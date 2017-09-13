Renault Duster получил в России спецсерию

Знаете ли вы, что компания Renault с 2013 года принимает участие в марафоне Dakar? Теперь не только знаете, но и можете прикоснуться к частичке легенды, купив кроссовер особой серии.

Renault Duster Dakar

Пока европейская публика рассекает на новом поколении Duster, который там продается под брендом Dacia, российским покупателям предложили кроссовер уже предыдущего поколения (когда у нас появится новое, неизвестно) в спецсерии Dakar.

Внешне автомобиль можно отличить от обычных по 16-дюймовым черным легкосплавным колесам Black Thema, черным расширителям колесных арок, боковым молдингам с надписью Dakar, а также черным корпусам зеркал и дверных стоек и хромированной накладке на задний бампер с названием спецсерии. Спецсерия предлагается в шести цветах, включая эксклюзивный «Оранжевая Аризона» (на фото).

Renault Duster Dakar

В салоне также основной акцент сделан на черный цвет: здесь темные вставки в консоли, черные рукоятки дверей, черная обшивка сидений с тиснением Dakar, а также хромированные накладки и резиновые коврики с названием спецсерии.

Renault Duster Dakar

Renault Duster Dakar доступен исключительно в полноприводном варианте с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с. по цене от 1 005 990 (дороже на 78 тыс. руб. топовой версии Privilege) и 1 045 990 рублей (плюс 33 тыс. руб. к Luxe Privilege) соответственно и с 1,5-литровым 109-сильным турбодизелем от 1 079 990 рублей (дороже на 33 тыс. руб. версии Luxe Privilege). Все версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для варианта с 2-литровым бензиновым мотором доступен и автомат: такой кроссовер обойдется в 1 095 990 руб.

В августе Renault представит еще один кроссовер, разработанный специально для России. Мы уже знаем некоторые подробности о нем.

Недавно стала известна первая информация о третьем поколении Renault Logan, с которым Duster делит платформу.

Фото: Renault