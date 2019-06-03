Renault Duster — тест-драйв новой версии

Модификацию Adventure отличают индивидуальный дизайн и точечные улучшения в салоне. «За рулем» выяснил, что изменила модернизация и есть ли разница между машиной лимитированной серии и обычным Дастером.

Renault Duster
Renault Duster

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Renault испытывает новый Duster

С Дастером я съел не один пуд соли. Чего стоит одна лишь поездка сквозь пески пустыни Сахара, в которых он зацементировал уважительное отношение к себе — такой отменной проходимости больше ни один кроссовер-одноклассник не имеет.

Другое дело, что Duster уже не молод. В России он продается с 2011 года (в Европе дебютировал еще раньше) и в силу возраста начал потихоньку сдавать позиции. Надеясь остаться при своих, французы провели легкую модернизацию, а заодно выпустили лимитированную серию Adventure.

Пыльные приключения? Еду на мотокроссовую трассу, что рядом с подмосковным Красногорском.

Renault Duster Adventure
Renault Duster Adventure

В городе полноприводный Duster не эталон — по крайней мере с 6-ступенчатой механикой. Первая передача слишком короткая, «тракторная». Окей, можно трогаться со второй. Но ступенька между второй и третьей неоправданно велика и «роняет» момент при переключении. Руль слишком «длинный» (3,3 оборота от упора до упора). При активном маневрировании приходится наматываться на баранку. И наружные зеркалá малы.

Тонированные задние стёкла, расширители колесных арок и аппликация на кузове — вот главные отличия модификации Adventure.
Тонированные задние стёкла, расширители колесных арок и аппликация на кузове — вот главные отличия модификации Adventure.

Черные легкосплавные диски — еще одна ­примета версии Adventure.
Черные легкосплавные диски — еще одна ­примета версии Adventure.

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На загородной дороге Duster подкупает мягким ходом и устойчивостью на прямой. В повороты заходит с ленцой — нет в нем той живости характера, коей потчует Hyundai Creta. Зато у Креты нет дизеля.

Да что Creta! Помимо Дастера, в этом сегменте турбодизель не предложит никто. Полуторалитровый 109‑сильный мотор серии К9К тяговит, не досаждает шумами и вибрациями. Но главный козырь — экономичность. Тратить семь литров на сотню — это ли не мечта?

А вот и трасса. Пока она занята под полеты кросс-мотоцикла, я ищу дизайнерские изменения в машине. Вороненые легкосплавные диски, тонированные задние стекла, расширители колесных арок и аппликация на кузове — всё это отличия серии Adventure. Впрочем, и без этих украшательств Duster харизматичен и неподвластен времени.

Интерьер уже не выглядит современным, ему необходимо серьезное обновление.
Интерьер уже не выглядит современным, ему необходимо серьезное обновление.

Мультимедийка MediaNav 4.0 отличается от прежней системы поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Мультимедийка MediaNav 4.0 отличается от прежней системы поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Обогрев ветрового стекла теперь вкючается отдельной кнопкой на консоли.
Обогрев ветрового стекла теперь вкючается отдельной кнопкой на консоли.

Одно из ярких пятен в салоне — нанесенный на спинку сидений логотип.
Одно из ярких пятен в салоне — нанесенный на спинку сидений логотип.

Красивый новый руль — с удобными приливами в местах хвата. Обогрев ветрового стекла теперь включается отдельной кнопкой в основании центральной консоли. Опционную мультимедийку научили взаимодействовать со смартфонами через Android Auto и Apple CarPlay. Класс! Жаль, не переставили «голову» повыше: экран на уровне коленей — не очень удобно.

Так что доплачивать за эту систему 19 000 рублей я бы не стал. Тем более что у рестайлингового Дастера базовая мультимедиасистема теперь продвинутая. Она без сенсорного экрана, но его может заменить смартфон. Я скачал приложение R&Go и синхронизировал «трубку» с машиной. Теперь за пару кликов можно получить информацию о пройденном расстоянии и запасе топлива. Приложение запоминает место парковки и позволяет связаться с центром поддержки клиентов Renault. Есть и два USB-разъема (у опционной почему-то один). Недостаток — отсутствие камеры заднего вида. Но для компактной машины это не самый большой грех.

Renault Duster Adventure
Renault Duster Adventure

Между тем трасса освободилась. Активирую режим Lock в трансмиссии, отключаю систему стабилизации — и вперед.

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Обновленный Renault Duster: все изменения

Вне асфальта Duster прекрасен! Умеренное бездорожье для него — родная стихия. Вот где нужна «понижающая» первая передача! Тяговитый дизель уверено затаскивает кроссовер на песчаные холмы. Благодаря отменной по кроссоверным меркам «геометрии» (клиренс 210 мм, угол въезда 30°) Duster невозмутимо пересекает высокие буруны, а меж­осевая муфта не перегревается даже после длительных пробуксовок. Еще бы на руль «прилетало» поменьше ударов, вообще было бы замечательно. Но избавиться от этой особенности можно, лишь отказавшись от гидрача в пользу электроусилителя — в другой жизни.

Конечно, ждать серьезных конструктивных изменений в Дастере текущего поколения наивно, но уже через год-полтора в России начнется выпуск машины второго поколения, которая уже вовсю продается в Европе. У нее и электроусилитель, и регулируемый в двух плоскостях руль, и шесть подушек безопасности вместо четырех. А из нынешнего Дастера французы, похоже, выжали всё. Но в том, что он без особых потерь дотянет до пересменки, я не сомневаюсь.

Проходимость отменная Управляемость и комфорт подкачали

Renault Duster

Длина / ширина / высота / база 4315 / 1822 / 1695 / 2673 мм
Объем багажника 408–1570 л
Снаряженная / полная масса 1415 / 1890 кг
Двигатель дизельный, Р4, 8 клапанов, 1461 см³; 80 кВт / 109 л.с. при 4000 об/мин; 240 Н·м при 1750 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 13,2 с
Максимальная скорость 167 км/ч
Топливо / запас топлива ДТ / 50 л
Трансмиссия полный привод; М6 

Renault Duster — тест-драйв новой версии

Renault Duster — тест-драйв новой версии
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Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

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