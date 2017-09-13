Renault Duster получил в России спецсерию

Пока европейская публика рассекает на новом поколении Duster, который там продается под брендом Dacia, российским покупателям предложили кроссовер уже предыдущего поколения (когда у нас появится новое, неизвестно) в спецсерии Dakar.
Внешне автомобиль можно отличить от обычных по 16-дюймовым черным легкосплавным колесам Black Thema, черным расширителям колесных арок, боковым молдингам с надписью Dakar, а также черным корпусам зеркал и дверных стоек и хромированной накладке на задний бампер с названием спецсерии. Спецсерия предлагается в шести цветах, включая эксклюзивный «Оранжевая Аризона» (на фото).
В салоне также основной акцент сделан на черный цвет: здесь темные вставки в консоли, черные рукоятки дверей, черная обшивка сидений с тиснением Dakar, а также хромированные накладки и резиновые коврики с названием спецсерии.
Renault Duster Dakar доступен исключительно в полноприводном варианте с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с. по цене от 1 005 990 (дороже на 78 тыс. руб. топовой версии Privilege) и 1 045 990 рублей (плюс 33 тыс. руб. к Luxe Privilege) соответственно и с 1,5-литровым 109-сильным турбодизелем от 1 079 990 рублей (дороже на 33 тыс. руб. версии Luxe Privilege). Все версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для варианта с 2-литровым бензиновым мотором доступен и автомат: такой кроссовер обойдется в 1 095 990 руб.
- В августе Renault представит еще один кроссовер, разработанный специально для России. Мы уже знаем некоторые подробности о нем.
- Недавно стала известна первая информация о третьем поколении Renault Logan, с которым Duster делит платформу.
Фото: Renault
Читать комментарии