. В ездовом цикле, сымитированном на роликовом стенде MAHA в ЛСГА, этот показатель у стандартной Нивы — 22,13 секунды. У доработанной версии мощностью 94 л.с. — 14,32. Прикидываю цифры на ровном участке дороги с помощью GPS прибора Driftbox. Точность вне специализированных дорог полигона оставляет желать лучшего. Поэтому несколько замеров, среднее арифметическое и 13,4 секунды на выходе для Нивы с двигателем 105 л.с. Со всеми округлениями в пользу серийного мотора, стало лучше никак не меньше, чем на 8 секунд или 35,9 процента. Это пропасть? Да! И это безопасность при обгоне. Лирическое отступление. Мне встречались Шевроле Нивы эпохи «до Евро-5», что выдавали около 20 секунд при аналогичном тесте. И все равно, даже в сравнении с ними прибавка весома.

В таких местах на Ниве ездить приятно. Но сначала надо одолеть магистраль, где серийному автомобилю не хватает прыти на обгонах.

Но есть еще одна эластичность — разгон на пятой передаче с 80 до 120 км/ч. Здесь пропасть еще больше! Причем мерить можно со слоновой точностью. Листаю цифры минувших лет с замерами на полигоне. Результат лучше 39 секунд не встречался. А внедорожник с доработанным мотором разгоняется за 22,7 секунды. Почти в два раза быстрее! Сравнить, скорее сравнить с конкурентом. Оба показателя эластичности Нивы ЛСГА сопоставимы с Renault Duster со 102-сильным мотором 1,6 литра. И это заметно на дороге. Бодрые фуры, что едут со скоростью 90 км/ч, удается обогнать, ускоряясь на пятой передаче. А еще некогда «тугой» двигатель Нивы легко крутится до 5000 об/мин на четвертой и даже пятой передачах. К хорошему привыкаешь быстро. Жаль, такие автомобили не сходят с конвейера. Мне кажется, именно такой сейчас должна быть серийная Нива с точки зрения разгонной динамики.

Погулять вдоль реки весьма приятно на любой Ниве. А с мощным мотором — вдвойне.

Участок, где проверял езду на малых оборотах и внатяг. Все в порядке — новый мотор справляется без проблем. Черно-белая встреча техники и мира растений. Сквозь строй березок Нива проходит легко, а внедорожникам покрупнее здесь будет тесновато.

Примечательно, что эксплуатационный расход топлива не стал заметно больше. Контрольный замер в режиме 90–100 км/ч на пятой передаче показал, что аппетит 105-сильной Нивы — порядка 10,5–11 л на 100 километров. Понятно, чем чаще водитель будет пользоваться возросшим потенциалом двигателя, тем больше топлива вылетит в трубу. Но в целом автомобиль не стал прожорливее. Еще приятнее, что Нива ЛСГА, став шустрее на асфальте, не растеряла внедорожных качеств. Доработанный двигатель с новой программой управления (кстати, рассчитан он на топливо АИ-92) тянет машину на малых оборотах без подергиваний. Звук доработанной системы выпуска не давит на уши. Чуть изменилась тональность шумов, но не громкость. Во всяком случае, на прогретом двигателе. Приоткрою секрет — при изготовлении нового выпуска производителю даже пришлось переходить с 1,5-миллиметрового нержавеющего листа на 2-миллиметровый. Слишком уж звонким был выпуск в первоначальном варианте. Единственный режим, когда шумы сильнее, чем в серийном автомобиле — прогрев двигателя после холодного пуска. Это мы говорили о том, что слышно в салоне. Наружный шум отличит от штатного лишь опытный нивовод — мелодия выпуска стала чуть «вкуснее». Остальные доработанную Ниву по звуку не опознают. И это при том, что в системе выпуска применен прямоточный глушитель!

Видите на заднем плане развалины старого пешеходного моста? Это реальная дорога через ручей в населенный пункт...

Штаны из нержавейки

Вот тут самое время рассказать о доработках двигателя. Установлен новый распределительный вал, изготовленный по расчетам ЛСГА. Разумеется, в комплекте с валом монтируют и новую шестерню для точной регулировки фаз газораспределения. Так же в контроллер зашита фирменная программа управления двигателем от ЛСГА. Вместо серийного выпуска схемы 4 в 1 установлен «дымарь» 4-2-1 с длинными «штанами» (они как раз отвечают за прирост крутящего момента) из нержавеющей стали. В связи с изменением выпускной системы монтируется и удлиненный шнур кислородного датчика. Вместо стандартного глушителя — так называемый тихий прямоточный. Кроме того, доработаны каналы головки блока цилиндров и клапаны. Например, их запорные фаски теперь под углом 30 градусов вместо штатных 45, а это в определенный момент дает увеличение расхода воздуха и в конечном счете хорошие «низы» мотору. Вопрос экологии Нивы ЛСГА не остался за кадром. За дополнительную плату в измененную систему выпуска монтируют спортивный нейтрализатор. Существует и экономный вариант — перенос на новое место штатного нейтрализатора. Но он сопровождается небольшой потерей мощности (порядка 2 л.с.).

Набор оригинальных компонентов для Нивы ЛСГА — 95. Версию со 105-сильным двигателем дополняет еще доработанная головка блока цилиндров.

В результате полного комплекса доработок двигатель Нива ЛСГА выдает 106 л.с. при 5170 об/мин. Максимальный крутящий момент достигает 163 Н.м при 4080 об/мин. Причем прирост момента в сравнении с серийным мотором есть с самых «низов», но самый большой довесок выпадает как раз на промежуток 3200–4800. Это и обеспечивает столь приятную разгонную динамику Нивы (читай — эластичность мотора) на высших передачах в том диапазоне скоростей, где раньше ее не было.

В ходе доработки головки блока цилиндров одной пришлось пожертвовать. Она распилена на куски для изучения каналов, толщины стенок и т.д. Сейчас невозможно представить грамотную разработку без применения компьютера. Вот и с двигателем Нивы применяли программу имитации потоков.

Внешние скоростные характеристики доработанных версий 105, 95, 90 л.с. в сравнении с серийным мотором. Мощность двигателя Нивы ЛСГА 105 на фоне серийного агрегата. Мощность хорошо продает, а на дороге важнее крутящий момент. Сравните кривые крутящего момента доработанного и серийного мотора. Характеристики сняты на стенде MAHA.

Последовательно спустимся сверху вниз по остальным ступеням доработок.

Нива ЛСГА 95 л.с. — это перечисленный набор минус доработанная головка блока цилиндров и клапаны. ЛСГА 94 л.с. — минус прямоточный глушитель. ЛСГА 90 — минус доработанная система выпуска. В этом варианте остается только новый распредвал, шестерня точной регулировки фаз, программа управления ЛСГА, настройка на стенде MAHA. Остается намекнуть — все наработки для двигателя Шевроле Нивы вполне пригодны и для Лады 4х4.