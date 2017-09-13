Renault Duster получил в России спецсерию

Знаете ли вы, что компания Renault с 2013 года принимает участие в марафоне Dakar? Теперь не только знаете, но и можете прикоснуться к частичке легенды, купив кроссовер особой серии.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Renault Duster Dakar
Renault Duster Dakar

Пока европейская публика рассекает на новом поколении Duster, который там продается под брендом Dacia, российским покупателям предложили кроссовер уже предыдущего поколения (когда у нас появится новое, неизвестно) в спецсерии Dakar.

Внешне автомобиль можно отличить от обычных по 16-дюймовым черным легкосплавным колесам Black Thema, черным расширителям колесных арок, боковым молдингам с надписью Dakar, а также черным корпусам зеркал и дверных стоек и хромированной накладке на задний бампер с названием спецсерии. Спецсерия предлагается в шести цветах, включая эксклюзивный «Оранжевая Аризона» (на фото).

Renault Duster Dakar
Renault Duster Dakar

В салоне также основной акцент сделан на черный цвет: здесь темные вставки в консоли, черные рукоятки дверей, черная обшивка сидений с тиснением Dakar, а также хромированные накладки и резиновые коврики с названием спецсерии.

Renault Duster Dakar
Renault Duster Dakar

Renault Duster Dakar доступен исключительно в полноприводном варианте с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с. по цене от 1 005 990 (дороже на 78 тыс. руб. топовой версии Privilege) и 1 045 990 рублей (плюс 33 тыс. руб. к Luxe Privilege) соответственно и с 1,5-литровым 109-сильным турбодизелем от 1 079 990 рублей (дороже на 33 тыс. руб. версии Luxe Privilege). Все версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для варианта с 2-литровым бензиновым мотором доступен и автомат: такой кроссовер обойдется в 1 095 990 руб.

Renault Duster получил в России спецсерию

Фото: Renault

Renault Duster получил в России спецсерию
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Renault Duster (9)

Renault 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Хорошая проходимость, надежность, большой багажник, доступная цена.

Недостатки:

Краска, поганая краска, отвратительное ЛКП. В сырую погоду запотевает все наглухо, спасает кондиционер.

Комментарий:

Шторка в багажнике гораздо практичнее полки. Случись какой негабарит в багажник загрузить, куда эту полку девать? Двигатель 2 л. мощности хватает, но придушен он конкретно, ЧИПовка помогает снять проблему.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые