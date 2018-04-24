Новый кроссовер Renault для России: эксклюзивные подробности

Информация об автомобиле появляется по крупицам, но кое-что нам удалось разузнать во время посещения московского предприятия Renault.

Компания хранит молчание по поводу новой модели, дескать, все сами увидите на Московском автосалоне в конце августа. Тем временем на столичном заводе Renault в разгаре модернизация сварочного оборудования. Монтаж начался еще в декабре — почти вдвое увеличилась автоматизация, к оборудованию ABB добавились роботы Fanuc. Продолжается отладка новой линии, которую планируют завершить в майские праздники.

Раньше на заводе было две линии сварки: на первой собирали кузова Дастера, Логана и Сандеро (платформа B0, точнее Global Access), на второй — Мегана и Флюенса. Сейчас линии объединили, создав общую модернизированную «Монофло». На ней же запустят и новую модель, которую анонсировали ранее.

Итак, на заводе будут выпускать 4 модели на одной платформе (скорее всего, новый SUV-С тоже будет на той же Global Access). Впрочем, гибкое оборудование позволяет держать на одной нитке даже модели с разными платформами. Так что не исключено, что Global Access когда-нибудь разделит конвейер с другой платформой, хотя директор завода Жан-Луи Терон утверждает, что пока этот вариант не рассматривается.

Как и в случае с Каптюром, прототипы среднеразмерного кроссовера будут выпускать на этом же заводе. Кстати, наш визит на завод был последним — предприятие для посторонних временно закрывают. Очевидно, чтобы наладить запуск нового SUV.

Судя по тому, что на стоянке завода «толпилось» с десяток Колеосов предыдущего поколения, обкатывать агрегаты нового SUV будут именно на них, поскольку модели схожи по размерам и массе. По нашим сведениям, в новом кроссовере не будет морально устаревшего четырехступенчатого автомата — подходящей замены у Renault нет, поэтому пару моторам, скорее всего, составит вариатор X-Tronic, позаимствованный у партнера по концерну — Ниссана. Одним из двигателей станет бензиновый 2-литровый атмосферник.

Видимо, в Рено хотят пойти по отработанной уже Каптюр-схеме, когда схожие внешне модели для разных рынков строят на локальных платформах. Наш Каптюр базируется на более дешевой платформе В0, что позволяет предложить покупателям доступный по цене автомобиль. Не исключено, что так же поступят и с новым SUV-C, сделав его похожим на европейского одноклассника Renault Kadjar.

Из плана Drive the future компании следует, что кроссовер получит новый динамичный облик, нацеленный на молодую аудиторию

Компания Renault планирует в ближайшие шесть лет выпустить 21 новую модель.



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