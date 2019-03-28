Французский производитель представил новую лимитированную серию автомобиля, предназначенную для путешествий — Adventure. Кроссовер уже доступен во всех дилерских центрах французской марки в России.

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На смену спецсерии Renault Duster Dakar в 2019 году пришла новая — Adventure. Автомобиль этой серии можно узнать по черным колесным дискам и стойкам дверей, пластиковым расширителям арок, боковым молдингам и глубокой тонировке задних стекол. Название серии Adventure нанесено на хромированной накладке заднего бампера и заднем крыле.

Серия Adventure оснащается только полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробкой передач.

Логотипы серии Adventure присутствуют и в интерьере.

Специально для этой серии предложат новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO. За доплату также доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay и система ESP вместе с датчиком контроля давления в шинах, системой помощи при троганье на подъеме и системой контроля тяги.

Предлагают кроссовер только в новом цвете темно-серый металлик и попросят за него от 1 032 990 рублей.