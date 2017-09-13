Ранее спецсерия носила название Dakar Edition, теперь просто Dakar. Отличия нынешних автомобилей от прежних также минимальны, но они все же есть. Обновленную спецсерию можно узнать по полностью черным колесным дискам и стойкам дверей, глянцево-черным вставкам на дверях и центральной консоли, черным боковым зеркалам и стойкам дверей, а также полностью черным продольным рейлингам на крыше. Также теперь в гамму цветов добавилась яркая «Оранжевая Аризона».
В дизайне интерьера обновленного автомобиля из спецсерии упор сделан и на выразительные «акценты»: это черные вставки на консоли, окрашенные в черный рукоятки дверей, хромированные накладки на пороги и т.д.
В этой серии предлагают только полноприводные автомобили с бензиновым двигателем 1,6 л мощностью 114 л.с. и 6-ступенчатой механикой — от 1 005 990 рублей, бензиновым 2-литровым двигателем (143 л.с.) — от 1 045 990 рублей и турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) — от 1 079 990 рублей. Автомат в спецсерии доступен только в паре с бензиновым 2-литровым мотором, цена Renault Duster Dakar в такой комплектации составит 1 095 990 рублей.
- Продажи обновленной спецверсии анонсировали еще 26 апреля, теперь автомобили уже в наличии в салонах дилеров.
- Впервые Дастер «приодели» в стиле Dakar еще в 2016 году.
Фото: Renault
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