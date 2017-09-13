Обновленная спецсерия Renault Duster Dakar — уже в автосалонах

В официальной дилерской сети и в онлайн-шоуруме теперь продается лимитированная серия французского кроссовера в обновленном варианте. Цены начинаются от 1 005 990 рублей за автомобиль с бензиновым мотором.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Ранее спецсерия носила название Dakar Edition, теперь просто Dakar. Отличия нынешних автомобилей от прежних также минимальны, но они все же есть. Обновленную спецсерию можно узнать по полностью черным колесным дискам и стойкам дверей, глянцево-черным вставкам на дверях и центральной консоли, черным боковым зеркалам и стойкам дверей, а также полностью черным продольным рейлингам на крыше. Также теперь в гамму цветов добавилась яркая «Оранжевая Аризона».

В дизайне интерьера обновленного автомобиля из спецсерии упор сделан и на выразительные «акценты»: это черные вставки на консоли, окрашенные в черный рукоятки дверей, хромированные накладки на пороги и т.д.

В этой серии предлагают только полноприводные автомобили с бензиновым двигателем 1,6 л мощностью 114 л.с. и 6-ступенчатой механикой — от 1 005 990 рублей, бензиновым 2-литровым двигателем (143 л.с.) — от 1 045 990 рублей и турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) — от 1 079 990 рублей. Автомат в спецсерии доступен только в паре с бензиновым 2-литровым мотором, цена Renault Duster Dakar в такой комплектации составит 1 095 990 рублей.

Обновленная спецсерия Renault Duster Dakar — уже в автосалонах

Фото: Renault

Обновленная спецсерия Renault Duster Dakar — уже в автосалонах
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Отзывы о Renault Duster (9)

Renault 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Хорошая проходимость, надежность, большой багажник, доступная цена.

Недостатки:

Краска, поганая краска, отвратительное ЛКП. В сырую погоду запотевает все наглухо, спасает кондиционер.

Комментарий:

Шторка в багажнике гораздо практичнее полки. Случись какой негабарит в багажник загрузить, куда эту полку девать? Двигатель 2 л. мощности хватает, но придушен он конкретно, ЧИПовка помогает снять проблему.

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